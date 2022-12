Reklama

Porsche stawia na dwa rozwiązania. Samochody elektryczne i paliwa syntetyczne. Jeśli chodzi o to drugie źródło napędu niemiecki producent właśnie przeszedł od słów do czynów. W Punta Arenas (Chile) ruszyła przemysłowa produkcja e-benzyny. Pierwszym autem zatankowanym do pełna było Porsche 911...

– E-paliwa mają ogromny potencjał. Obecnie na świecie jest ponad 1,3 mld samochodów z silnikami spalinowymi, a wiele z nich będzie jeździło po drogach przez całe dekady. E-paliwa oferują właścicielom istniejących aut alternatywę niemal neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla – stwierdził Michael Steiner, członek zarządu Porsche AG ds. rozwoju i badań.

Paliwo syntetyczne Porsche uratuje 1,3 mld samochodów z silnikami spalinowymi?

Porsche w fazie pilotażowej planuje produkcję e-paliw na poziomie około 130 tys. litrów rocznie. Początkowo syntetyczna benzyna ma być wykorzystywana w projektach demonstracyjnych, takich jak seria wyścigowa Porsche Mobil 1 Supercup czy w ośrodkach doskonalenia jazdy Porsche Experience Center.

Porsche wyprodukuje 550 mln litrów e-benzyny

Po fazie pilotażowej nastąpi pierwsze skalowanie projektu, w ramach którego – do połowy dekady – przewidywana produkcja w Chile wzrośnie 55 mln litrów rocznie. Około dwa lata później moce produkcyjne mają wynieść już 550 mln litrów.

E-benzyna zamiast benzyny z ropy naftowej

Niemiecki producent podkreśla, że południe Chile oferuje idealne warunki do produkcji e-paliw – wiatr wieje tam przez około 270 dni w roku i umożliwia pracę turbin wiatrowych z pełną mocą. Co więcej, Punta Arenas znajduje się w pobliżu Cieśniny Magellana. Syntetyczne e-paliwo może być transportowane z portu Cabo Negro na cały świat, tak jak tradycyjne paliwa, i dystrybuowane z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

Porsche jedzie pod prąd jak... Mazda?

Porsche nie jest osamotnione w walce o życie silników spalinowych. Mazda również wierzy, że w przyszłość tradycyjnego napędu. W ocenie Japończyków to nie silnik Diesla czy benzynowy jest szkodnikiem, tylko problemem jest to co wlejemy do zbiornika samochodu. Czym więc tankować samochody?

To nie silnik Diesla czy benzynowy jest szkodnikiem, a świat nie będzie wyłącznie elektryczny

Inżynierowie z Hiroszimy wskazują na biopaliwa i e-paliwa. Jednak tu różnica także jest ważna. Ekologicznym paliwem nie będzie to wytwarzane z roślin wyhodowanych na polach, na których można wyprodukować żywność. Mazda eksperymentuje z pozyskaniem biopaliwa z masy biologicznej np. biodiesla z alg morskich. Tego typu paliwa można również wytworzyć z niepotrzebnych materiałów po uprawie lub wycince lasów. Drugi temat to e-paliwa, czyli paliwa syntetyczne na bazie czystego wodoru. Zdaniem Mazdy, jeżeli prześledzimy szeroki wachlarz dostępnych rozwiązań i sposób użytkowania samochodów, to w roku 2050 świat nie będzie wyłącznie elektryczny. Technologie będą zróżnicowane.