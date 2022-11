Reklama

Strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h miałaby obejmować 90,5 proc. powierzchni miasta (468,2 km kw.) oraz około 65 proc. długości wszystkich dróg. Na obszarze miasta wyznaczono 409 stref ruchu uspokojonego.

- W Warszawie strefami ruchu uspokojonego docelowo objęto wszystkie ulice klasy: D – dojazdowe, L – lokalne, wybrane fragmenty (rejony szkół i innych obiektów użyteczności publicznej, odcinki intensywnego ruchu pieszego, ruch lokalny) ulic klasy Z – zbiorcze - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie stołecznego ratusza.

Ograniczenie prędkości do 30 km/h niemal w całej Warszawie

Wyznaczając strefy "Tempo 30" przyjęto, że z wnętrza strefy do najbliższej drogi rozprowadzającej (minimum klasy Z) kierowca ma do pokonania odległość do 800 metrów, co oznacza ok. 1,5 minuty jazdy z prędkością dopuszczalną 30 km/h. Odległość to może zostać zwiększona w uzasadnionych przypadkach rzadszej budowy mieszkaniowej lub uwarunkowań istniejącej sieci drogowej.

Wprowadzenie ograniczeń na tak dużej powierzchni miasta wpłynie negatywnie na prędkość przejazdu komunikacji miejskiej. W założeniach ratusza przyjęto, iż linie autobusowe o trasie długości większej niż 10 km nie powinny przebiegać przez strefy o ruchu uspokojonym przez więcej niż 40 proc. trasy, a linie o długości większej niż 15 km – więcej niż 20 proc. trasy.

Strefa "Tempo 30" wpłynie też na sygnalizację świetlną. Konieczne będzie wykonanie nowych programów jej działania. Według danych ratusza w strefie "Tempo 30" zostanie 11 sygnalizacji, 2 mają pozostać tymczasowo, 30 pozostanie.

PiS krytykuje wprowadzenie strefy "Tempo 30"

Przeciwko wprowadzeniu strefy "Tempo 30" przeciwni są radni PiS.

- Jest to dość zaskakujący pomysł, nawet absurdalny. Warszawa i tak jest w dużej mierze objęta strefą ograniczenia do 50 km/h, która jak najbardziej zdaje egzamin. Są nawet gdzieś miejsca gdzie wiele sygnałów świadczy o tym, że ta prędkość mogłaby być nieco większa - powiedział wiceprzewodniczący miejskiej komisji Infrastruktury i Inwestycji radny Maciej Binkowski. - Tymczasem Rafał Trzaskowski, który unika inwestycji w komunikację publiczną, w poprawę infrastruktury - chociażby wieloletnie opóźnienia w budowie linii tramwajowych - po raz kolejny pokazuje, ze jego działania maja wręcz znamiona wykluczania grupy społecznej poruszającej się samochodami. Poruszającej się w celach wykonywania swojej pracy, sowich obowiązków, a nie jakiegoś luksusu - dodał.

Zaznaczył, że obecnie obowiązujące przepisy i ograniczenia prędkości uważa za absolutnie wystarczające - obniżanie do tak niskiego progu prędkości spowoduje tylko jeszcze większy paraliż miasta. - Jest wiele miejsc, które ma już swoje ograniczenia plus progi zwalniające itp. Moim zdaniem lepiej by było skupić się na doświetlaniu przejść dla pieszych, wyposażaniu niebezpiecznych punktów w sygnalizację świetlną. Takie działania zdecydowanie byłyby lepsze i realnie wpływające na bezpieczeństwo - podkreślił.

Tempo 30 w Warszawie? I tak wszyscy będą stali w korkach

W podobnym tonie wypowiada się radny z Targówka Cezary Wąsik. - Jeżeli prezydent Rafał Trzaskowski nadal będzie prowadził politykę zwężania ulic, to żadne ograniczenia nie będą potrzebne, bo i tak wszyscy będą stali w korkach – ironizuje.

Głos w sprawie zabrał też były stołeczny radny, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. - Choć w planach główne arterie nie są włączone do projektu "Tempo 30", ale jak znamy życie, może się to zmienić i ktoś może namówić Rafała Trzaskowskiego do ograniczenia dozwolonej prędkości także i na tych ulicach. Będziemy się dokładnie temu przyglądać - podkreślił.

Trwają konsultacje w sprawie strefy "Tempo 30". Mieszkańcy mogą zabrać głos podczas spotkań online 15 listopada (wtorek) i 24 listopada (czwartek) o godz. 17.30 na YouTube, gdzie można oglądać spotkanie i dyskutować na czacie oraz na platformie ZOOM – można zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Udział trzeba zgłosić na adres: tempo30@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcja zostanie przesłana w mailu zwrotnym.

Mogą też zgłosić się osobiście do punktu konsultacyjnego - 22 listopada (wtorek) w godzinach 16 – 19 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy Armii Ludowej 9 oraz 29 listopada (wtorek) w godzinach 14-19 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, ul. Nowolipie 25B. Można również skontaktować się drogą mailową do 30 listopada (środa) pisząc na adres: tempo30@um.warszawa.pl.