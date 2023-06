Tor Silesia Ring w Kamieniu Śląskim uznawany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Ma długość 3600 m, szerokość minimum 12 m i do tego 15 zakrętów. To jeden z trzech obiektów goszczących tegoroczną, 10. już edycję szkoleń AMG Driving Academy. Pozostałe to Autodrom Jastrząb oraz Nürburgring w Niemczech. Na każdym pod okiem doświadczonych instruktorów pasjonaci sportowej jazdy mogą szlifować swoje umiejętności. Do ich dyspozycji jest też najnowsza flota Mercedesów-AMG, samochodów, które od lat kojarzone są z najlepszymi osiągami i przyjemnością z prowadzenia zarówno na dedykowanych torach, jak i przede wszystkim podczas codziennego użytkowania.

Reklama

Przypomnę tylko, że oferta AMG Driving Academy obejmuje trzy podstawowe warianty kursów. Podstawowym jest AMG Discover Training, który stanowi wstęp do świata szkoleń i ma na celu przybliżenie klientom możliwości modeli AMG. Drugi, AMG Performance Training, umożliwia podniesienie umiejętności kontrolowania auta, a trzeci AMG Performance Training Racetrack Only adresowany jest do już do doświadczonych kierowców, którzy zaliczą wcześniej drugi poziom szkolenia i chcą sztukę sportowego prowadzenia auta opanować na najwyższym poziomie.

AMG Drivig Academy – flota

Reklama

Podczas szkolenia do naszej dyspozycji przygotowano 30 Mercedesów-AMG, w tym trzy A 35 (moc 306 KM), sześć A45 S (421 KM), dwa CLA 45 S (421 KM), cztery C43 (350 KM), cztery GT 63 S E Performance (639+204 KM), pięć SL 63 (585 KM) oraz elektryczne: dwa EQE 43 (350 KM), dwa EQS 53 (658 KM) i dwa G63 (585 KM). Wszystkie wyposażone w opony Continental Sport Contact najnowszych generacji.

Najwolniejszy w tej stawce A 35 setkę osiąga w 4,7 s, a najszybszy GT 63 S E Performance w 2,9 s! Dodam tylko, że najtańszy model w tym zestawieniu – A 35 – wyceniany jest na minimum 227 tys. zł, podczas gdy ceny EQS 53 startują z poziomu 772 200 zł.

AMG Drivig Academy – zaufanie, kontrola, emocje

Każdy wariant szkolenia poprzedza część teoretyczna, w której instruktorzy w przystępny sposób tłumaczą metodologię oraz zasady obowiązujące na torze. Ciekawy, ale też stanowczy przekaz ma uświadomić kursantom, że sportowa jazda wiąże się nie tylko z umiejętnościami, lecz także z odpowiedzialnością. Owszem zamknięty tor daje szersze spektrum możliwości i kusi do wykorzystania potencjałów maszyn AMG, ale rozsądek wskazany jest zawsze.

Część praktyczną rozpoczynamy od rozgrzewki. Tak, jest to wskazane, żeby nie nadwyrężyć mięśni podczas dynamicznej jazdy. Potem szybki slalom, który umożliwia wstępną ocenę umiejętności i podzielenie 24 uczestników na trzy ośmioosobowe grupy. Nie bez satysfakcji dostaję się, jak się później okaże, do najlepszej.

AMG Drivig Academy – moduły szkoleniowe: hamowanie i drag race

Wariant AMG Performance Training, w którym uczestniczę, obejmuje sześć modułów szkoleniowych. Pierwszym jest hamowanie i drag race, w którym na prostej rozpędzamy się modelami GT 63 S E Performance i EQS 53. Sprawdzamy tu możliwości układów napędowych i opanowanie auta podczas procedury startowej "launch control", a z drugiej skuteczność hamulców z oceną, kiedy i z jaką siłą ich użyć, by nie przejechać mety. Dodam tylko, że przyspieszenie hybrydowej wersji GT potrafi wywołać w kierowcy euforię. Setka pojawia się na liczniku w niespełna 3 s, ale jeszcze większe wrażenie wywołuje to, że 50 km/h przekraczamy już po 1,2 s! EQS z tym swoim kosmicznym brzmieniem, choć jest brutalnie pewny podczas przyspieszania, nie daje takiej przyjemności jak karmione benzyną i prądem GT.

Próby hamowania modelami C 43 i CLA 45 S wykonujemy na osobnym odcinku toru. Już bez ścigania się tylko pojedynczo rozpędzamy auto na prostej, po czym "zapinamy heble", by ominąć przeszkodę z lewej lub prawej strony (tuż przed hamowaniem kierunek wykonania manewru wskazuje instruktor) i zatrzymać się wyznaczonym miejscu. Ćwiczymy w ten sposób zarówno opanowanie auta w trakcie hamowania, jak i szybkość reakcji kierowcy.

AMG Drivig Academy – moduły szkoleniowe: oversteering i understeering

Drugi moduł – nadsterowność i podsterowność – pozwala ocenić działanie ESP. Na płycie poślizgowej w trakcie jazdy po okręgu wykorzystujemy czteronapędowe A 45 oraz elektrycznego EQE z układem 4MATIC. Startujemy z aktywnym ESP, które skutecznie utrzymuje auta na torze jazdy. W kolejnej próbie włączamy tryb ESP Sport i tu, zwłaszcza A 45 pozwala już na kontrolowane uślizgi tylnej osi, które wymagają momentami kontrowania. Cięższe EQE w tym trybie łatwiej z kolei wchodzi w podsterowność, ale po kilku okrążeniach płyty jego kontrolowanie nie stanowi problemu. Po całkowitej dezaktywacji ESP utrzymanie toru jazdy wymaga już większej wprawy, zaliczam kilka "bączków", ostatecznie jednak udaje mi się okiełznać zarówno A 45 jak i EQE.

AMG Drivig Academy – moduły szkoleniowe: handling course

W trzecim ćwiczeniu uczymy się poprawnego toru jazdy i operowania pedałem przyspieszenia oraz kierownicą. Na wytyczonym pachołkami odcinku specjalnym wykonujemy dynamiczny slalom, hamowania i omijanie przeszkody z wykorzystaniem aktywnych trybów pracy układu jezdnego, w tym Sport i Sport+. Dowiaduję się, jak dociążać przednią oś przed wejściem w zakręt, kiedy rozpocząć przyspieszanie na wyjściu z łuku i jak przed szykaną nie stracić panowania. Porównujemy zachowanie się auta z napędem na przód – A 35 oraz na obie osie – A 45 S 4Matic. Co ciekawe, jestem przyjemnie zaskoczony przewidywalnym zachowaniem się tego pierwszego. Swoje robi też elektryczne turbo, które skutecznie niweluje dziurę turbinową i sprawia, że temperamentem podczas przyspieszania ta wersja nie ustępuje mocniejszej, ale i znaczenie droższej A 45 S.

AMG Drivig Academy – moduły szkoleniowe: Lead&Follow A i B

Sesję popołudniową rozpoczynają długie przejazdy po niemal pełnej nitce toru. Zaopatrzeni w balaklawy i kaski zasiadamy za kierownicami modeli SL, a potem GT 63 S Performance. Na każdym okrążeniu prowadzi instruktor, który wskazuje właściwy tor jazdy i przez radio podpowiada, jak zachowywać się na poszczególnych odcinkach. Tempo rośnie, na prostej do nawet 200 km/h, adrenalina buzuje, a obydwa modele zachowują się tak, jakby nic sobie z tego nie robiły. SL, choć pozuje na eleganckie gran turismo, na torze pokazuje, że inżynierowie AMG nie poszli w jego przypadku na żadne kompromisy. Pewnie, z obezwładniającą swobodą "łyka" zakręty, jest stabilny, a pogoniony pedałem gazu uwalnia błyskawicznie 585 KM mocy. Mógłbym spędzić z nim na torze kolejne godziny i choć z pewnym żalem przesiadam się do GT, to po chwili jego zachowanie dokłada jeszcze więcej emocji. Zwłaszcza gdy na jednym zbyt ostro ściętym łuku aktywuje się system mający zmniejszać szok w razie potencjalnego zderzenia. Jego działanie polega na generowaniu przez chwilę charakterystycznego syczącego dźwięku. Na szczęście udało mi się opanować auto i nie musiałem przekonywać się, czy rzeczywiście wspomniany system pomaga.

Potem przesiadka w mniejsze C 43 i A 45. Inne wymiary prędkości, ale uśmiech nadal nie schodzi z twarzy.

Po kilkunastu okrążeniach toru nie mam dość i chcę więcej, ale czas nieubłaganie ucieka. Muszę przyznać, że te dwa moduły należą do najbardziej spektakularnych etapów szkolenia. Raz, że dają najwięcej satysfakcji z agresywnej, dynamicznej jazdy, a dwa, że pozwalają docenić kunszt inżynierów AMG. Po prostu da się wyczuć, że konstruowanie maszyn tego typu to dla nich nie tylko pasja, ale i czysta przyjemność.

AMG Drivig Academy – moduły szkoleniowe: Time Challenge

Zmagania kończymy rywalizacją czasową na wytyczonej trasie, z wykorzystaniem technik hamowania, przyspieszania i operowania kierownicą. Choć nie udaje mi się zająć miejsca w czołówce to i tak czuję się zadowolony z doświadczeń, które zdobyłem. Mam też świadomość, że nad paroma rzeczami będę musiał jeszcze popracować. W końcu przecież uczymy się całe życie…

Aha, całodzienne szkolenie ukoronowane zostało modułem Race Taxi, w którym instruktorzy AMG Driving Academy pokazali nam, co naprawdę potrafią Mercedesy-AMG w rękach profesjonalistów. Jestem pełen podziwu i szacunku dla ich umiejętności.

Poza tym, teraz już oficjalnie mogę powiedzieć, że dołączyłem do najszybszej rodziny świata.

AMG Drivig Academy – ile to kosztuje?

Szczegółowe informacje na temat szkoleń i terminarz znajdziecie na stronie akademii. Podstawowy kurs AMG Discover Training na Autodromie Jastrząb kosztuje 3700 zł, AMG Performance Training na Silesia Ring – 6400 zł za dzień lub 6900 zł za 1,5 dnia, na Nurburgringu 1850 euro, natomiast dwudniowe szkolenie na poziomie Advanced na Nurburgringu to wydatek 4650 euro. Wszystkie ceny netto.