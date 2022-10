Reklama

Policjanci z wydziału ruchu drogowego będą coraz częściej wyjeżdżać na ulicę wyposażeni w nowe sprzęty służące do kontroli samochodów. Jednym z nich jest sonometr, czyli urządzenie służące do badania natężenia dźwięku. Do tej pory kierowcy widywali taki miernik podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów.

Badanie sonometrem, policja w Rykach testuje sprzęt

Policja w Rykach pochwaliła się już pierwszymi kontrolami przy użyciu sonometru. Funkcjonariusze wyrywkowo sprawdzali głośność wydechów w zatrzymanych pojazdach. Do tej pory urządzenie wykorzystywano przeciwko kierowcom organizującym nielegalne, uliczne wyścigi mocno przerobionymi samochodami.

Teraz będą z niego korzystać funkcjonariusze prowadzący w terenie rutynowe kontrole drogowe. Pilotażowa akcja przyniosła już pierwsze sukcesy. Przez pierwsze dni zatrzymano dziewięć dowodów rejestracyjnych, tym samym eliminując z drogi zbyt głośne samochody.

- Mundurowi kontrolują sonometrem dźwięk wydawany przez pojazdy poruszające się po drogach powiatu. Urządzenie wykorzystywane jest przez funkcjonariuszy w trakcie standardowych kontroli pojazdów, w przypadku podejrzenia zbyt głośnego wydechu – poinformowała asp. szt. Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Badanie sonometrem, jak wygląda?

Podczas badania sonometrem samochód musi znajdować się na utwardzonej powierzchni. Może to być asfalt, ale również droga wyłożona kostką brukową. Sonometr ustawia się na wysokości rury wydechowej, a następnie przystępuje do pomiaru. W tym czasie silnik powinien pracować na biegu jałowym przy stałych obrotach.

Zgodnie w polskimi przepisami, hałas generowany przez układ wydechowy nie powinien przekraczać 93 dB w samochodach z silnikiem benzynowym. W autach wyposażonych w silniki Diesla górna granica wynosi 96 dB. W przypadku motocykli ustalono dwie wartości. Jednoślady o pojemności do 125 cm3 mogą maksymalnie generować 94 dB hałasu, natomiast motocykle z większymi silnikami niż 125 cm3 nie mogą przekroczyć 96 dB.

Badanie sonometrem i zbyt głośny wydech

Jeśli podczas badania sonometrem okaże się, że pojazd emituje zbyt duży hałas, zaczynają się kłopoty. Przepisy w tej kwestii są jednoznaczne.

- Zgodnie z art. 60.ust.2 pkt. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Zabrania się kierującemu używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem – przypomina asp. szt. Agnieszka Michalak.

Za przekroczenie dozwolonych norm kierowca otrzyma mandat w wysokości 300 zł. Oprócz tego musi się liczyć z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Funkcjonariusze podczas kontroli wprowadzą odpowiedni wpis do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Żeby usunąć taką adnotację w rejestrze i mieć możliwość ponownego używania pojazdu, potrzebne będzie ponowne badanie weryfikujące w stacji kontroli pojazdów. Nierzadko będzie się to wiązać z przywróceniem układu wydechowego do stanu pierwotnego.