Skoda Vision 7S w matowym kolorze Electric Green i na 22 calowych kołach skradła wielki show w Pradze. To pierwszy samochód zaprojektowany w zupełnie nowym języku stylistycznym Modern Solid.

Skoda rozkwita na naszych oczach nie tylko designersko, ale też technologicznie. Zmiana dla czeskiej marki jest kamieniem milowym równie symbolicznym, co wejście w skład Grupy Volkswagen ponad 30 lat temu. Czego mogą spodziewać się kierowcy już niebawem?

Skoda Vision 7S, nowy styl, pięć nowych modeli elektrycznych i wielka inwestycja

Skoda dostała turbo przyspieszenia w kierunku elektromobilności i już do 2026 r. wprowadzi na rynek trzy zupełnie nowe całkowicie elektryczne modele, a dwa kolejne elektryki są w fazie przygotowania (auto klasy średniej, czyli elektryczny odpowiednik Skody Superb oraz elektryczny samochód kompaktowy jak Skoda Octavia). W ten sposób czeski producent zamierza zwiększyć udział w europejskim rynku aut EV do poziomu nawet 70 proc. do 2030 roku. Jedocześnie do końca tej dekady Skoda chce być w Top 5 najlepiej sprzedających się marek w Europie. Żeby tego dokonać zamierza wdrożyć plan NEXT LEVEL – SKODA STRATEGY 2030. W myśl zaprezentowanej właśnie w Pradze nowej strategii Czesi w ciągu najbliższych 5 lat zainwestują kolejne 5,6 mld euro w elektromobilność i 700 mln euro w cyfryzację.

Nie tylko Skoda Vision 7S, ale też nowy Superb i Kodiaq w 2023 roku

Dziś już wiadomo, że na drogi wjedzie nowy miejski samochód elektryczny, kompaktowy SUV i siedmiomiejscowe auto rodzinne na prąd (siedmiomiejscowy SUV, czyli Vision 7S). Jednocześnie Skoda jest świadoma realiów rynkowych i w fazie przejścia na elektromobilność nie rezygnuje z aut spalinowych, a wręcz przeciwnie - odnowi tę gamę. W drugiej połowie 2023 r. zaprezentuje nową generację modeli Superb i Kodiaq. Odświeżona Skoda Octavia pojawi się w 2024 r.

Skoda Vision 7S to historyczna zamiana stylistyki samochodów czeskiej marki

Vision 7S stawia na aerodynamiczny i efektowny wygląd oraz niespotykane dotąd w autach czeskiej marki proporcje. Stylistyką wybija się na tle obecnych propozycji Skody. Nawet ekstrawagancki Enyaq iV przy nowym SUV-ie wygląda... skromnie. Masywna przednia cześć Vision 7S nazwana Tech-Deck Face łączy w sobie zespół czujników odpowiedzialnych za prowadzenie auta oraz zupełnie nowy układ oświetlenia. Żebra grilla zostały zastąpione ciemnym szkłem, które skrywa w sobie najróżniejsze sensory. Wąskie reflektory LED na krawędzi auta rozmieszczono w dwóch rzędach, jeden nad drugim. Swoim ustawieniem tworzą kształt litery T, podobnie jak lampy z tyłu. Światła do jazdy dziennej rozciągają się na boki przypominając skrzydła. Tuż pod krawędzią maski biegnie pas świetlny. Vision 7S to pierwsza Skoda z matowym kolorem nadwozia.

Z przodu i z tyłu szczególnie wyróżniają się potężne zderzaki wykonane z opon pochodzących z recyklingu. Z tego samego materiału są również okładziny nadkoli. 22-calowe koła wypełniają błotniki po brzegi - kształt felg jest nie tylko efektowny, ale i aerodynamiczny. Siedem pionowych wlotów z przodu łapie powietrze do chłodzenia hamulców i innych układów.

Skoda Vision 7S i haki do odcięcia prądu

Pomarańczowe elementy na środku zderzaków to nic innego jak rozkładane haki. Ponadto jest możliwe ich wykorzystanie do bezpiecznego odcięcia pojazdu od prądu wysokiego napięcia. Dolną część Vision 7S chroni aluminiowa osłona najazdowa. Dodatkowe wyloty powietrza wycięto między nadkolami i nad progami bocznymi. Kratki wentylacyjne odprowadzają na zewnątrz ciepłe powietrze, które zostało wytworzone podczas chłodzenia akumulatora zamkniętego w podłodze.

Skoda wprowadza nowe logo, wybrali je ze 165 projektów

Zanim zajrzymy do wnętrza na osobny akapit zasługuje nowe logo czeskiej marki. W końcu taka zmiana nie zdarza się codziennie, a od tego zależy identyfikacja firmy i jej samochodów. Skoda twierdzi, że nad nowym znakiem głowili się wszyscy pracownicy. Co więcej, aż 2200 osób z sześciu kluczowych rynków – Czech, Niemiec, Indii, Izraela, Włoch i Norwegii – przebadano, aby wybrać najlepszą wersję logo spośród 165 projektów. Efekt debiutuje na masce Vision 7S. Zamiast słynnego okrągłego znaczka z przodu i na klapie bagażnika jest napis SKODA. Niby nic nadzwyczajnego, ale ponoć najtrudniejszym elementem było zintegrowanie karonu nad literą S, co stanowi ważną część czeskiego dziedzictwa ŠKODY. Tak zwany "Háček" ("ptaszek" nad S) jest teraz połączony z pierwszą literą. Badania wykazały, że typograficzny znak słowny jest łatwiejszy do rozpoznania i identyfikacji niż tradycyjne okrągłe logo z uskrzydloną strzałą. Nowe oznaczenie od 2024 r. zacznie pojawiać się w debiutujących samochodach.

Skoda Vision 7S większa niż Skoda Superb i Kodiaq

Dostępu do kabiny bronią portalowe drzwi otwierane automatycznie w przeciwnych kierunkach. Brak łupka środkowego ułatwia wsiadanie. Vision 7S, podobnie jak Enyaq iV, powstała na uniwersalnej platformie MEB opracowanej dla samochodów elektrycznych Grupy VW. Technicznie auto jest bliźniaczą konstrukcją do Volkswagena ID.6 oferowanego w Chinach. Stąd można spodziewać się podobnych wymiarów (długość/szerokość/wysokość - 4,88/1,85/1,68 m). Z takimi wartościami model Vision 7S już teraz staje na szczycie gamy samochodów Skody - jest większy niż Superb czy Kodiaq. Imponujący rozstaw osi sięgający niemal 3 m pozwolił zbudować bardzo obszerne wnętrze, w którym zmieści się 7 podróżnych w trzech rzędach siedzeń.

Skoda Vision 7S z nowym układem wnętrza i kokpitu

Wnętrze nowej Skody wita symetrycznym układem kokpitu i zupełnie nową koncepcją urządzeń pokładowych. Minimalizm to hasło, które przyświecało twórcom szerokiej deski rozdzielczej. Tu wszystko zaskakuje prostotą obsługi. Elementy sterujące są tam, gdzie spodziewa się ich kierowca – jakby projektanci czytali w myślach przyszłych użytkowników. W trybie jazdy prowadzącego wspomaga futurystyczny wyświetlacz AR head-up z funkcjami rozszerzonej rzeczywistości (augemented reality). Spłaszczona kierownica nie tylko świetnie leży w dłoniach, ale też zapewnia dobry widok na 8,8-calowy wyświetlacz wskaźników. W zasięgu palców kierowcy są haptyczne przyciski.

Środek kokpitu zdominował duży, obrotowy 14,6-calowy ekran - największy, jaki kiedykolwiek zainstalowano w samochodzie Skody. W trybie jazdy wyświetlacz jest ustawiony pionowo, co pozwala na idealne rozmieszczenie informacji. Górny obszar prezentuje mapę i wskazówki nawigacyjne, a dolna strefa pozwala na obsługę innych udogodnień. Optymalnie umieszczony podłokietnik sprawia, że obsługa ekranu i dotykowych przycisków jest łatwa i wygodna. Przesuwając palcem w górę lub w dół można dostosować Ilość wyświetlanych danych. Ponadto widżet menu może służyć do przewijania różnych funkcji. Na przykład obraz z kamery skierowanej na dziecko można umieścić w dowolnym miejscu ekranu, a resztę widoku może zajmować gigantyczna mapa w wysokiej rozdzielczości.

Skoda i wnętrze w dwóch trybach, nie będziesz nudzić się przy ładowarce

Tryb relaksu można aktywować podczas ładowania czy postoju na odpoczynek. Kierownica i zestaw wskaźników przesuwają się wtedy do przodu, fotele w pierwszym i drugim rzędzie cofają się by zaaranżować strefę relaksu, a ekran systemu multimedialnego automatycznie obraca się w pozycję poziomą. Ta opcja ma zapewnić maksymalną przestrzeń, komfort i rozrywkę (oglądanie filmów, gry). Całością można też sterować zdalnie z poziomu telefonu.

Skoda Vision 7S i trzy pokrętła dla łatwej obsługi

Konsola środkowa zawiera sześć dodatkowych przycisków, które dają kierowcy bezpośredni dostęp do systemu multimedialnego, telefonu, ustawień pojazdu, nawigacji i menu aplikacji. Szósty przycisk może zostać przypisany przez użytkownika. Poniżej znajdują się trzy duże pokrętła: dwa zewnętrzne są przeznaczone do sterowania klimatyzacją, a środkowe kontroluje zawartość ekranu. Może być on używany do powiększania i pomniejszania mapy oraz przewijania list. Pod nimi znajdują się dwa przyciski do przełączania między trybami jazdy i relaksu oraz dedykowane kółko zmiany głośności. Podobnie jak elementy sterujące na kierownicy, przyciski i pokrętła mają akcenty w kolorze Flashy Orange.

Palcem można pisać po panelach wnętrza Vision 7S

Poniżej w konsoli środkowej przewidziano magnetyczne schowki-ładowarki na telefony. Pasażerowie w drugim i trzecim rzędzie mogą także magnetycznie przymocować swoje smartfony do oparć siedzeń znajdujących się przed nimi. Z panelami drzwi są zintegrowane interaktywne powierzchnie z kolorowymi światłami przeświecającymi przez tkaninę. Na przykład jasne światło w kolorze Flashy Orange wskazuje na klamki ukryte w dolnej części panelu, podczas gdy niebieskie lub czerwone światło wizualizuje zmiany temperatury klimatyzacji. Istnieje możliwość pisania palcem po materiale, by zostawić notatkę czy mały rysunek. Dzieci w świódmym niebie! Ale to jeszcze nie wszystko…

Skoda Vision 7S wyposażona kryształ, który informuje o naładowaniu akumulatora

Pod hasłem "Simply Clever" kryją się drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność samochodu. To popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to na scenę wjeżdża Vision 7S z całym pakietem kolejnych sprytnych patentów.

Otwory wentylacyjne na desce rozdzielczej działają w delikatnym, rozproszonym trybie do momentu, gdy potrzebna jest bardziej bezpośrednia wentylacja - po naciśnięciu przycisku przesuwają się one w górę, zapewniając silniejszy strumień powietrza. Pod unoszącą się konsolą środkową pasażerowie znajdą powierzchnie magnetyczne, do których można bezpiecznie przymocować metalowe butelki na napoje lub apteczkę pierwszej pomocy. Vision 7S wyposażony jest również w plecaki, które są magnetycznie mocowane do oparć siedzeń. Duży panoramiczny szklany dach wypełnia wnętrze światłem.

Przed centralnym ekranem znajduje się duży kryształ, który zmieniając kolory wskazuje stan naładowania akumulatora Vision 7S - widać go z zewnątrz samochodu.

Skoda Vision 7S, wyposażenie i ekologiczne materiały

Całe wnętrze wykończono materiałami z odzysku. Górna część deski rozdzielczej i drzwi są obite ciemną sztuczną skórą i spowite oświetleniem ambiente. Dolne elementy, takie jak deska rozdzielcza i podłokietniki drzwi, są wykończone jaśniejszą sztuczną skórą, która nawiązuje do koloru nadwozia Explorer Green. W miejscu, w którym słupek B styka się z drzwiami, dolna część ich poszycia jest wyciągnięta do góry pod kątem i zwieńczona kryształowym wykończeniem.

Kryształy te oświetlają wejście do auta białym światłem lub też ostrzegają barwą czerwoną przed nadjeżdżającym pojazdem lub rowerzystą, gdy drzwi są otwarte. Centralna strefa paneli drzwiowych pokryta jest czarną tkaniną poliestrową z recyklingu. Materiał z recyklingu jest również zastosowany do wewnętrznych obszarów siedzeń i deski rozdzielczej. Z kolei podłoga i bagażnik wykonano w całości z odpornego na zarysowania i zabrudzenia forniru pochodzącego z recyklingu opon. Tkaniny wykonane są w 100 proc. z recyklingowanej przędzy poliestrowej. Po raz pierwszy Skoda zastąpiła chrom matową farbą. Wszystkie elementy funkcjonalne, w tym elementy sterujące, pasy bezpieczeństwa i apteczka, są podświetlone w przyciągającym wzrok kolorze Flashy Orange.

Skoda Vision 7S, zasięg, akumulator i osiągi

Wreszcie napęd. Skoda Vision 7S jest wyposażona w akumulator o pojemności 89 kWh. Producent twierdzi, że zapewni to maksymalny zasięg ponad 600 km w cyklu WLTP. Architektura daje też możliwość ładowania z mocą 200 kW.

Skoda na razie milczy na temat przyspieszenia, ale i tu podpowiedź niesie Volkswagen ID.6. Na tej podstawie można spodziewać się wersji o mocy 180, 204 i 306 KM. Sprint zależy od potencjału silnika – przeszło 300-konny elektryczny SUV Skody w wersji produkcyjnej powinien od zera do 100 km/h przyspieszyć w ok. 6,6 sekundy, co przy pokaźnych gabarytach auta budzi respekt. Model z silnikiem 204 KM to okolice 9 sekund. Bazowy wariant (180 KM) – 9,3 s.