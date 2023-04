Reklama

Fotoradar śledzący SMARTEYE MT-1 zadebiutował podczas międzynarodowych targów Polsecure 2023 w Kielcach. Nowe urządzenie ujawniła spółka PolCam Systems, która w koncernie obronnym Grupa WB odpowiada za rozwój systemów bezpieczeństwa drogowego.

Niektórzy kierowcy firmę PolCam mogą kojarzyć z widerejestratorów montowanych w nieoznakowanych radiowozach policji. A czego teraz mogą spodziewać amatorzy zbyt szybkiej jazdy?

Fotoradar śledzący SMARTEYE, PolCam odkrył karty w Kielcach

SMARTEYE to rodzina fotoradarów wykorzystujących głowicę 3D. Przyrząd zamontowany stacjonarnie jest w stanie wykrywać i śledzić 32 pojazdy na sześciu pasach ruchu i to w obydwu kierunkach.

– W efekcie za pomocą jednego urządzenie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkie pasy ruchu każdej autostrady w Polsce – powiedział Maciej Klosiński z firmy PolCam.

Nowy fotoradar i jazda na zderzaku, złapie 32 auta na każdej autostradzie w Polsce

SMARTEYE umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, po buspasie, na zakazie, pod prąd, przejazd na czerwonym świetle czy zmianę pasa ruchu w niedozwolonym miejscu. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Ale to dopiero próbka możliwości.

– W tej chwili pracujemy nad urządzeniem SMARTEYE ST-1, które jest radarem w ruchu. Przyrząd można montować na pokładzie samochodu, stąd jego efektywność jest nieporównywalna – ocenił ekspert.

Szczególnie, że w trybie kontroli mobilnej nie wymaga od kierowcy radiowozu zrównania prędkości ze sprawcą zbyt szybkiej jazdy (jak ma to miejsce w przypadku obecnych wideorejestratorów).

Nowy polski fotoradar śledzący zamiast wideorejestratorów policji

– Urządzenie także wykorzystuje głowicę 3D, więc potrafi wychwytywać 256 różnych punktów. Jest niezwykle skuteczne w ściganiu piratów drogowych. Co więcej nie da się go oznaczyć na mapie. Nikt również nie poda informacji, że jest to pojazd kontrolujący prędkość, ponieważ będzie to samochód, który nikogo nie zatrzyma. Po prostu porusza się prawym pasem wykonując zdjęcia wszystkim użytkownikom drogi, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. To jest w 100 proc. polska myśl inżynierska, wszystko co oferujemy jest przez nas projektowane, cały software pochodzi z Polski – podkreślił Klosiński.

PolCam pokazał także radar SWAN, który dzięki technologii ANPR odczytuje tablice rejestracyjne pojazdów. Dodatkowo urządzenie potrafi zidentyfikować kolor lub markę samochodu, co może pomóc w namierzeniu pojazdów kradzionych z podmienionymi tablicami rejestracyjnymi.

Fotoradar śledzący PolCam SMARTEYE, oto jego główne funkcje