Dziś w piątek 30 grudnia policja rusza z masowymi kontrolami kierowców. Akcja potrwa przez 17 dni aż do 15 stycznia. Skąd taka mobilizacja?

– Termin działań został nieprzypadkowo wybrany w sylwestra i w okresie karnawału, albowiem będzie to czas spotkań towarzyskich, podczas których spożywany jest alkohol – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Wiele osób spędzi ten czas poza domem, dlatego przemieszczając się po drogach warto zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych. Stąd nasze ogólnopolskie działania "Myśl Trzeźwo" – wyjaśnił.

Policjanci do tej pory zatrzymali niemal 98 tys. nietrzeźwych kierowców. To ciut mniej niż w 2021 roku kiedy było ich 102 tys., ale liczba i tak szokuje. Do tego zgodnie z danymi KGP w zeszłym roku z winy kierowców "po alkoholu" doszło do 1602 wypadków, w których zginęło 212 osób, a rannych zostało 1917.

– Kierowcy, którzy prowadzą pojazd będąc pod działaniem alkoholu, doprowadzają do wypadków najczęściej z powodu: niedostosowania prędkości do warunków ruchu (ponad 59 proc.), nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowego wykonywania manewrów wyprzedzania, omijania, skręcania i wymijania oraz niezachowania bezpiecznej odległości – wyliczył policjant z KGP.

Stan nietrzeźwości, kiedy i jaka kara?

Ponad połowa złapanych dotąd w 2022 roku, czyli niemal 50 tys. kierowców było w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila we krwi), co oznacza przestępstwo karane pozbawieniem wolności do 2 lat. Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 10 lat.

Prędkość i alkohol to największe wady polskich kierowców

– Z doświadczenia wiemy, że podczas świąt, a szczególnie w okolicach sylwestra, wzrasta liczba zatrzymanych kierowców będących w stanie nietrzeźwości. Często takie osoby tłumaczą się, że wypiły tylko jednego drinka , albo że to skutek dnia poprzedniego. Dlatego zachęcamy wszystkich kierowców, którzy tego samego dnia lub dzień wcześniej spożywali alkohol, i nie są pewni czy mogą prowadzić auto, do przebadania się alkomatem w pobliskiej jednostce policji. To nic nie kosztuje, a może zapobiec niebezpiecznym sytuacjom na drodze – wskazał Opas.

Stan po spożyciu alkoholu, kiedy i jaka kara?

Stan po spożyciu alkoholu to stężenie alkoholu we krwi zawierające się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza). Kto w takiej sytuacji kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone aresztem, grzywną do 5 tys. zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

– "Myśl trzeźwo" to kolejna wspólna akcja Komendy Głównej Policji i Yanosika. Jej celem jest uświadomienie kierowcom zagrożeń wynikających z prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz w stanie tzw. nieświadomej nietrzeźwości. W ramach akcji kierowcy mogą rozwiązać specjalny quiz w aplikacji Yanosik, który opiera się na zagadnieniach związanych ze spożywaniem alkoholu i prowadzeniem auta – powiedziała dziennik.pl Małgorzata Dąbrowska, Yanosik.pl. – Wielu kierowców może nie zdawać sobie sprawy z tego, że np. na kacu można mieć problem z koncentracją i nawet jeśli czujemy się dobrze, to we krwi nadal może być wysokie stężenie alkoholu. To właśnie takim stereotypom chcemy stawić czoła i poprzez akcję "Myśl trzeźwo" chcemy zwiększyć świadomość Polaków w tym obszarze – podkreśliła.

Policja skontroluje prędkość, szybko stracisz prawo jazdy

Policjant z KGP zapowiedział też, że poza wzmożonymi kontrolami trzeźwości mundurowi będą też nastawieni na wyłapywanie kierowców przekraczających prędkość. 17-dniowa akcja policji oznacza, że na drogi wyjedzie więcej patroli oznakowanych. Kierowców przypilnują też nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami.

– Szczególną rolę odegrają policjanci z zespołów SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zrachowaniom na drodze takim jak m.in. przekraczanie prędkości – wskazał Opas. – Funkcjonariusze będą również reagować na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego. Podczas działań szczególnym nadzorem zostaną objęte miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość – przestrzegł policjant.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych.

W myśl nowych przepisów obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł, łatwiej stracić prawo jazdy

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (recydywa - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Po alkoholu na elektrycznej hulajnodze to mandat od 1000 do 2500 zł

Przedstawiciel KGP przestrzegł też przed powrotem z zakrapianej imprezy na elektrycznej hulajnodze czy rowerze. W tych przypadkach jazda po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) jest karana mandatem 1000 zł, a stan nietrzeźwości to już mandat 2500 zł. Z kolei pieszy powinien nosić elementy odblaskowe. Dzięki temu będzie już z daleka widoczny dla innych użytkowników drogi.

Nowy taryfikator mandatów i punktów karnych za kierowanie po alkoholu

Nowy taryfikator mandatów od 1 stycznia 2022 roku wprowadził nie tylko wyższe kary za przekroczenie prędkości. Zmiany nastąpiły też w sankcjach za kierowanie po alkoholu.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz to mandat 2500 zł. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje mandatem o podwójnej wysokości, czyli przy recydywie będzie to już 5 tys. zł.

Niżej lista wykroczeń alkoholowych z mandatem 2500 zł:

kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu;

niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;

