Policja w piątek 23 grudnia rusza z akcją pod kryptonimem "Bezpieczne święta na drogach". Od dziś do wtorku 27 grudnia kierowcy powinni mieć się szczególnie na baczności, ponieważ to pierwsza bożonarodzeniowa mobilizacja sił drogówki po wprowadzeniu nowego taryfikatora punktów karnych oraz podwójnie liczonych mandatów za wykroczenia popełnione w warunkach recydywy. Kara finansowa czy utrata prawa jazdy za przekroczenie dozwolonego limitu 24 punktów to raczej kiepski prezent…

– Od piątku do wtorku na drogi wyjedzie zwiększona liczba patroli grup SPEED, co też przełoży się na częstsze kontrole – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Wzmożone działania na drogach będą prowadzone głównie w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. I choć przede wszystkim na celu będziemy mieć hasło "pomocy i ochrony" uczestników ruchu drogowego, to ostrzegamy, że dla kierowców, którzy popełnią rażące wykroczenia taryfy ulgowej nie będzie – podkreślił.

Policja w nieoznakowanych radiowozach nie przewiduje taryfy ulgowej, grupy SPEED w akcji

Policjanci szczególnie ostro zareagują na występki kierowców, które są głównymi przyczynami wypadków drogowych: przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, jazdę bez wymaganego oświetlenia oraz z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych. Ponadto mają eliminować z ruchu pijanych kierowców.

– Sprawdzą stan techniczny pojazdów oraz prawidłowość poruszania się pieszych po drodze i posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych. Szczególną uwagę w okresie przedświątecznym i przed nowym rokiem zwrócimy także na okolice centrów handlowych gdzie kumuluje się ruch związany z ostatnimi tegorocznymi zakupami – zapowiedział przedstawiciel KGP.

W 2021 roku w świąteczne dni (24-26 grudnia) doszło do 112 wypadków. W 2020 było ich mniej, bo 94. Jednak liczba ofiar śmiertelnych była zdecydowanie większa w 2020 - aż 31 osób, w 2021 zginęło 8 ludzi. Rannych w 2020 roku zostało 96 osób, w 2021 aż 145. Przed dwoma laty zatrzymano 556 nietrzeźwych kierujących, a w 2021 po alkoholu za kierownicę wsiadło 511 osób.

Policja sprawdzi stan techniczny pojazdów i masowo użyje dronów, uwaga na pieszych

Do akcji masowo wkroczą też drony, które z powietrza udokumentują każdy występek kierowców wobec pieszych - zwłaszcza w rejonie przejść. Patrol ustawiony niedaleko operatora "latającego policjanta" zatrzyma sprawcę by go ukarać.

– W święta może być bardzo zmienna pogoda. Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, tak byśmy szczęśliwie dojechali do swoich bliskich. Jeśli jest to możliwe wyjedźmy wcześniej byśmy nie musieli się spieszyć i stresować korkami, które w tym okresie bywają trudne do uniknięcia. Dlatego, też przed wyruszeniem w trasę sprawdźmy czy samochód jest sprawny, zwróćmy uwagę czy wszystkie światła mamy sprawne, czy pojazd ma ważne badania techniczne i czy wszystkie płyny są uzupełnione – poradził policjant.

Światła obowiązkowe w ciągu dnia, inaczej mandat i punkty karne

Przedstawiciel KGP przypomniał też, że w Polsce obowiązuje jazda na światłach mijania przez całą dobę. – Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku (od zmierzchu do świtu), to już 6 punktów i 300 zł mandatu – przestrzegł policjant. Na tym jednak nie koniec, ponieważ - jak zaznaczył - wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

Mandat do 3 tys. zł za światła, dowód rejestracyjny zatrzymany

– Jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3 tys. zł – wyliczył policjant z Biura Ruchu Drogowego KGP. Odzyskanie dowodu rejestracyjnego i powrót auta na drogi nastąpi po usunięciu usterki i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego.

To pierwsze Boże Narodzenie z nowym taryfikatorem punktów karnych

Wymieniona przez naszego rozmówcę lista wykroczeń może oznaczać dla kierowcy nawet utratę prawa jazdy. Szczególnie, że punkty karne i mandaty policja wyliczy według nowych zasad. Warto pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12 punktów. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawko znika. Do tego za najcięższe występki popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko śmiertelnego potrącenia pieszego. Do tego spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych. Przypominamy, że od 17 września obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Co ile kasują się punkty karne?

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowania punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach. Także za wykroczenia wobec pieszych. Oto kary finansowe za najgroźniejsze przewinienia:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, grzywna w sądzie to 30 tys. zł

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Oto 21 wykroczeń i za każde po 15 punktów karnych

W myśl nowych przepisów jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista: