Tomasz Sewastianowicz: To był trudny rok dla Skody w Polsce? Co pana zaskoczyło pozytywnie, co negatywnie?

Tomasz Porawski: 2022 rok był kolejnym, który upłynął pod znakiem ograniczonej dostępności półprzewodników, stanowiącej następstwo pandemii koronawirusa. Do tego doszła niepewność popytu – to z kolei konsekwencja wybuchu wojny w Ukrainie i pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Jeśli więc chodzi o negatywne zaskoczenia, to nie dość, że nie poprawiła się dostępność półprzewodników, na co wszyscy liczyliśmy, to wybuch wojny spowodował przerwy w dostawach również innych komponentów niezbędnych do produkcji samochodów.

Pozytywnym zaskoczeniem jest natomiast to, jak szybko udało nam się dostosować do trudnej sytuacji. Rynek, szczególnie polski, okazał się dosyć elastyczny, jeśli chodzi o decydowanie się na dostępne modele i specyfikacje nowych aut. Sądzę, że wynika to ze świadomości, że cała branża boryka się z tym samym problemem i oczekiwanie na swój wymarzony samochód, w wymarzonej specyfikacji, jest obecnie bardzo wydłużone. Zarówno klienci indywidualni, jak i korporacyjni, kierując się czystym pragmatyzmem, byli gotowi na ustępstwa względem swoich preferencji. Duża w tym zasługa naszej sieci dilerskiej, która działa bardzo proaktywnie, doskonale zrozumiała tę sytuację i dostosowała do niej swój model biznesowy.

Jak bardzo mogą jeszcze zdrożeć nowe auta w 2023 roku? Czy może odwrotnie – zaczną tanieć?

Poziom inflacji jest wszystkim znany. Nawet jeśli nie jest ona napędzana wzrostem cen nowych aut, to i tak należy spodziewać się ich podwyżek z uwagi na wzrost cen surowców – średnio o 5-7 procent. To nie wszystko. Nad Europą wisi kryzys energetyczny, więc koszty produkcji samochodów będą rosnąć i to również będzie musiało przełożyć się na poziom cen. Auta elektryczne podrożeją przy tym bardziej od spalinowych, co wynika z problemów z dostępnością surowców niezbędnych do produkcji akumulatorów trakcyjnych oraz wzrostu ich cen.

Nie boi się pan, że norma Euro 7 uśmierci najpopularniejsze i najbardziej dostępne samochody, takie jak np. Fabia?

Euro 7 przyniesie głębokie zmiany dla całej branży i będzie stanowić duże zagrożenie dla najtańszych aut, zarówno tych z segmentu mini, jak i samochodów miejskich, właśnie takich jak Skoda Fabia. Aby pokryć wyższe koszty wynikające z dostosowania do Euro 7, ich ceny mogą wzrosnąć, i to do tego stopnia, że klientów zwyczajnie nie będzie na nie stać. W konsekwencji oznacza to nieopłacalność produkcji oraz najprawdopodobniej całkowite ich wycofanie z oferty.

Czyli czeka nas zalew aut używanych z zagranicy?

Mam nadzieję, że w związku z tym nie będziemy szukać pomocy w imporcie aut używanych, a lukę po nowych miejskich modelach wypełnią relatywnie młode używane samochody od początku eksploatowane w Polsce.

Jak to możliwe?

Proszę sobie wyobrazić taki scenariusz: skoro nowe samochody podrożeją, to część osób ich nie kupi, nawet na kredyt. Może za to zdecydować się na najem z elastycznym terminem umowy. Obecnie klienci Skody najczęściej zawierają umowy na trzy lata, ale po części wynika to z obawy, że jeśli wybiorą krótszy okres, to później będą mieli problem z dostępnością kolejnego auta. Kiedy jednak podaż się ustabilizuje i jednocześnie samochody podrożeją, to wzrośnie liczba klientów bardziej zainteresowanych finansowaniem ich użytkowania w ściśle określonym czasie niż zakupem. Auta po takich kontraktach – trwających rok, pół roku – zostaną ważnym źródłem zasilania rynku wtórnego, będąc świetną propozycją dla osób, które chcą mieć samochód na własność, ale nie stać ich na fabrycznie nowy pojazd. To szansa, by znacząco odmienić oblicze rynku wtórnego w Polsce – może stać się on bardziej profesjonalny. Będzie oferował produkt w pełni sprawdzony, z gwarancją i w korzystnym finansowaniu. Przy tym znacznie zmniejszy się ryzyko zakupu samochodu z niepewną przeszłością.

2035 rok to koniec sprzedaży nowych aut spalinowych. Co pan o tym sądzi? Jak Skoda szykuje się do tej daty? To możliwe by motoryzacja była wyłącznie elektryczna?

Intensywnie się do tego przygotowujemy i mamy szeroko zakrojone plany elektryfikacji naszej gamy produktowej. Do 2030 roku wprowadzimy sześć nowych samochodów elektrycznych, w tym miejskie auto na prąd. Nasz kalendarz premier jest bardzo napięty, jednak nie zapominamy też o gamie aut spalinowych – tu również nie zabraknie nowości. Mam na myśli choćby nowe generacje modeli Kodiaq czy Superb, które już niedługo pojawią się w naszej ofercie. A czy motoryzacja będzie wyłącznie elektryczna? To długotrwały, żmudny proces. Otwarte pozostaje pytanie, czy w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej w Europie, wywołanej też wojną w Ukrainie, jesteśmy w stanie się skutecznie przygotować do takiej zmiany. Zobaczymy, czy rozwój sytuacji ekonomicznej w najbliższych latach nie zainicjuje dyskusji na temat rewizji aktualnie obowiązujących dat odejścia od sprzedaży aut spalinowych.

Dziś jazda samochodem elektrycznym jest wyzwaniem?

Fakt, w Polsce podróżowanie samochodem elektrycznym wciąż jest pewnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o długie podróże. Nie mam tu jednak na myśli zasięgu – kluczowym wyzwaniem pozostaje infrastruktura szybkiego ładowania. Z tego względu auto elektryczne nie jest obecnie dla każdego – dalsze podróże takim pojazdem nadal wymagają większego wysiłku i dobrego zaplanowania trasy. Na szczęście z roku na rok obserwujemy poprawę w tym zakresie. Nie zmienia to faktu, że auta z napędem elektrycznym mają wiele niewątpliwych zalet, takich jak dynamiczne przyspieszenie czy płynna i cicha jazda. Co istotne, również w Polsce elektryki mogą być całkowicie bezemisyjne – na przykład gdy korzystamy z prądu wyprodukowanego z własnych paneli fotowoltaicznych.

Coraz więcej mówi się o zagrożeniu związanym z przerwami w dostawach prądu. Blackout to ostatnio ulubione słowo przeciwników samochodów elektrycznych. Jaka jest pana opinia?

Myślę, że niezależnie od tego, jak będzie rozwijać się elektromobilność, polska sieć energetyczna wymaga głębokich przemian. Potrzebujemy też inwestycji, które zwiększą produkcję energii elektrycznej. Sądzę, że wojna w Ukrainie wymusi szybką rewolucję zarówno w europejskim, jak i w polskim sektorze energetycznym. Nie czuję się na siłach, żeby wyrokować w jakim stopniu powinniśmy rozwijać produkcję prądu w oparciu o odnawialne źródła energii, a w jakim w oparciu o elektrownie atomowe, coraz więcej mówi się też o możliwości magazynowania nadprodukcji energii w postaci tzw. zielonego wodoru. Jedno jest pewne, że potrzebujemy poważnych inwestycji w całym sektorze energetycznym z uwzględnieniem infrastruktury przesyłowej.

Nowa Skoda Superb oraz nowy Kodiaq zadebiutują w 2023 roku. Jedną z innowacji będzie wprowadzenie wersji iV z drugą generacją hybrydowego napędu plug-in. W przypadku modelu SUV ten napęd pojawi się pierwszy raz.

Czym Skoda planuje zaskoczyć kierowców w 2023 roku? Będzie tani samochód elektryczny?

W 2023 roku jeszcze nie przedstawimy naszego miejskiego auta elektrycznego, o którym wspominałem. Przyszły rok w Skodzie minie natomiast pod znakiem dwóch innych kluczowych premier – przedstawimy zupełnie nowe generacje dwóch naszych flagowych samochodów: Superba oraz Kodiaqa. Jedną z innowacji, która przyczyni się do dalszego zwiększenia atrakcyjności obu tych modeli, będzie wprowadzenie wersji iV z drugą generacją hybrydowego napędu plug-in. Będzie ona charakteryzować się głównie powiększoną pojemnością akumulatora, a co za tym idzie – większym zasięgiem w trybie bezemisyjnym. Ale oczywiście nie są to jedyne nasze plany, jeśli chodzi o tegoroczne nowości. Wszystkiego nie mogę zdradzić, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości.