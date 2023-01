Reklama

Kia sensacją w Polsce. Sprzedała najwięcej samochodów w 25-letniej historii obecności nad Wisłą, wyprzedziła Volkswagena i z wynikiem 33 715 rejestracji w 2022 roku pierwszy raz zdobyła 3. miejsce wśród najpopularniejszych marek. Dziś trzyma w ręku 8 proc. rynku. A jeszcze w 2017 roku szczytem fantazji była 7. lokata. Matematycznie oznacza to, że koreańska marka w ciągu pięciu lat urosła w Polsce o niemal 50 proc.!

Kia to też jedyna popularna marka w Top 20 z największym wzrostem rok do roku (plus 4,31 proc., 1392 auta). W tym samym czasie cały rynek skurczył się w o 6 proc. Wśród klientów indywidualnych Kia cieszyła się jeszcze większym popytem. W 2022 roku została drugą marką w Polsce – prawie 14,5 tys. zarejestrowanych aut, wzrost o niemal 10 proc. w porównaniu z wynikiem z 2021 roku.

Kia Sportage sensacją w Polsce, Koreańczycy wyprzedzili Volkswagena

Kia Sportage z wynikiem prawie 11,2 tys. rejestracji okazała się najpopularniejszym modelem koreańskiej marki. To też trzeci pod względem wzięcia samochód wśród wszystkich aut oferowanych w Polsce, a tego jeszcze nie było w historii rynku (przed są dwie Toyoty). Sportage został też liderem segmentu C-SUV, ze wzrostem liczby rejestracji o niemal 46 proc., czyli największym w Top10 zestawienia. Drugą i trzecią lokatę zajmują odpowiednio Dacia Duster i Hyundai Tucson.

W ciągu 25 lat działalności w Polsce Kia odniosła sukces, o czym świadczy nie tylko spektakularne zwiększenie odniosła sukces, o czym świadczy nie tylko spektakularne zwiększenie sprzedaży z 1900 aut w 1997 roku do 35 tys. w 2022 r., ale też udziału w rynku, który z 1 proc. w 2000 r. wzrósł do ponad 8 proc. w 2022 r.

Kia Sportage, czyli wymiary i pojemność bagażnika?

Kia Sportage ma 4515 mm długości, to o 30 mm więcej niż SUV poprzedniej generacji. W porównaniu do starego modelu rozstaw osi zyskał 10 mm do 2680 mm, co w trasie przekłada się na stabilne prowadzenie. Naturalnie dodatkowe dziesiątki milimetrów zaowocowały przestronniejszym wnętrzem – miejsca przybyło szczególnie na nogi i nad głową.

Bagażnik? To kolejny atut nowego Sportage. Mimo ściętego dachu zapewnia aż 591 l pojemności, czyli o 100 l lepiej w porównaniu do kufra starej generacji! Oparcie tylnej kanapy jest dzielone w proporcji 40:20:40. Po jego złożeniu możliwości transportowe wzrastają do 1780 l.

Kia Sportage, jakie silniki i moc?

W napędach Kia stawia na elektryfikację. Na polskim rynku tylko bazowa jednostka benzynowa turbo 1.6/150 KM (250 Nm) nie ma wsparcia elektronów z baterii. Ten silnik zostanie połączony z 6-biegową skrzynią manualną.

Miękką hybrydę MHEV z instalacją 48V przewidziano do benzynowego 1.6 T-GDI o mocy 150 KM i 180 KM - napęd na koła przenosi automatyczna dwusprzęgłowa przekładnia 7DCT.

Więcej frajdy dostarczy 230-konna hybryda, która łączy benzynową jednostkę 1.6 T-GDI/180 KM, silnik elektryczny o mocy 44,2 kW, polimerowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,49 kWh oraz nowy 6-biegowy automat hydrokinetyczny. Bateria znajduje się pod tylną kanapą, dzięki czemu przestrzeń na nogi dla pasażerów drugiego rzędu jest taka sama, jak w Sportage z silnikiem spalinowym

Kia Sportage występuje też jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Samochód wykorzystuje silnik benzynowy 1.6 T-GDi/180 KM oraz elektryczny o mocy 66,9 kW, natomiast układ hybrydowy wygeneruje 265 KM mocy systemowej. To najmocniejsze i najszybsze wcielenie tego SUV-a w historii!

Kia Sportage hybryda plug-in spala 1,2 l/100 km, ale jest haczyk

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka PHEV kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. Z litowo-jonowo-polimerowej baterii 13,8 kWh umieszczonej centralnie między osiami pod podłogą należy spodziewać się ok. 50 km elektrycznego zasięgu. Silnik benzynowy do akcji wchodzi dopiero wtedy, gdy w akumulatorze nie ma dość prądu, żeby auto poruszało się wyłącznie na elektronach – wtedy system przechodzi w stan pracy hybrydowej (HV). W zależności od warunków napęd jest przenoszony na przednie lub na cztery koła za pośrednictwem sześciostopniowej przekładni automatycznej.

Producent deklaruje zużycia paliwa na poziomie – uwaga! – 1,2 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem 42-litrowego zbiornika.

Kia umie też w hybrydy, Ceed kusi skutecznie

Kia została też trzecią marką wśród kupujących samochody hybrydowe (HEV). Co na rynku zdominowanym przez Toyotę i Lexusa jest nie lada wyczynem. Także koreańskie hybrydy typu plug-in (PHEV) idą jak burza – w tym rankingu Kia jest pierwszą marką popularną za markami premium, do których należy całe podium. Ceed ładowany z gniazdka w dużej części odpowiada za wysoką pozycję azjatyckiego producenta.

Tesla ścigana w Polsce, Kia EV6 i Niro EV

Jeszcze lepiej Kia radzi sobie w segmencie samochodów elektrycznych, w których na koniec 2022 roku zajęła w Polsce 2. miejsce. Tuż za Teslą, która produkuje wyłącznie auta typu EV. Liczba rejestracji wyniosła 1144 szt., co oznacza wzrost o 32 proc. w porównaniu z wynikiem z 2021 roku.

W zestawieniu najpopularniejszych samochodów elektrycznych na polskim rynku Kia EV6 i Kia Niro EV uplasowały się na, odpowiednio, 4. i 6. miejscu. Jednocześnie, Kia Niro EV została liderem segmentu elektrycznych SUV-ów klasy C. Z kolei Kia e-Soul i EV6 zajęły drugie miejsca wśród elektrycznych SUV-ów klasy B oraz D.

Kia Sportage największym hitem na świecie

Kia w 2022 roku sprzedała na świecie niemal 3 mln samochodów (dokładnie 2 903 619 aut), co oznacza wzrost o 4,6 procent w porównaniu z wynikiem z 2021 roku. Pierwsze miejsce w światowym rankingu zdobył Sportage z wynikiem ponad 452 tys. egzemplarzy, na drugim miejscu uplasował się SUV Seltos z 310,4 tys. sztuk , a na trzecim – Sorento (ponad 222,5 tys. aut). Także elektryczna Kia EV6 dołożyła solidny wynik - jej sprzedaż wyniosła łącznie blisko 80 tys. egzemplarzy.

Kia EV9 debiutuje w 2023 roku, to elektryczny SUV

W 2023 roku Kia planuje światową sprzedaż na poziomie 3,2 mln samochodów. Lwia część, bo aż 2,61 mln aut ma trafić na rynki poza Koreą. A największą bombą będzie premiera dużego SUV-a EV9. Samochód powstał na specjalnie opracowanej platformie z akumulatorem w środku. Stąd imponujący rozstaw osi (ponad 3 m) oraz koła rozstawione niemal na rogach 5-metrowej karoserii. Kształtem przypomina auto zbudowane przez dziecko z klocków Lego, ale to poważna inżynierska robota.

Kia EV9, moc, zasięg, przyspieszenie i czas ładowania akumulatorów

Elektryczny napęd 4x4 sprawi, że EV9 od 0 do 100 km/h przyspieszy w 5 sekund. Nowy SUV, wzorem EV6, zaoferuje możliwość szybkiego ładowania prądem o napięciu 400 V i 800 V, bez potrzeby dodatkowych komponentów lub adapterów. Stąd elektrony w akumulatorze będzie można uzupełnić z dużą prędkością – już po 6 minutach pod kablem przybędzie energii na 100 km. Zasięg na poziomie 540 km także imponuje. Technologia Vehicle to Load (V2L) pozwoli podzielić się prądem z innym autem czy zasilić domową instalację.