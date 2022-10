Reklama

Porsche postanowiło przypomnieć kolejną literę swojego alfabetu, czyli "T" jak Touring. W świecie niemieckiej marki jest już znana od ponad pięciu dekad. Po raz pierwszy pojawiła się w 1968 roku, gdy homologowano model 911 T, który pojawił się na rynku kilka lat później.

W ostatnim czasie literka T pojawiła się w 2017 roku, gdy Porsche zaprezentowało model 911 o typoszeregu 991 właśnie w takim wydaniu. Teraz przyszedł czas na prezentację modelu w zupełnie nowej odsłonie.

Porsche 911 Carrera T pomiędzy bazową Carrerą a Carrerą S

Model 911 Carrera T wypełnia kolejną niszę pomiędzy standardową Carrerą a ostrzejszą Carrerą S. To wersja dla kierowców, którzy cenią sobie minimalizm, ale nie zamierzają rezygnować z radości z jazdy.

Porsche 911 Carrera T można poznać po oznaczeniach umieszczonych w dolnych częściach drzwi i ciemnych wstawkach na nadwoziu i czarnych końcówkach wydechu. Całość dopełniają aluminiowe obręcze (20-calowe z przodu i 21-calowe z tyłu) w kolorze Titanium Grey.

Fani Porsche od razu zauważą w kabinie pasażerskiej pakiet Sport Chrono, kierownicę GT Sport, fotele Sport Plus. Całość uzupełniają detale polakierowane na czarno oraz elementy ze skóry i aluminium. Do maksymalnej specyfikacji w tym przypadku daleko, ale w założeniu chodziło o zachowanie minimalistycznego stylu.

Porsche 911 Carrera T ma 385 KM i 7-biegową skrzynię mechaniczną

Pod tylną klapą schowano dobrze znanego, trzylitrowego boksera z podwójnym doładowaniem. 385 KM maksymalnej mocy i 450 Nm momentu obrotowego dobrze się zapowiada. Zwłaszcza w połączeniu z 7-biegową skrzynią mechaniczną, która umożliwia sprint od 0 do 100 km/h w 4,5 sekundy. Prędkość maksymalna to 291 km/h. Co ciekawe, to o 0,3 sekundy gorzej i 2 km/h mniej niż standardowa Carrera.

Bardziej wygodni klienci mogą bez dopłaty zrezygnować ze skrzyni manualnej na rzecz dwusprzęgłowego PDK, które poprawia sprint o 0,5 sekundy. Jednak warto mieć na uwadze, że klasyczna skrzynia biegów i pedał sprzęgła to podzespoły, które za kilka lat będziemy oglądać tylko na archiwalnych zdjęciach.

Model 911 Carrera T przysposobił sobie kilka rozwiązań znanych z innych wersji Carrery. Na pokładzie jest mechaniczny dyferencjał o ograniczonym poślizgu oraz elektroniczny wspomagacz w postaci systemu Torque Vectoring. Wszystko po to, żeby zapewnić jak najlepsze przekazywanie mocy za pośrednictwem kół na asfalt, zachowując przy tym doskonałą przyczepność.

Do tego zestawu trzeba jeszcze dorzucić aktywne zawieszenie (PASM) obniżone dodatkowo o 10 mm. Lista wyposażenia opcjonalnego jest dość długa, ale warto zaznaczyć, że obejmuje również tylną oś skrętną.

Porsche 911 Carrera T jest lżejsze o 45 kg

Inżynierowie Porsche wysłali model 911 Carrera T na ekspresową kurację odchudzającą. Dzięki zastosowaniu cieńszych szyb, mniejszego akumulatora, wyrzuceniu tylnej kanapy i wygłuszenia niektórych elementów wnętrza, udało się zaoszczędzić 45 kg. Każdy potencjalny nabywca tej wersji powinien o tym pamiętać zaglądając wieczorem do lodówki. Porsche 911 Carrera T waży 1470 kg.

Porsche 911 Carrera T, ceny w Polsce i dostępność w kilka miesięcy

Klienci gotowi na odchudzenie portfela o co najmniej 616 tys. zł mogą już składać zamówienia w salonach Porsche. Pierwsze dostawy Carrery T rozpoczną się już w lutym przyszłego roku. To jedyna szansa na zdobycie wymarzonej 911-tki w tak krótkim czasie, choć producent nie podaje jaki priorytet ma polski rynek. Tymczasem czas oczekiwania na pozostałe wersje modelu 911 w polskich salonach wynosi od 9 do kilkunastu miesięcy.