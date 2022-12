Mercedes-AMG S 63 E Performance to piękne uwieńczenie trwającej ponad pięć dekad historii krzyżujących luksusowe limuzyny Klasy S ze sportowymi genami AMG. Pierwszym samochodem, który zapoczątkował współpracę w tym segmencie był Mercedes 300 SEL 6.8 AMG. Dziś najnowszym dzieckiem obu zespołów jest samochód prezentowany na zdjęciach.

Inżynierowie z AMG pokazują dobitnie i zamykają usta krytykom, że napęd hybrydowy można wykorzystać nie tylko celu zmniejszania zużycia paliwa. W tym przypadku nowoczesna technologia przyczyniła się do wprowadzenia osiągów Klasy S na jeszcze wyższy poziom.

Mercedes-AMG S 63 E Performance bez V12, ale z elektrycznym "kopem"

Sercem modelu oznaczonego przydomkiem E Performance jest silnik 4.0 V8 biturbo stworzony przez inżynierów AMG. Pełen zestaw składa się jeszcze z układu hybrydowego AMG i nowego, wysokowydajnego akumulatora AMG.

Urządzenie HPB 150 (High Performance Battery) to wysokowydajne i bezpośrednio chłodzone ogniwa akumulatorowe znane z rozwiązania HPB 80, ale o zwiększonej pojemności z 6,1 do 13,1 kWh. Zasięg w trybie elektrycznym zwiększa się dzięki temu do 33 km. Jednak w tym przypadku nie chodzi o bezemisyjną jazdę, tylko zapewnienie osiągów, których nie było w tej klasie aut.

Mercedes-AMG S 63 E Performance ma gigantyczną moc

Połączenie dwóch rozwiązań pozwoliło wydobyć łączną moc 802 KM oraz moment obrotowy o wartości 1430 Nm. Obie wartości budzą podziw, gdyż na co dzień spotykane są w supersamochodach. Przyspieszenie ogromnej limuzyny od 0 do 100 km/h zajmuje 3,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 250 km/h.

Dla bardziej wymagających kierowców przygotowano możliwość odblokowania osiągów. Po zaaplikowaniu pakietu AMG Driver`s Package prędkość maksymalna wzrasta do 290 km/h. To wszystko w samochodzie, którego długość nadwozia to ponad pięć metrów, a masa ponad 2,5 tony.

Potężna moc to nie wszystko, ponieważ inżynierowie musieli zapanować nad całym samochodem. Z pomocą przyszło zawieszenie AMG Ride Control+ wraz z systemem stabilizacji przechyłów AMG Active Ride Control oraz skrętną tylną osią. Taki zestaw nowoczesnych rozwiązań pozwoli kierowcy zachować dynamiczne właściwości jezdne, ale przy tym nie stracić tego, co w Klasie S jest równie ważne – wysokiego komfortu jazdy. Oczywiście nie trzeba wspominać, że węglowo-ceramiczne hamulce to standard w tej wersji.

Mercedes-AMG S 63 E Performance to miks elegancji i sportowego stylu

Wyrafinowany i zaawansowany technologicznie układ napędowy to nie wszystko. Po raz pierwszy Mercedes Klasy S otrzymał charakterystyczną osłonę chłodnicy z pionowymi żaluzjami oraz dużą, centralną gwiazdą. Na masce silnika, gdzie do tej pory połyskiwała wielka, trójramienna gwiazda, pojawił się emblemat AMG.

Przedni zderzak z potężnymi wlotami i kurtynami powietrza nawiązuje wyglądem do skrzydła odrzutowca. Ogromną limuzynę postawiono na 21-calowych felgach, a wzrok przykuwają listwy progowe AMG. Najczęstszym widokiem dla innych użytkowników dróg będą z pewnością podwójne rury wydechowe o trapezoidalnym kształcie oraz szeroki dyfuzor z podłużnymi płetwami.

Mercedes-AMG S 63 E Performance to nadal luksusowa limuzyna

Ekstremalna odmiana Klasy S zachowuje we wnętrzu spokój i ostentację godną najdroższych limuzyn. Projektanci z AMG przemycili kilka smaczków. Charakterystyczny układ tapicerki AMG oraz przeszycia na fotelach łączą się z ekskluzywnymi kolorami i krojami tapicerki ze skóry nappa z wytłoczonym emblematem AMG na przednich zagłówkach. Nie zabrakło również fortepianowej czerni, aluminium i włókna węglowego. O nastrój zadba widowiskowe oświetlenie typu ambient.

Podróż najszybszą Klasą S w historii uprzyjemnią wielokonturowe fotele dla czterech osób oraz system multimedialny MBUX połączony z systemem audio obsługującym format Dolby Atmos. Każdy z pasażerów będzie otulony dźwiękiem najwyższej próby.

Mercedes-AMG S 63 E Performance, ceny i dostępność w Polsce

Ceny Mercedesa-AMG S 63 E Performance nie są jeszcze znane. Póki co, najdroższym wariantem w przypadku Klasy S jest wersja S 580 4MATIC (503 KM), która kosztuje 577 300 zł. Można się spodziewać, że ekstremalna wersja ze znaczkiem AMG bez większego problemu zbliży się do siedmiocyfrowej kwoty.

Pierwsze egzemplarze topowego Mercedesa ze znaczkiem AMG mają trafić do klientów wiosną 2023 roku.