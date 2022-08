Subskrypcja to metoda, którą można porównać z prenumeratą czy abonamentem. Ten wygodny sposób korzystania z usług czy produktów błyskawicznie zdobywa popularność. Filmy i seriale na Netflixie, streaming muzyki przez platformę Spotify, oprogramowanie komputerowe czy dodatkowe opcje w samochodach – świat idzie w stronę subskrypcji. Największą zaletą tego rozwiązania są komfort oraz niższe koszty – dany produkt można kupić bez wychodzenia z domu i w dodatku często taniej niż w sklepie. Według badania „The Sharing Economy” opublikowanego przez PricewaterhouseCoopers (PwC) już co trzecia osoba będąca przedstawicielem pokolenia Y (ludzie urodzeni w latach 80. i 90. XX w.) woli płacić za dostęp do dóbr i usług bez kupowania ich na własność. W Polsce ten sposób rozliczania staje się coraz bardziej powszechny i atrakcyjny – już niemal co czwarta osoba korzysta z modelu subskrypcyjnego u przynajmniej jednego dostawcy; kolejnych 5 proc. rozważa taką formę. A co gdyby na podobnych zasadach użytkować samochód zamiast kupować go na własność?

Rosnący trend płacenia za usługi widać także w branży motoryzacyjnej. Analitycy PwC zauważają, że aż 75 proc. przedstawicieli pokolenia Y (30- i 40-latkowie) jest skłonnych zrezygnować z posiadania auta na rzecz jego wynajmu. Na polskim podwórku obraz zmian w postrzeganiu własności i rosnącej popularności ekonomii subskrypcji daje najnowsze badanie przeprowadzone przez agencję Opinia24 na zlecenie marki Skoda.

Mimo że ciągle co trzeci Polak chce mieć auto na własność, to już kolejne 4 proc. ankietowanych deklaruje potrzebę wynajęcia samochodu do użytku przynajmniej na rok. I właśnie ta druga grupa zmianę na nowocześniejsze rozwiązanie motywuje chęcią uwolnienia się od typowych obciążeń związanych z posiadaniem samochodu. Zasady najmu wymyślono tak, by dawał większą wolność, stąd w cenie stałej miesięcznej raty użytkownik dostaje wiele benefitów, lista obejmuje m.in. wymianę i przechowywanie opon (dla co piątego Polaka przeglądy i sezonowa wymiana ogumienia mogły być załatwione bez jego udziału), ubezpieczenie obejmujące cały okres najmu, samochód zastępczy w przypadku awarii. A po zakończeniu umowy nie trzeba martwić się sprzedażą użytkowanego auta – dotychczasowy samochód zostaje u dilera i możemy przesiąść się do nowego.

Nie bez znaczenia jest także obecna sytuacja gospodarcza – co czwarty badany uważa, że w obliczu szalejącej inflacji najem samochodu to lepsze rozwiązanie niż zaciągnięcie kredytu na zakup auta. Jednocześnie w ciągu najbliższej dekady spodziewamy się częstszego sięgania po najem. Z drugiej strony dziś niemal 8 na 10 Polaków (78 proc.) twierdzi, że nie spotkało się z usługą długoterminowego najmu auta dla klientów indywidualnych. Skoda chce zmienić zasady gry i sprawić, by samochód był w zasięgu ręki, niczym przebojowy serial na Netflixie. Polski oddział czeskiej marki opracował autorskie rozwiązanie i wprowadza na rynek nowy sposób finansowania Skoda Najem All Inclusive.

– Nasza nowa oferta jest odpowiedzią na zmieniające się zachowania klientów Skody. Obserwowany przez nas trend to chęć wiązania się z autem na krótszy termin – powiedział Michał Bajon, dyrektor sprzedaży w Skoda Polska. – Wiele osób zamiast posiadać auto, woli z niego po prostu korzystać. Hasło naszej nowej usługi "Wszystko czego potrzebujesz, w jednej ofercie" bardzo dobrze obrazuje jej zalety. W ramach Skoda Najem All Inclusive gwarantujemy naszym klientom brak zmartwień, czyli tak lubiany przez Polaków "święty spokój". Dzięki pakietowi usług zebranych w jedną ofertę klient nie musi się o nic martwić – zapewniamy pełną opiekę i pomoc w użytkowaniu samochodu. Pozostawiamy mu tylko najprzyjemniejszą część związaną z jazdą i codziennym korzystaniem z auta – podkreślił.

Na czym polega Skoda Najem All Inclusive? To kompleksowe finansowanie przygotowane z myślą o klientach indywidualnych, osobach prowadzących działalność gospodarczą oraz MŚP. Formalności ograniczono do minimum i można je załatwić błyskawicznie w jednym miejscu – przecież Skoda oferuje największą liczbę salonów w całej Polsce. Jedną z kluczowych zalet usługi Skoda Najem All Inclusive jest możliwość wynajęcia samochodu w dowolnej konfiguracji, zgodnie z własnymi preferencjami – począwszy od wersji silnikowej i wyposażeniowej przez odcień nadwozia i wzór obręczy, aż po poszczególne dodatki. Do wyboru są wszystkie modele Skody, od miejskiego modelu Fabia, przez Octavię, Karoqa i Kodiaqa, aż po elektrycznego SUV-a Enyaq iV. Alternatywnie istnieje również możliwość wyboru wyprodukowanego już samochodu, dostępnego od ręki.

W ramach stałej miesięcznej raty, bez dodatkowych kosztów i zmartwień, klient oprócz możliwości użytkowania samochodu otrzymuje również ubezpieczenie AC/OC oraz pełną obsługę serwisową obejmującą inspekcje, przeglądy, naprawy wynikające z prawidłowej eksploatacji samochodu i okresowe badania techniczne. Ogromnym plusem nowej oferty są także opony letnie i zimowe z wymianą i przechowaniem oraz ubezpieczenie ogumienia na wypadek uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków losowych, takich jak wandalizm, uderzenie w krawężnik lub najechanie na ostry przedmiot. Usługa obejmuje również całodobowe wsparcie Assistance, zawierające pomoc w organizacji holowania samochodu, odbioru auta po naprawie, powrotu kierowcy do domu bądź noclegu w hotelu. Na pełen czas trwania ewentualnej naprawy Skoda zapewnia samochód zastępczy bez limitów i dodatkowych kosztów.

Wkład własny nie jest konieczny, ale może też sięgać do 10 proc. w przypadku 48- miesięcznego kontraktu. Z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą i MŚP daje to swobodę wyboru między wyższą wpłatą na starcie, która może być korzystna ze względów podatkowych i obniża raty, a niską wpłatą, kiedy przedsiębiorca nie planuje pozbywać się gotówki, tylko wykorzystać ją w innych celach. Na wysokość rat ze stałym oprocentowaniem wpływa również krótszy lub dłuższy okres finansowania, nawet do 48 miesięcy. Pod koniec kontraktu (trwającego od dwóch do czterech lat) użytkownik zwraca auto do dilera i może zmienić je na kolejną nową Skodę. Oferta daje zatem możliwość wymiany samochodu na nowy już po dwóch latach.

Wybierając Skoda Najem All Inclusive, można zapewnić sobie samochód bez dodatkowych i nieprzewidzianych wydatków. Podczas całej umowy (trwającej od dwóch do czterech lat) w stałej miesięcznej racie zawarty jest koszt finansowania auta (spłaca się jedynie przewidywaną utratę wartości pojazdu w okresie umowy, a nie całą jego cenę) oraz dodatkowe usługi. Są to m.in.:

• pełna obsługa serwisowa, czyli obsługa i naprawa elementów układów: hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego, napędowego oraz elektrycznego;

• zarządzanie szkodami;

• samochód zastępczy na cały okres trwania naprawy mechanicznej lub blacharsko-lakierniczej, podobnej klasy co wynajmowany;

• przeglądy techniczne;

• ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC i NNW na cały okres najmu;

• assistance VWFS (24h na dobę);

• opony zimowe (wymiana, przechowanie w ASO, ubezpieczenie);

• dowolna konfiguracja samochodu;

• wymiana części eksploatacyjnych;

• usługi Skoda Connect na cały okres trwania umowy.

