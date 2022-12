Mercedes EQE SUV to najnowsze dziecko niemieckiego koncernu. Kolejny elektryczny model w gamie jest zbliżony technicznie do największego EQS SUV, ale przypadnie do gustu klientom poszukujących bardziej kompaktowych rozwiązań. Klienci mogą już składać zamówienia w polskich salonach Mercedesa, a pierwsze egzemplarze pojawią się na drogach w drugim kwartale przyszłego roku.

Mercedes EQE SUV w polskich salonach. Znamy ceny

Mercedes EQE SUV, polski cennik

Mercedes EQE SUV oferuje bogate pakiety wyposażenia. Już od 4317 zł Reklama Mercedes EQE SUV szturmem wjeżdża na polski rynek. Wygląda jak mniejszy brat modelu EQS SUV (dostępny od 591 491 zł). Napędzany elektrycznie model ma 4 863 mm długości, 1 940 mm szerokości, 1 686 mm wysokości, a rozstaw osi to 3 030 mm. Masa własna luksusowego SUV-a wynosi minimum 2,6 tony. W porównaniu z modelem EQE o nadwoziu sedan, rozstaw osi zmniejszono o 90 mm, a długość aż o 132 mm. Mercedes EQE SUV dysponuje pokaźnym bagażnikiem o pojemności 520 litrów. Po złożeniu tylnych oparć przestrzeń bagażowa powiększa się do 1 675 litrów. Mercedes EQE SUV w polskich salonach. Znamy ceny Reklama Polski importer opublikował oficjalny cennik nowego modelu. Mercedes EQE SUV jest dostępny w polskich salonach od 429 700 zł. Nie jest tanio, ale w tym przypadku mamy do czynienia z luksusowym modelem sportowo-rekreacyjnym spod znaku trójramiennej gwiazdy. W tej cenie oprócz prestiżu zawarto bogate wyposażenie oraz napęd elektryczny o mocy 292 KM. Producent deklaruje, że ładowanie do pełna wystarczy, żeby przejechać nawet 581 km. W ofercie pojawiły się aż trzy warianty tego modelu – wszystkie wyposażone w akumulator o pojemności 90,6 kWh. Samochód obsługuje maksymalną moc ładowania 170 kW. Mercedes EQE SUV, polski cennik W ofercie niemieckiego importera jest dostępnych pięć wersji różniących się mocą i rodzajem napędu. Tylko podstawowy wariant jest napędzany na jedną oś. Pozostałe wersje są wyposażone w zaawansowany napęd na cztery koła 4MATIC. W cenniku Mercedesa EQE SUV znajdziemy następujące pozycje: EQE 350+ (292 KM) – od 429 700 zł,

EQE 350 4MATIC (292 KM) – od 443 000 zł,

EQE 500 4MATIC (408 KM) – od 465 200 zł,

EQE 43 4MATIC (476 KM) – od 535 299 zł. Lista wyposażenia standardowego obejmuje takie elementy, jak: 19-calowe felgi, ambientowe oświetlenie wnętrza, tapicerkę Artico, automatyczną klimatyzację, rozbudowany system multimedialny MBUX oraz szereg systemów wspierających kierowcę. Mercedes EQE SUV oferuje bogate pakiety wyposażenia. Już od 4317 zł Jak przystało na markę premium, klienci mogą wybierać spośród długiej listy wyposażenia opcjonalnego. Do wyboru jest pakiet AMG (19 572 zł) i Night (4317 zł). Oprócz tego można dokupić pakiet Electric Art Advanced Plus (16 204 zł). Pod tą enigmatyczną nazwą skrywają się takie ulepszenia jak bezkluczykowy dostęp, 20-calowe felgi, system audio oraz dodatkowe porty USB. Zestaw Electric Art Premium (53 592 zł) zawiera panoramiczny system nagłośnienia Burmester, system parkowania 360 stopni oraz asystenta jazdy. Najdroższą pozycją w cenniku jest pakiet Premium Plus (104 306 zł). W jego skład wchodzą: projekcyjne światła, wyświetlacz Head Up, skórzana tapicerka, skrętna tylna oś, dodatkowe wyciszenie wnętrza, oświetlenie otoczenia pojazdu. Sebastian Kościółek