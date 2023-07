Reklama

Po marcowym debiucie drugiej generacji najchętniej kupowanego modelu Mercedesa kwestią czasu było przedstawienie nowych odsłon najbardziej sportowo zorientowanych wariantów GLC przygotowanych przez pasjonatów z działu AMG. I oto dzisiaj już oficjalnie możemy zobaczyć, jak "zabawili" się inżynierowie z Affalterbach tworząc jedne z najmocniejszych i najszybszych kompaktowych SUV-ów na rynku.

Co ważne, mimo że musieli przy tym pójść an pewne kompromisy i ostatecznie zrezygnować z turbodoładowanych, widlastych silników sześcio- i ośmiocylindrowych na rzecz rzędowych czterocylindrówek, to zapewniają, że pod względem dynamiki, właściwości jezdnych i przyjemności prowadzenia nowe odsłony wyznaczają jeszcze lepsze standardy niż uznawani za wyróżniających się w klasie poprzednicy. Czy rzeczywiście tak jest, będziemy mogli przekonać się dopiero za kilka miesięcy, bo AMG GLC wejdą do sprzedaży dopiero na początku przyszłego roku, ale dane przedstawione przez Mercedesa brzmią obiecująco. Oto najważniejsze fakty.

Mercedes-AMG GLC – w podstawie 421 KM

Ofertę AMG w GLC otwiera wersja 43 4Matic, w której stosowany w poprzedniku 3-litrowy silnik V6 turbo o mocy 390 KM został zastąpiony jednostką o pojemności 2,0 l z elektryczną turbosprężarką napędzaną spalinami i zasilaną 48-voltową instalacją elektryczną. Osiąga ona moc 421 KM i wspierana jest przez rozruszniko-generator, który w niskich zakresach prędkości dostarcza dodatkowe 14 KM. Moment obrotowy 500 Nm przekazywany jest na obydwie osie za pośrednictwem 9-stopniowej skrzyni AMG Speedshitf MCT 9G z mokrym sprzęgłem rozruchowym. W tej wersji GLC 43 4Matic przyspiesza do setki w 4,8 s i może pędzić z maksymalną prędkością 250 km/h (ograniczona elektronicznie). Warto dodać, że seryjnym wyposażeniem są tu m.in. zawieszenie AMG Ride Control z adaptacyjnym systemem tłumienia, stały napęd na wszystkie koła AMG Performance 4Matic z systemem rozdziału momentu między kołami tylnej osi oraz skrętne koła tylne.

Mercedes-AMG GLC – w topowej nawet 680 KM

Drugi wariant – 63 S E Performance – to pierwszy kompaktowy i przede wszystkim hybrydowy SUV AMG. Sami przedstawiciele marki określają jego układ napędowy jako "techniczne arcydzieło" i wypada się z nimi tylko zgodzić. Sercem modelu jest tu 2-litrowy silnik benzynowy, który również wykorzystuje elektryczną turbosprężarkę napędzaną spalinami, ale większą niż w wersji 43 4Matic, dzięki czemu generuje jeszcze większą moc sięgającą aż 476 KM. Dla przypomnienia: poprzednik miał 4-litrowe V8 o mocy 510 KM. Oznacza to, że mamy do czynienia z najmocniejszy seryjnym czterocylindrowcem na świecie, który na dodatek dysponuje imponującym momentem 545 Nm. Ale to nie koniec. Silnik benzynowy współpracuje z zamontowanym przy tylnej osi motorem elektrycznym o mocy 204 KM z dwustopniową skrzynią biegów i mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu. Eksperci określają ten układ jako hybrydę P3. Akumulator o wysokiej wydajności znajduje się również z tyłu nad tylną osią. To konstrukcja opracowana w oparciu o doświadczenia z wyścigowych bolidów Formuły 1 zespołu Mercedes-AMG Petronas F1 i łączy w sobie dużą moc z niską masą. Jego pojemność to tylko 6,1 kWh, moc ciągła 80 kW, a szczytowa nawet 150 kW, ale dostępna tylko przez 10 s. Akumulator można ładować podczas jazdy, korzystając z rekuperacji lub dzięki wbudowanej ładowarce – ze zwykłego gniazdka lub wallboxa. Mercedes-AMG podkreśla, że w przypadku tego wariantu rolą baterii nie jest zapewnianie jak największego zasięgu (tu to maks. 12 km), tylko szybkie dostarczanie i pobieranie energii niezbędnej do osiągania pełnej wydajności napędu. Przez wspomniane 10 s system łącznie jest w stanie wygenerować oszałamiającą moc 680 KM oraz moment obrotowy 1020 Nm, które przekładają się na możliwość przyspieszania do setki w 3,5 s i rozpędzania się do 275 km/h!

Standardem w 63 S E Performance jest w pełni zmienny system napędu AMG Performance 4Matic+ z w pełni zmiennym rozdziałem siły na oś przednią i tylną, zawieszenie AMG Active Ride Control z aktywnym systemem tłumienia, a do tego, podobnie jak w wersji 43 4Matic, skrętne koła tylne.

Mercedes-AMG GLC – sportowa elegancja

Obydwie wersje AMG GLC można poznać na pierwszy rzut oka po licznych sportowych akcentach, choć bardziej dyskretnych w przypadku GLC 43. To m.in. powiększone wloty powietrza i szersze zderzaki, szersze listwy progowe i duży tylny spoiler. Słabsza odmiana ma cztery okrągłe końcówki wydechu, podczas gdy mocniejsza bardziej agresywnie wyglądające trapezowe, wbudowane w dyfuzor. Seryjne są 21-calowe alufelgi.

We wnętrzu sportowy charakter podkreślają profilowane fotele obszyte sztuczną skórą i mikrofibrą Artico (w opcji dostępna będzie skórzana tapicerka nappa oraz fotele AMG Performance). W standardzie montowana jest również kierownica AMG Performance. Zegary i ekran dotykowy mają specyficzna dla AMG grafikę i szeroki zakres personalizacji. Do tego dochodzi rejestrator danych na torze wyścigowym AMG Track Pace (standard w GLC 63 S, opcjonalny dla GLC 43), który nagrywa ponad 80 różnych parametrów podczas jazdy, w tym prędkość, przyspieszenia, kąty skrętu, czasy okrążeń itp.

W ofercie znajdzie się też wersja specjalna AMG Edition 1 dostępna w 63 S E Performance w kolorze grafitowoszarym magno lub srebrnym high-tech magno, z czarnymi detalami wykończenia i lakierowanymi na matowy czarny 21-calowymi obręczami ze stopu metali lekkich AMG. Wyzierają spod nich żółte zaciski kompozytowych tarcz hamulcowych AMG. Wnętrze wyróżnia się kontrastowym zestawienie czerni i żółci. Fotele AMG Performance obszyto tu tapicerką z czarnej ekskluzywnej skóry nappa z żółtym ozdobnym przeszyciami górnym i logo "Edition 1" w przednich zagłówkach.

Mercedes-AMG GLC – jaka cena

Ta kwestia pozostaje na razie tajemnicą. Przypomnimy tylko, że poprzedników wyceniano Wdo niedawna na minimum 314 tys. zł w przypadku GLC 43 i 489 600 zł za GLC 63 S. Nowa generacja będzie z pewnością droższa.