Reklama

Ford Ranger Raptor zrywa łańcuchy i skacze z samolotu transportowego niczym Rambo - to wideo zapowiadało debiut bestii dotkniętej magiczną (szaloną?) ręką inżynierów Ford Performance. Po takim odlocie najnowsze dzieło amerykańskiego koncernu wylądował w Polsce i zakłada przyczółek przed premierą następnych odmian najpopularniejszego pickupa. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Jedno spojrzenie na grymas twarzy Raptora zdradza jego zawziętą naturę. W porównaniu z mniej spektakularnymi odmianami zwykłego Rangera nowicjusz zyskał większy prześwit i mocniej podcięte zderzaki. Auto jest też dłuższe, szersze i wyższe. Z fabryki wyjeżdża na 17-calowych alufelgach z terenowymi oponami BF Goodrich Baja Champion o rozmiarze 285/70 R17. Stąd jego wybitny talent do skoków, czy brodzenia w błocku...

Ford Ranger Raptor to bestia z nowym silnikiem benzynowym V6

Największą sensacją jest jednak nowy 3-litrowy silnik EcoBoost V6 twin-turbo, z którego specjaliści z Ford Performance wykrzesali 292 KM i 491 Nm momentu obrotowego. Blok jednostki wykonano z żeliwa wermikularnego, które jest o około 75 proc. wytrzymalsze i do 75 proc. sztywniejsze, niż żeliwo stosowane w tradycyjnych odlewach. Z samochodów wyścigowych inżynierowie zapożyczyli system przyspieszający reakcje turbosprężarek, podobny do tego, który po raz pierwszy zastosowano w modelach Ford GT i Focus ST. Rozwiązanie wspomaga jednostkę zatykając turbodziurę i umożliwia natychmiastowy przyrost mocy (bardziej żywiołowa reakcja na gaz przy niskich obrotach).

Reklama

Zmyślny układ, dostępny w trybie Baja, utrzymuje przepustnicę otwartą do 3 sekund po tym, jak kierowca zwolni pedał gazu, co umożliwia szybszy powrót mocy po ponownym wdepnięciu na wyjściu z zakrętu lub po redukcji przełożenia. Dodatkowo dla każdego z biegów 10‑stopniowej automatycznej przekładni silnik ma zaprogramowany indywidualny profil doładowania.

Ford Ranger Raptor zaskoczy brzmieniem

Nowy układ napędowy Rangera Raptora ma zapewnić niesamowite przyśpieszenia na szutrze, drogach gruntowych, w błocie i na piasku. Za osiągami podążą brzmienie. Elektronicznie sterowany aktywny układ wydechowy wzmacnia odgłos w czterech trybach – można wybierać od łagodnego bulgotu po wściekły ryk. Wystarczy naciskając guzik na kierownicy lub zmienić tryb jazdy…

Cichy - przedkłada pomruk nad osiągi i heavy metal, pozwalając zachować dobre relacje z sąsiadami, jeśli Raptor rano wyrusza na łowy... to znaczy w trasę.

Normalny - profil dźwiękowy przeznaczony do codziennego użytku, jest domyślnie stosowany w trybach jazdy Normal, Slippery, Mud/Ruts oraz Rock Crawl.

Sport - oferuje głośniejszą i bardziej dynamiczną nutę wydechu,

Baja - to najdzikszy soundtrack układu wydechowego, zarówno pod względem głośności jak i brzmienia. W tym trybie wydech zachowuje się jak układ przelotowy.

Ford Ranger Raptor i dzielność w terenie, dobrze lata jak i jeździ

Podwozie nowego Raptora to zupełnie inna konstrukcja niż ta zastosowana pod skórą zwykłego Rangera. Różnicę robią specyficzne mocowania i wzmocnienia takich elementów jak m.in. słupek C, skrzynia ładunkowa i koło zapasowe, a także obudowy odbojników, wieżyczki amortyzatorów czy wsporniki tylnych amortyzatorów. Wszystko to zmienia roboczego pikapa w samochód terenowy o wysokich osiągach.

Zawieszenie wywodzi się wprost ze świata sportów motorowych. Układ obejmuje lekkie aluminiowe górne i dolne wahacze oraz udoskonalone drążki Watta. Nowa generacja 2,5-calowych amortyzatorów FOX z wewnętrznym obejściem Live Valve jest wyposażona w system sterowania z funkcją tłumienia zależnego od pozycji amortyzatora. Wypełniono je olejem wzbogaconym Teflonem, który zmniejsza tarcie o około 50 proc. w porównaniu z amortyzatorami stosowanymi w poprzednim Raptorze. Dodatkową ochronę przed skutkami poważnego dobicia po lądowaniu pickupa zapewnia system FOX Bottom-Out Control – układ dba o maksymalną siłę tłumienia w ostatnich 25 proc. skoku amortyzatora. Podobnie może usztywnić tylne amortyzatory, aby zapobiec kiwaniu się Rangera Raptora przy gwałtownym przyspieszaniu.

Siedem trybów jazdy, Ford Ranger Raptor z napędem 4x4

Ponadto, do dyspozycji mamy system stałego napędu na cztery koła z zupełnie nową, elektronicznie sterowaną, dwubiegową skrzynią rozdzielczą, połączoną z blokowanymi mechanizmami różnicowymi z przodu i z tyłu, a także podwójne haki holownicze plus zestaw stalowych płyt o grubości 2,3 mm chroniących podwozie. Cała konstrukcja nie tylko wygląda brutalnie, ale wręcz zadziwia możliwościami w terenie.

Kierowca ma do wyboru siedem trybów jazdy - trzy drogowe i cztery terenowe:

Normalny - skalibrowany z myślą o komforcie i niskim zużyciu paliwa;

Sportowy dostosowany do dynamicznej jazdy w terenie;

Na śliskie nawierzchnie (Slippery) - wspomaga jazdę po śliskich lub nierównych nawierzchniach;

Tryb jazdy po skałach (Rock crawl) - pozwala na kontrolę podczas jazdy z bardzo niską prędkością po ekstremalnie skalistym i nierównym terenie;

Tryb jazdy po piasku (Sand) - dostosowanie zmiany biegów i dostarczanej mocy do potrzeb poruszania się w piasku lub w głębokim śniegu;

Błoto/koleiny (Mud/Ruts) - zapewnienie maksymalnej przyczepności podczas ruszania i utrzymywanie odpowiedniego zapasu momentu obrotowego

Tryb Baja - wszystkie systemy samochodu ustawione pod kątem maksymalnych osiągów, aby błyszczeć skokami, trakcją i zwrotnością podczas jazdy terenowej z dużą prędkością.

Ranger Raptor dostał też funkcję Trail Control, która jest odpowiednikiem tempomatu dla jazdy terenowej. Wystarczy ustawić prędkość poniżej 32 km/h, a pojazd sam zajmie się przyspieszaniem i hamowaniem, podczas gdy kierowca skupi się na prowadzeniu.

Nowy Ranger Raptor, wnętrze i wyposażenie

Mimo ostentacyjnej aparycji Ranger rozpieszcza klimatem wnętrza. W kabinie królują stylizowane na wyposażenie myśliwców przednie i tylne fotele z głębokim profilowaniem. 12-calowy pionowy ekran to centrum sterowania łącznością, multimediami oraz systemami odpowiedzialnymi za zachowanie Raptora. Dziesięciogłośnikowy system audio B&O dba o godną oprawę dźwiękową każdej wyprawy.

Nowy Ford Ranger Raptor w Polsce także z silnikiem Diesla, jaka cena?

Nowy Ford Ranger Raptor w Polsce kosztuje od 304 300 zł netto. Przy internetowej konfiguracji można wybierać spośród ośmiu opcji kolorystycznych. Lista dodatków obejmuje m.in. pakiet Raptor Dress-Up Pack (elektryczna roleta skrzyni ładunkowej i kompozytowa czarna nakładka skrzyni ładunkowej).

Ford przewidział też 2-litrowy silnik Diesla bi-turbo, który będzie można zamówić w Rangerze Raptor na początku 2023 roku. Pierwsze dostawy latem. A już niebawem producent zacznie zbieranie zamówień także na spokojniejsze wersje Wildtrak i Limited.

Skąd wziął się Raptor? Kolejny będzie Bronco

Nazwa Raptor zrodziła się w Ameryce Północnej, gdzie Ford stosuje ją w najbardziej dynamicznych wersjach pickupów i pojazdów użytkowych od czasów pierwszej generacji F-150 SVT Raptor, który wyróżniał się konstrukcją dostosowaną do szybkiej jazdy terenowej. Niedawno Ford Performance zapowiedział wprowadzenie na rynek północnoamerykański SUV-a Bronco Raptor oraz limitowanej edycji Bronco DR – samochodu stworzonego do wyścigów pustynnych.