Skoda szykuje kierowcom rewolucję nie tylko pod względem stylistycznym, ale też technologicznym. Plan Next Level – Skoda Strategy 2030 przewiduje największą przemianę od wejścia w skład Grupy Volkswagen ponad 30 lat temu.

W myśl nowej strategii Czesi przyspieszą transformację i w ciągu najbliższych 5 lat zainwestują przynajmniej 5,6 mld euro w elektromobilność oraz 700 mln euro w cyfryzację. A listę premier rozpisano do końca dekady. Jakie nowości trafią na polskie drogi?

Skoda wprowadza pięć nowych modeli elektrycznych, to wielka inwestycja

Skoda już do 2026 r. wprowadzi na rynek aż trzy zupełnie nowe całkowicie elektryczne modele. Do tego dwa kolejne elektryki są w fazie przygotowania - w latach 2027-2030 pojawi się auto klasy średniej, czyli elektryczny odpowiednik Skody Superb oraz elektryczny samochód kompaktowy jak Skoda Octavia.

W efekcie do 2030 r. udział całkowicie elektrycznych samochodów w europejskiej sprzedaży Skody ma wzrosnąć do ponad 70 proc. Jedocześnie do końca tej dekady firma chce być w Top 5 najlepiej sprzedających się marek w Europie.

Nowa i tania elektryczna Skoda z zasięgiem 400 km

Wiadomo też, że na drogi wjedzie nowy miejski samochód elektryczny, który będzie odpowiednikiem Volkswagena ID.2. Za podstawę posłuży zmodyfikowana platforma MEB opracowana z myślą o małych autach akumulatorowych, stąd też po raz pierwszy EV na bazie tej architektury dostanie napęd na przednią oś. Gabarytami będzie zbliżony do 4-metrowej Skody Kamiq. Dzięki silnikowi elektrycznemu o mocy aż 172 kW (234 KM) przyspieszy od zera do 100 km/h w ok. 7 sekund. Wysokonapięciowy akumulator o pojemności 57 kWh zapewni zasięg około 400 km (wg. WLTP).

Cena? Volkswagen szacował, że ID.2 wejdzie na rynek do 2025 roku i będzie kosztować w Niemczech około 20 000 euro (czyli ok. 96 tys. zł). Skoda powinna być tańsza. Na tym jednak nie koniec...

Skoda zmienia styl, a oto nowy SUV na 7 osób

Na liście jest także elektryczny kompaktowy SUV i siedmiomiejscowy samochód rodzinny na prąd. Ten ostatni pojawi się najszybciej jako 5-metrowy SUV, którego zapowiedzią jest spektakularna Skoda Vision 7S. To pierwszy samochód zaprojektowany w zupełnie nowym języku stylistycznym Modern Solid. Stawia na aerodynamiczny i efektowny wygląd oraz niespotykane dotąd w autach czeskiej marki proporcje.

Vision 7S, podobnie jak Enyaq iV, powstała na uniwersalnej platformie MEB opracowanej dla samochodów elektrycznych Grupy VW. Nowy model ma 5016 mm długości, 1940 mm szerokości i 1888 mm wysokości. Z takimi wartościami model Vision 7S już teraz staje na szczycie gamy samochodów Skody - jest większy niż Superb czy Kodiaq. Imponujący rozstaw osi przekracza 3 m (3075 mm) pozwolił zbudować bardzo obszerne wnętrze, w którym zmieści się 7 podróżnych w trzech rzędach siedzeń podatnych na niemal dowolną konfigurację.

Nowa i duża Skoda z zasięgiem 600 km

Wreszcie napęd. Skoda Vision 7S jest wyposażona w akumulator o pojemności 89 kWh. Producent twierdzi, że zapewni to maksymalny zasięg ponad 600 km w cyklu WLTP. Architektura daje też możliwość ładowania z mocą 200 kW.

Nowa Skoda Superb i Kodiaq, silniki spalinowe ciągle mają siłę

Jednocześnie Skoda jest świadoma realiów rynkowych i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność nie rezygnuje z aut spalinowych. Wręcz przeciwnie, bo odnowi tę gamę. W drugiej połowie 2023 r. zaprezentuje nową generację modeli Superb i Kodiaq. Odświeżona Skoda Octavia pojawi się w 2024 r.

Nowy Superb razem z nowym Passatem będzie produkowany słowackiej fabryce w Bratysławie. Uruchomienie produkcji niemiecko-czeskiej pary aut korzystającej z tej samej platformy i wielu wspólnych komponentów pochłonie przynajmniej miliard euro i da zatrudnienie 2 tys. osób. Szefowie Grupy VW utrzymują, że dzięki przeniesieniu produkcji Superba z czeskiego zakładu Kvasiny do Bratysławy, Skoda uzyska w Czechach wolne moce produkcyjne niezbędne do realizacji planów rozwojowych tej marki.

Odnowiona Octavia z nowym logo Skody

Także od 2024 roku w debiutujących samochodach zacznie obowiązywać nowe logo Skody. Octavia po kuracji odmładzającej pojawi się już ze zmienionym oznaczeniem.

Czeska marka twierdzi, że nad nowym znakiem głowili się wszyscy pracownicy. Co więcej, aż 2200 osób z sześciu kluczowych rynków – Czech, Niemiec, Indii, Izraela, Włoch i Norwegii – przebadano, aby wybrać najlepszą wersję logo spośród 165 projektów. Efekt debiutuje na masce Vision 7S. Zamiast słynnego okrągłego znaczka z przodu i na klapie bagażnika jest napis SKODA. Niby nic nadzwyczajnego, ale ponoć najtrudniejszym elementem było zintegrowanie karonu nad literą S, co stanowi ważną część czeskiego dziedzictwa ŠKODY. Tak zwany "Háček" ("ptaszek" nad S) jest teraz połączony z pierwszą literą. Badania wykazały, że typograficzny znak słowny jest łatwiejszy do rozpoznania i identyfikacji niż tradycyjne okrągłe logo z uskrzydloną strzałą.

Skoda zwiększa zastosowanie materiałów z recyklingu

Skoda w produkcji najnowszych modeli zamierza zwiększyć udział materiałów z odzysku i nadających się do ponownego przetworzenia. Jak ma wyglądać szerokie zastosowanie takich tworzyw pokazuje prototypowy Vision 7S, którego potężne zderzaki i okładziny nadkoli wykonano z opon pochodzących z recyklingu.

Podobnie w kabinie. Centralna strefa paneli drzwiowych pokryta jest czarną tkaniną poliestrową z recyklingu. Materiał z drugiego obiegu posłużył do uszycia siedzeń i pokrycia deski rozdzielczej. Z kolei podłoga i bagażnik wykonano w całości z odpornego na zarysowania i zabrudzenia forniru uzyskanego przetworzonych opon. Tkaniny wykonane są w 100 proc. z recyklingowanej przędzy poliestrowej. Po raz pierwszy Skoda zastąpiła chrom matową farbą.

Co prawda Skoda Enyaq iV już teraz ma pokrowce na siedzenia wykonane z wełny i przetworzonych butelek PET, jednak kolejne etapy idą szerzej. Plany przewidują wdrożenie materiałów kompozytowych wykonanych z plastiku i włókien buraka cukrowego lub miskanta trzcinowego. Badana jest również możliwość wykorzystania łusek ryżowych, włókien konopnych, korkowych i kokosowych.

Skoda daje drugie życie akumulatorom i inwestuje w farmy wiatrowe

Ktoś zapyta o zużyte akumulatory z samochodów elektrycznych? Skoda deklaruje, że już dziś jednostki wysokonapięciowe są montowane w stacjonarnych systemach magazynowania energii, zanim zostaną poddane recyklingowi. Ten drugi cykl życia akumulatorów skutecznie zmniejsza ślad węglowy.

Jednocześnie Skoda dba o rozwój odnawialnych źródeł energii w Europie. Czeski producent wspiera m.in. budowę nowej farmy wiatrowej w Finlandii. Przy jej planowanej produkcji o wolumenie 570 GWh rocznie, zakład będzie wytwarzał wystarczającą ilość zielonej energii, aby zaopatrywać w prąd około 150 tys. gospodarstw domowych.