Tajemnicze żółte znaki z symbolami czołgów na polskich drogach

Nowe żółte znaki pojawiły się przy polskich drogach w związku z ćwiczeniami wojskowymi "Żelazny Obrońca-25", które potrwają do końca września. W manewrach udział 34 000 żołnierzy polskich i sojuszniczych, wyposażonych w ponad 600 sztuk sprzętu ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Sztab Generalny określa te ćwiczenia jako największe tegoroczne wyzwanie szkoleniowe dla polskiego wojska.

Sprzęt będzie poruszać się po autostradach, drogach ekspresowych i krajowych.– Przemieszczanie się kolumn jest koordynowane tak, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. Kolumny są eskortowane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu, we współpracy z policją i władzami lokalnymi. Przejazdy kolumn będą także elementem szkolenia – informuje wojsko.

Żółte znaki MLC - co oznaczają i dlaczego pojawiły się na drogach?

Tajemnicze żółte znaki to specjalne znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia, klasy MLC (Military Load Classification W1 - W7), które mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów. Informują o klasie obciążenia danego mostu oraz szerokości i wysokości mostu czy tunelu. Spotkać je więc można w pobliżu tych obiektów. Skala MLC różni się od tej stosowanej dla pojazdów cywilnych w Polsce. Symbole oznaczają:

W-1 – klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym

W-2 – klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym

W-3 – klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych

W-4 – klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych

W-5 – klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych

Kogo dotyczą żółte znaki z czołgami i liczbami? I gdzie są ustawiane?

Żółte znaki dla kierowców aut cywilnych nie mają znaczenia. Dotyczą kierowców pojazdów wojskowych, czyli czołgów, pojazdów opancerzonych czy innego sprzętu wykorzystywanego przez armię. Żółte znaki są ustawiane na początku trasy wykorzystywanej przez pojazdy wojskowe oraz przed mostami w odległości do 100 m przed przyczółkiem.

Kierowcy samochodów cywilnych widząc żółte znaki z militarnymi symbolami powinni spodziewać spotkania z pojazdami wojskowymi. Jak rozpoznać kolumny wozów bojowych? Zgodnie z zasadami organizacji kolumn wojskowych, mogą one liczyć maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między poszczególnymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 metrów. Kolumnę liczącą 6 albo więcej pojazdów rozpoczyna i kończy pojazd z pomarańczową tablicą z piktogramem 3 ciężarówek. Pojazdy w kolumnie mają ponadto widoczne chorągiewki: niebieską na pierwszym pojeździe i zieloną na ostatnim, wszystkie mają także włączone światła mijania lub drogowe.

Kolumna może liczyć maksymalnie 20 pojazdów,

Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m,

Kolumnę liczącą 6 i więcej pojazdów rozpoczyna i kończy pojazd z pomarańczową tablicą z piktogramem 3 ciężarówek,

Pojazdy w kolumnie mają chorągiewki: niebieską na pierwszym pojeździe i zieloną na ostatnim,

Włączone są światła mijania lub drogowe.

Żółte znaki z czołgiem na drogach. Policja ostrzega kierowców

– Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Skupmy się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmów – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Pod żadnym pozorem nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Transportery opancerzone czy ciężarówki to ogromna masa w ruchu, przez co ich droga zatrzymania jest znacznie dłuższa.

– Sprzęt militarny jest przewidziany do zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody cywilne – przestrzegł policjant.