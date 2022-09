Reklama

Peugeot e-208 przeszedł pierwszy technologiczny face-lifting pod koniec 2021 roku. Przeprowadzone modyfikacje technologiczne miały poprawić zasięg samochodu, zwłaszcza w chłodne dni. Oprócz zmian w układzie napędowym i przekładni redukcyjnej zainstalowano nowe opony o niskich oporach toczenia. Sporą zmianę wprowadziła instalacja pompy ciepła współpracującej z czujnikiem wilgotności zainstalowanym nad przednią szybą. Dzięki temu komputer mógł efektywniej sterować układem ogrzewania i klimatyzacji oraz recyrkulacji powietrza w kabinie.

Peugeot e-208 zyskał lepszą wydajność podczas jazdy poza miastem i autostradą. Ostatecznie udało się poprawić zasięg o 6,5 proc., co przełożyło się na 22 km dodatkowej jazdy. Teraz przyszedł czas na kolejne poprawki i ulepszenia w miejskim elektryku.

Peugeot e-208 oferuje o 15 proc. więcej mocy i 10,5 proc. większy zasięg

Peugeot e-208 otrzymał poważny zastrzyk mocy. Silnik elektryczny zwiększył moc o 15 proc. ze 136 do 156 KM, a do tego nadal wytwarza 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego praktycznie od momentu ruszenia. Wzmocniona jednostka trafia do mniejszego modelu prosto z Peugeota e-308, który odsłonił karty zaledwie kilka dni temu.

Inżynierowie Peugeota postawili sobie wysoko poprzeczkę w temacie poprawy wydajności układu napędowego. Prace zespołu nie poszły na marne. Średnie zużycie energii elektrycznej udało się zmniejszyć do rekordowego poziomu 12 kWh na 100 km. To z kolei przełożyło się na wzrost zasięgu o kolejne 10,5 proc., czyli w sumie 38 km.

Nowy Peugeot e-208 i pojemność akumulatora. Nawet 400 km na jednym ładowaniu

W sumie Peugeot e-208 przejedzie nawet 400 km na jednym ładowaniu. To zasługa nowego, wysokonapięciowego (400V) akumulatora o większej efektywności. Jego całkowita pojemność to 51 kWh (48,1 kWh pojemności netto). To kluczowe ulepszenie z punktu widzenia codziennego użytkowania samochodu, przyjemności z jazdy i kosztów obsługi.

Nowy Peugeot e-208, ile potrwa ładowanie?

Brakującą energię w akumulatorze można uzupełniać na kilka sposobów. Standardowo za pomocą prądu z domowego gniazdka i pokładowej ładowarki prądu jednofazowego o mocy 7,4 kW. Opcjonalnie jest dostępna trójfazowa ładowarka o mocy 11 kW. Oprócz tego Peugeot e-208 współpracuje z terminalami szybkiego ładowania. Ładowanie akumulatora trakcyjnego od 20 do 80 proc. pojemności prądem o mocy 100 kW zajmuje mniej niż 25 minut.

Nowy Peugeot e-208, jaka cena i kiedy w salonach?

Nowy Peugeot e-208 trafi do sprzedaży w 2023 r. Producent nie podaje jeszcze cen ulepszonego modelu. Zgodnie z aktualnym cennikiem Peugeot e-208 kosztuje od 145 900 zł.

Mały, elektryk z Francji od początku 2022 r. jest najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym z segmentu B w Europie i najlepiej sprzedającym się samochodem wśród wszystkich modeli elektrycznych we Francji.

W Polsce od początku roku do końca sierpnia br. zarejestrowano 379 egzemplarzy Peugeota e-208. Większą popularnością w tym segmencie cieszy się Renault Zoe – 458 zarejestrowanych egzemplarzy w tym samym czasie.