Izera dostanie platformę Geely, jak elektryczny Smart czy przyszły SUV Volvo EX30. Dziś spółka ElectroMobility Poland (EMP) pokonała najostrzejszy zakręt w drodze do seryjnej produkcji w Jaworznie i podpisała umowę licencyjną z największą prywatną chińską grupą motoryzacyjną Zhejiang Geely Holding z założonego około 2200 lat temu miasta Hangzhou.

Polski samochód elektryczny będzie oparty o architekturę SEA, czyli Sustainable Experience Architecture. Obecnie ta konstrukcja jest zaliczana do najbardziej zawansowanych na rynku. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Izera i platforma Geely, chiński właściciel Volvo wchodzi do gry w Polsce i koniec żartów

Platforma SEA, na której powstanie Izera, została stworzona we współpracy z inżynierami Volvo w centrach Geely w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Chinach. Na rynek wprowadzono ją w wrześniu 2020 roku.

– Renoma naszego partnera oraz dostarczona przez niego architektura rozwiewają wątpliwości, co do przyszłej konkurencyjności Izery na rynku – powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek z ElectroMobility Poland. – Szczególnie, że to konstrukcja już wykorzystywana w autach jeżdżących po drogach i umożliwiająca jej dalszy rozwój techniczny na potrzeby przyszłych modeli samochodów elektrycznych – podkreślił.

Platforma Izery zamyka usta niedowiarkom

Obecnie na platformie SEA bazuje należąca do chińskiego koncernu marka Zeekr oraz SUV Smart #1. Przypominamy, że Smart w połowie jest własnością Geely Holding, a w połowie Mercedesa. W 2023 roku zadebiutuje miejski SUV Volvo EX30 zbudowany na tej architekturze (4,2 m długości). Polska spółka EMP staje się pierwszą firmą spoza azjatyckiej grupy motoryzacyjnej, która będzie wykorzystywać tę technologię.

Izera będzie jak nowe Volvo EX30 czy Smart #1, wyposażenie

Inżynierowie podkreślają, że platforma SEA jest niesamowicie skalowalna. Pozwala dobrać rozstaw osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm. Stąd można na niej budować małe samochody elektryczne segmentu A, jak i limuzyny segmentu E oraz duże dostawcze EV.

W przypadku Izery ważne jest też to, że architektura zapewni w pakiecie oprogramowanie oraz wspomagające kierowcę systemy 2. poziomu. Chodzi o rozwiązania ADAS, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie polega na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją, ale w razie braku reakcji – automatycznie uruchamiają hamulce.

Pierwsza Izera na platformie Geely to SUV, następnie hatchback i kombi, a wymiary

EMP na platformie Geely planuje pod marką Izera stworzyć całą gamę modelową samochodów elektrycznych segmentu C o długości od 4500 mm do 4750 mm. Pierwszym będzie SUV. Następnie architektura SEA pozwoli EMP wdrożyć do produkcji w Jaworznie dwa kolejne modele – kombi oraz hatchbacka.

Planowany poziom bezpieczeństwa Izery to pięć gwiazdek w testach Euro NCAP. Nie jest to prognoza na wyrost, ponieważ techniczny bliźniak Smart #1 właśnie uzyskał maksymalną notę w najnowszej serii prób zderzeniowych. Co tylko potwierdza solidność platformy SEA.

Izera na platformie Geely to dwie wielkości akumulatora, szybkie ładownie i duży zasięg

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 KM zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Izera na platformie Geely, dane techniczne

Typ napędu RWD (tylny) Moc silnika elektrycznego 200 kW / 272 KM Pojemność baterii 51 kWh i 61 kWh Zasięg (WLTP) 340 km i 450 km Maksymalna moc ładowania DC 150 kW Czas ładowania do 80 proc. 30 minut Droga hamownia ok. 37 m Hamulce Tarczowe wentylowane na obu osiach z elektrycznym wspomaganiem (iBooster) Hamulec postojowy Elektryczny, zintegrowany w zaciskach, działający na koła tylne Zawieszenie przednie McPherson Zawieszenie tylne Wielowahaczowe Długość nadwozia 4500-4750 mm Szerokość nadwozia (bez lusterek) 1820-1850 mm Wysokość 1500-1600 mm Systemy ADAS Poziom 2

Geely Holding, czyli co to za firma i jakie marki samochodowe do niej należą?

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) została założona w 1986 roku w Taizhou, chińskiej prowincji Zhejiang przez Erica Li. Działalność w branży motoryzacyjnej rozpoczęła w 1997 roku, a obecna siedziba główna znajduje się w Hangzhou w Chinach. Dziś Geely zarządza wieloma markami, w tym: Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto i Cao Cao Mobility.

W 2021 roku Geely Holding sprzedało w sumie ponad 2,2 mln pojazdów, przy czym wyłączna sprzedaż Volvo Cars na całym świecie wynosiła niemal 700 tys. aut. Notowana na giełdzie w Hongkongu Geely Auto Group osiągnęła sprzedaż na poziomie ponad 1,3 mln sztuk. Geely Holding zatrudnia ponad 120 tys. osób na całym świecie i od dziesięciu lat znajduje się na liście Fortune Global 500.

Izera i fabryka w Jaworznie

Projekt koncepcyjny fabryki Izery w Jaworznie opracowała firma Durr Systems AG. Inżynierowie niemieckiej firmy stworzyli layout zakładu, czyli zaprojektowali linie produkcyjne, wymyślili koncepcję procesu produkcyjnego dla wszystkich trzech wydziałów produkcyjnych (spawalni, lakierni i montażu), stworzyli wytyczne do projektu budowlanego w zakresie technologii produkcji (m.in. gdzie mają stanąć roboty), a także wymyślili wewnętrzny system logistyczny zakładu oraz schematy funkcjonalne dla procesu lakierniczego wraz z systemami oczyszczania powietrza.

Z kolei warszawska spółka Prochem, na podstawie planów Durr Systems, opracowuje projekt budowlany i robi wszystko, by nowy zakład produkcji samochodów zmieścił się w granicach działki. EMP spodziewa się, że na przełomie roku ruszą pierwsze prace przygotowawcze pod budowę fabryki Izery.

To inwestycja za 5 mld zł, kiedy ruszy produkcja Izery?

– Zakładany przez EMP termin rozpoczęcia produkcji to koniec roku 2024. Ostateczna data realizacji projektu uzależniona jest od ustaleń z dostawcą platformy, procesu pozyskiwania finansowania i pozyskania praw do terenu w Jaworznie, na którym planowana jest budowa fabryki – wyjaśnił Jarosław Wenderlich, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z asekuracyjnej odpowiedzi przedstawiciela rządu można wnioskować, że start produkcji Izery pod koniec 2024 roku wcale nie jest taki żelazny. Raczej wpisany ołówkiem, niż długopisem.

Przypominamy, że plany przewidują produkcję na poziomie 150 tys. aut rocznie. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 5 mld zł, ale w obliczu inflacji i rosnących cen można spodziewać się wyższych wydatków. EMP liczy, że dzięki nowej fabryce pracę znajdzie ok. 15 tys. osób: 2400 przy produkcji Izery w Jaworznie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów.

Elektryczna Izera, cena i na raty

Izera od początku jest przedstawiana jako marka samochodów rodzinnych. Świadczyć o tym ma m.in. przestronność wnętrza lepsza niż w przypadku innych aut kompaktowych. To efekt dużego rozstawu osi, ustawienia kół na rogach karoserii i przesunięcia kabiny do przodu. Spółka podkreśla, że krajowe elektryki nie będą towarem luksusowym, ale pojazdami w zasięgu możliwości finansowych Polaków.

– To było jedno z najważniejszych założeń naszego projektu. Chcemy wprowadzić dogodny ratalny system sprzedaży, aby całościowy koszt posiadania samochodu utrzymać na poziomie atrakcyjniejszym niż samochody spalinowe porównywalnej klasy – zapowiedział Piotr Zaremba, prezes EMP.

Spółka ElectroMobility Poland powstała w październiku 2016 r., a jej zadaniem jest uruchomienie produkcji seryjnej polskiego samochodu elektrycznego Izera. Udziałowcami EMP są cztery polskie koncerny energetyczne: PGE, Energa, Enea oraz TAURON. Każdy objął po 25 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki, uzyskując w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji EMP przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem. Kapitał zakładowy wynosi 302 296 890 zł.