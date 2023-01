Reklama

Nawet 15 punktów karnych za przekroczenie prędkości, mandaty sięgające 2500 zł za najgroźniejsze wykroczenia, błyskawiczna utrata prawa jazdy, recydywa drogowa podwajająca karę finansową, koniec z naklejkami na szybę, nie zawsze trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po kupnie samochodu – to tylko niektóre restrykcje i ułatwienia jakie weszły w 2022 roku. Od 1 stycznia 2023 roku z kapelusza zaczną wyskakiwać kolejne...

Punkty karne kasowane według nowych zasad na kursach reedukacyjnych to nowość, która najbardziej ucieszy kierowców w 2023 roku. Jednak od 1 stycznia ceny paliw na stacjach mogą zepsuć dobry nastrój. Do tego razem ze wzrostem pensji minimalnej poszybują stawki opłat i kar. A to tylko przedsmak zmian, które mogą wejść w życie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Punkty karne kasowane w 4 dni i nowe ceny paliw od 1 stycznia 2023 roku

Punkty karne po 17 września 2022 roku (wtedy zniknęły kursy reedukacyjne) stały się postrachem groźniejszym niż mandaty. Wystarczy, że kierowca dwa razy przekroczy prędkość lub wpadnie na rozmowie przez telefon i traci prawo jazdy, zmienia się w pieszego.

W 2023 nowy kurs reedukacyjny będzie obowiązkowy dla kierowców, którzy już przekroczyli limit 24 punktów karnych (lub 20 punktów w przypadku kierowców z rocznym stażem). Ministerstwo Infrastruktury przewidziało też zachętę dla opornych. Otóż jeśli ktoś nie będzie chciał zgłosić się na takie odpłatne zajęcia, wówczas konsekwencją będzie utrata prawa jazdy.

Ile punktów karnych można mieć w 2023 roku?

Kurs potrwa 28 godzin i będzie realizowany w 4 dni – to ostateczna wersja zapisana w najnowszym rozporządzeniu (wcześniej zapowiadano 21 godzin i 3 dni). Jednego dnia można przeprowadzić maksymalnie 7 godzin zajęć (godzina lekcyjna potrwa 45 minut). Ale to nie koniec sankcji...

Kiedy kierowca straci prawo jazdy w 2023 roku?

Gdy taki kierowca po odbyciu kursu kasującego konto punktowe w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych wówczas definitywnie utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała.

– Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy (teoretycznego i praktycznego), a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym – powiedział dziennik.pl Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Czyli myśl nowych przepisów kierowca straci prawo jazdy po dwukrotnym przekroczeniu limitu 24 punktów karnych. Pierwsze przekroczenie kwalifikuje go do obowiązkowego kursu.

Kasowanie punktów karnych będzie droższe, kurs za 500 zł

Przed zmianą przepisów (17 września 2022 roku) kurs pozwalający skasować 6 punktów karnych kosztował ok. 350 zł. Było to rozwiązanie dla osób, które uzbierają już poważną ich liczbę, ale nie przekroczą dopuszczalnej. Nowe prawo wprowadza wyższą stawkę. Obowiązkowe szkolenie zerujące punkty karne będzie kosztować 500 zł.

Co ile kasują się punkty karne w 2023 roku?

Obowiązujące przepisy przewidują kasowanie punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu. Co ważne, punkty karne i mandaty policja wylicza według nowych zasad. Warto pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12 punktów. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2023 roku? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w aktualny taryfikator punktów karnych. Aktualnie obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł, łatwiej stracić prawo jazdy

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

Jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. Oto lista wykroczeń:

sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;

niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;

niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;

niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;

naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;

naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;

naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;

przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;

przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Ceny paliw od 1 stycznia 2023 roku, tyle będzie kosztować benzyna 95, diesel i gaz LPG

Ceny benzyny i oleju napędowego w pierwszym tygodniu 2023 roku mogą być wyższe – zapowiadają analitycy. Od 1 stycznia 2023 r. wzrosną akcyza i opłata paliwowa (odpowiednio o ok. 14 gr/l benzyny i o 10 gr/l diesla), a stawka podatku VAT powróci do poziomu sprzed tarczy antyinflacyjnej - 23 proc. z 8 proc.

– Deklaracje władz i przedstawicieli koncernów paliwowych sugerowały, że zrobią one wszystko, aby 23-proc. stawka podatku VAT nie odbiła się na kosztach ponoszonych przez kierowców, to jednak ryzyko pewnej zwyżki na wielu stacjach rysuje się całkiem realnie – ocenili eksperci e-petrol.pl.

Dla benzyny 98-oktanowej analitycy spodziewają się cen z przedziału 7,25-7,39 zł/l. W przypadku najpopularniejszej benzyny 95-oktanowej - 6,68-6,83 zł/l.

Kierowcy tankujący diesla mają płacić 7,84-7,99 zł za litr oleju napędowego. Dla gazu LPG także możliwa jest podwyżka do przedziału 2,99-3,10 zł/l.

Dlaczego ceny paliw wzrosną w 2023 roku?

– Z nowym rokiem wchodzimy w okres obowiązywania wyższych stawek VAT oraz nowej opłaty paliwowej – zapewne dlatego w pierwszych dniach roku będziemy mogli być świadkami dużego rozrzutu cen między poszczególnymi obiektami, co może wiązać się z czasem, w którym stacje zaopatrywać się będą w paliwa do sprzedaży – uzasadniają eksperci. – Nawet jeżeli zgodnie z przewidywaniami zobaczymy mocne redukcje cen hurtowych, zmiana stawek podatkowych może spowodować różnice między obiektami. Wynikają one z tego, kiedy poszczególne stacje zaopatrywały się w paliwa i jak szybko wprowadzają nową benzynę czy diesla do swoich zbiorników – dodali.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradach i fotoradary w 2023 roku

Odcinkowy pomiar prędkości w 2023 roku powiększy się o kolejne lokalizacje z 39 zaplanowanych w 13 województwach. Urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości będą pilnować kierowców na wszystkich kategoriach dróg publicznych w Polsce. Lista obejmuje wybrane odcinki autostrad A1, A2 i A4. Do tego są też drogi krajowe m.in. odcinki dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, 3 powiatowe i 1 droga gminna. Łącznie pod nadzór nowych urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości trafi ok. 200 km tras.

Gdzie będzie nowy odcinkowy pomiar prędkości? Autostrady to nie wszystko

Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości, bo aż po 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego. Po 4 zostanie zamontowanych w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim, 1 OPP stanie na terenie województwa opolskiego.

Odcinkowy pomiar prędkości w przypadku autostrady A1 pojawi się w trzech lokalizacjach:

w województwie łódzkim - miejscowości Pomorzany / Bociany

woj. kujawsko-pomorskie - A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek

woj. pomorskie - A1 Peplin-Swarożyn

Odcinkowy pomiar prędkości na A2:

woj. wielkopolskie - A2 Konin, MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 to dwie lokalizacje:

woj. małopolskie - A4 Węzeł Balice - Węzeł Rudno

woj. dolnośląskie - A4 Kostomłoty - Kąty Wrocławskie

Niemal 350 nowych kamer i fotoradarów do końca 2023 roku

Rozbudowa systemu kontroli obejmuje także wymianę dotychczasowych 247 fotoradarów na nowe urządzenia. Wszystkie nowe urządzenia mają stanąć przy polskich drogach i autostradach do końca 2023 roku. Lekko licząc będzie to niemal 350 kamer i fotoradarów:

39 nowych lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości,

30 systemów rejestracji przejazdu na czerwonym świetle,

5 urządzeń rejestrujących na przejazdach kolejowo-kolejowych

247 nowych fotoradarów w miejsce wysłużonych;

26 fotoradarów w nowych lokalizacjach już łowi kierowców.

Badanie techniczne po nowemu to porażka w 2023 roku

Badanie techniczne samochodu w myśl nowych zasad miało obowiązywać od pierwszych dni 2023 roku. Przygotowane przepisy przewidują m.in. wprowadzenie fotografowania auta na ścieżce diagnostycznej i przechowywanie tej dokumentacji w stacji kontroli pojazdów przez 5 lat od dnia przeprowadzenia badania. Docelowo diagności mają wykonywać pięć zdjęć pojazdu - drogomierz, przód i tył oraz dwa boki (lewa i prawa strona auta czy motocykla także będzie mogła być ujęta po przekątnej). A do czasu przygotowania technicznego Centralnej Ewidencji Pojazdów ograniczą się do dwóch fotografii – bryły auta z widocznym numerem rejestracyjnym oraz zdjęcia drogomierza. Przewidziano też możliwość przeglądu na 30 dni przed wyznaczoną datą kolejnego badania. Jeśli jednak kierowca spóźni się powyżej 30 dni, to będzie musiał zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 100 proc. wartości badania technicznego. Tyle plany, ponieważ okazuje się, że zmiany (odwlekane od lat) ponownie trafiły na wyboje...

– Projekt ustawy cały czas jest w sejmie. Jego stan nie zmienił się od 20 października, tzn. projekt został skierowany z powrotem do prac w podkomisji. Do teraz nie odbyło się posiedzenie w tej sprawie. Można więc powiedzieć, że projekt póki co utknął w sejmie. Oznacza to także, że nic nie zmieni się od 1 stycznia, ani też w najbliższym czasie – powiedział dziennik.pl Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. – Niestety, jest sporo artykułów w internecie, z których wynika, że od 1 stycznia wejdą w życie zmiany w badaniach technicznych. Nic takiego nie będzie miało miejsca, a tego typu teksty wprowadzają kierowców w błąd – podkreślił.

Badanie techniczne i opłaty w 2023 roku, czyli opór rządu do przełamania

Także sprawa zmiany opłat za badanie techniczne nie posunęła się do przodu. – Strona rządowa cały czas negatywnie odnosi się do naszych postulatów. Musimy przegrupować siły i od nowego roku będziemy dalej działać na rzecz waloryzacji. 2023 rok, to będzie już 19 lat, jak stawki za badania są takie same. Nawet ciężko to skomentować, czy też spróbować uzasadnić taki opór rządzących – wskazał Barankiewicz.

Dziś badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 98 zł brutto. Z kieszeni trzeba wyjąć 162 zł, jeśli auto jest wyposażone w instalację gazową LPG. Przegląd okresowy motocykla to 62 zł, a ciężarówki 153 zł.

Droższe parkowanie i wyższe kary w 2023 roku, m.in. za brak ubezpieczenia OC

W 2023 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwa razy, stąd wzrosną stawki niektórych opłat i kar dla kierowców. W efekcie za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC właściciel samochodu osobowego zapłaci od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 r.:

do 3 dni – 1350 zł;

od 4 do 14 dni – 3380 zł;

powyżej 14 dni – 6770 zł.

Druga podwyżka nastąpi od 1 lipca 2023 r. Wówczas kara za przerwę w ubezpieczeniu OC wyniesie:

do 3 dni – 1380 zł;

od 4 do 14 dni – 3450 tys. zł;

powyżej 14 dni – 6,9 tys. zł.

Stawki za parkowanie w miejskich strefach płatnego parkowania również zależą od wysokości pensji minimalnej, stąd można spodziewać się podwyżek. W myśl obowiązujących przepisów pierwsza godzina postoju nie może być wyższa niż 0,45 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przy czym samorządy mogą też pobierać niższe opłaty.

Zatrzymanie prawa jazdy za prędkość w 2023 roku

Trybunał Konstytucyjny pod koniec 2022 roku za niezgodne z konstytucją uznał przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób na podstawie wyłącznie nieweryfikowalnej informacji policji. Jak w 2023 roku rozwinie się ta ważna dla kierowców sprawa? Zobaczymy.

Konfiskata samochodu w 2023 roku, tak stracisz auto za jazdę po alkoholu

Konfiskata samochodu pijanym kierowcom to rozwiązanie, które wprowadza nowelizacja Kodeksu karnego. W jakich sytuacjach nastąpi przepadek samochodu?

Przepisy przewidują, że nietrzeźwy kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, zawsze straci samochód i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. – Najpierw policja tymczasowo zajmie jego samochód na okres do 7 dni. Następnie prokurator zabezpieczy pojazd i wreszcie sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek auta – wyjaśnia procedurę ministerstwo sprawiedliwości.

Konfiskata samochodu, kiedy kierowca straci auto?

Jeżeli nie będzie wypadku, tylko samo prowadzenie w stanie nietrzeźwości – sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku (jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami). Auta będą jednak konfiskowane sprawcom wypadków, którzy mieli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, popełniającym takie przestępstwo po raz kolejny (recydywa).

Samochód nie jest własnością pijanego kierowcy, kara i tak będzie słona

A co jeśli samochód nie należy do pijanego kierowcy (leasing) lub jego współwłaścicielem jest np. żona, brat lub rodzic? W takiej sytuacji sąd ma orzekać przepadek równowartości takiego pojazdu. Czyli pijak za kółkiem będzie musiał zapłacić tyle, ile kosztuje auto w którym spowodował wypadek lub został zatrzymany przez policję. To oznacza, że przejażdżka na podwójnym gazie choćby nowym Mercedesem klasy S może słono kosztować i zamienić się w gigantyczną karę finansową.

Szacowanie wartości samochodu do konfiskaty i co z wrakiem?

Jak będzie oszacowana wartość samochodów? Tu w myśl podpisanych przez prezydenta przepisów sądy mają przyjmować "średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę". Nikt nie będzie bawić się w indywidualną wycenę konkretnego egzemplarza.

– Szacowanie wartości pojazdu na potrzeby określenia jego równowartości będzie się odbywać bez angażowania biegłych. Za wartość pojazdu mechanicznego dla celu orzeczenia przepadku jego równowartości przyjmowana będzie szacunkowa, średnia wartość rynkowa pojazdu odpowiadającego pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustalona w sposób określony w rozporządzeniu – na dzień popełnienia przestępstwa – zapowiada resort.

– Oszacowanie średniej wartości rynkowej pojazdu będzie następować bez przeprowadzania indywidualnej oceny jego stanu, a więc jeżeli np. w czasie wypadku pojazdu uległ uszkodzeniu – nie będzie to obniżało kwoty stanowiącej równowartość pojazdu, co zapobiegnie uprzywilejowaniu sprawców wypadków, w których pojazd uległ uszkodzeniu – czytamy w nowelizacji. Tym zapisem resort za jednym zamachem rozwiązuje problem kosztów związanych ze sprzątaniem wraków aut pijanych kierowców.

Konfiskata samochodu, pijany kierowca posiedzi dłużej w więzieniu

Aktualnie za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości po raz kolejny można orzec grzywnę lub karę ograniczenia wolności jako karę zamienną. Po zmianach będzie to wykluczone i kierowcę czeka pozbawienie wolności.

Za spowodowanie ciężkiego wypadku w stanie nietrzeźwości dziś należy się kara od 2 do 12 lat więzienia. Po wejściu w życie nowych przepisów, za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawcę czeka minimum 3 lata, a za spowodowanie śmierci 5 lat więzienia.

Zwiększy się również maksymalna kara, którą można wymierzyć za spowodowanie ciężkiego wypadku. Za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci, nietrzeźwemu sprawcy wypadku będzie można wymierzyć do 16 lat pozbawienia wolności zamiast do 12 lat.

– Czasami kierowcy chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej, tłumaczą się, że pili alkohol po wypadku, ponieważ byli zdenerwowani. W myśl nowych przepisów identyczne sankcje jak nietrzeźwy kierowca będzie ponosił prowadzący pojazd, który pił alkohol po wypadku, a przed zbadaniem przez policję – wyjaśnia ministerstwo sprawiedliwości.

Kierowca zawodowy po alkoholu i przynajmniej 5 tys. zł nawiązki

Nowe przepisy wprowadzają także sankcje dla kierowców zawodowych, którzy po alkoholu wsiadają za kierownicę np. ciężarówki czy innego samochodu należącego do ich pracodawcy. Przy czym w ich przypadku nie będzie konfiskaty samochodu oraz przepadku jego równowartości. Ministerstwo chce, by w takiej sytuacji sąd orzekał nawiązkę w wysokości co najmniej 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Konfiskata samochodu, kiedy wchodzi w 2023 roku?

Przepisy dotyczące konfiskaty auta lub jego równowartości prezydent podpisał na początku grudnia 2022 roku. Można spodziewać się, że zmiany wejdą w życie pod koniec 2023 r. – po roku od dnia ogłoszenia ustawy.

Taryfikator mandatów i punktów karnych za kierowanie po alkoholu w 2023 roku

Nowy taryfikator mandatów od 1 stycznia 2022 roku wprowadził nie tylko wyższe kary za przekroczenie prędkości. Zmiany nastąpiły też w sankcjach za kierowanie po alkoholu.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz to mandat 2500 zł. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje mandatem o podwójnej wysokości, czyli przy recydywie będzie to już 5 tys. zł.

Niżej lista wykroczeń alkoholowych z mandatem 2500 zł:

kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu;

niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;

Do tego kierowca przyłapany na podwójnym gazie dostanie 15 punktów karnych za:

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Egzamin na prawo jazdy droższy w 2023 roku

Także przyszli kierowcy muszą szykować się na zmiany i podwyżki. W myśl rządowych planów Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego mają przejść na utrzymanie samorządów. Do tego w nowych przepisach przewidziano wzrost opłat za egzamin na prawo jazdy o 50 czy nawet o 60 zł.

Urzędnicy nie podają konkretnej daty wprowadzania podwyżek. Wiadomo jednak, że w 2023 r. egzaminy na prawo jazdy mają kosztować: