Łada e-Largus to będzie pierwszy seryjnie produkowany rosyjski samochód elektryczny. Pod względem stylistycznym i konstrukcyjnym jest krewniakiem Dacii Logan MCV pierwszej generacji. Jak do tego doszło?

Benzynowa Łada Largus pojawiła się w czasach, gdy rosyjską markę jeszcze kontrolowali Francuzi z Grupy Renault. Po wprowadzeniu sankcji Francuzi zniknęli, ale konstrukcja Dacii została.

Łada e-Largus wygląda jak Dacia Logan MCV pierwszej generacji

Szczegóły finansowe transakcji nadal pozostają tajemnicą. Jednak rosyjski minister przemysłu i handlu Denis Manturow mówił wcześniej, że francuski koncern planował sprzedać swoje rosyjskie aktywa za "symbolicznego rubla". Moskwa tym sposobem zdobyła aktywa o szacowanej wartości ponad 2 mld euro.

Łada e-Largus, moc silnika elektrycznego i pojemność bagażnika

Łada e-Largus narodziła się na platformie modelu spalinowego i właśnie ruszyły testy drogowe pierwszych aut. Przewidziano wariant osobowy oraz dostawczy. Pustą przestrzeń pod kanapą (gdzie w spalinowym Largusie montowano zbiornik paliwa) wykorzystano na instalację akumulatorów litowo-jonowych. Pod maską starczyło miejsca na silnik elektryczny o mocy 110 kW (150 KM).

Według Łady to najlepsze rozwiązanie, aby obniżyć środek ciężkości samochodu, poprawić prowadzenie i zachować walory użytkowe. W pięcioosobowej wersji e-Largus zapewnia bagażnik o pojemności 560 l.

Łada e-Largus i zasięg na jednym ładowaniu akumulatorów

Łada obiecuje zasięg aż 400 km na jednym ładowaniu (zasięg wg. NEDC) z uwzględnieniem 100 kg obciążenia. Do samochodu można załadować nie więcej niż 430 kg, co przy pięciu rosłych osobach oznacza, że typowego bagażu podróżnego już nie można zabrać ze sobą.

Prędkość maksymalną ograniczono do 145 km/h. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi mniej niż 10 s co nie jest zbyt imponującym wynikiem jak na samochód zasilany prądem.

Łada nie ucierpi na sankcjach nałożonych na Rosję?

Maksym Sokołow, szef Łady zapewnia, że e-Largus jest jednym z najlepiej przygotowanych do produkcji w warunkach sankcji na skutek agresji Rosji na Ukrainę. Udział komponentów od rosyjskich dostawców wynosi ponad 50 proc. (ok. 3600 elementów). Można zatem domyślać się, że pozostałe części pochodzą z krajów zaprzyjaźnionych takich jak Białoruś czy Chiny. Wszystkie trafią do zakładów w Iżewsku, które w czasach ZSRR produkowały auta marki Iż oraz Moskwicz. Po upadku ZSRR z Iżewska wyjeżdżały różne modele KIA oraz Łada Granta.

Łada wyprzedza Izerę, ale technika Renault dała przewagę

Polska spółka EMP dopiero podpisała umowę licencyjną chińskim Geely na platformę do Izery, a produkcja ma ruszyć w 2025 roku. Jednak w tym przypadku nie ma jeszcze fabryki w Jaworznie. Do tego trzeba opracować i przetestować całą konstrukcję samochodu.