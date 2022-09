Peugeot e-308 i e-308 SW z napędem elektrycznym debiutuje rok po premierze modelu trzeciej generacji. Francuzi nie zamierzają czekać, aż segment kompaktowych elektryków zapełni się konkurencyjnymi modelami. Producent ujawnił wygląd i kilka szczegółów dotyczących nowego napędu. To będzie jeden z najoszczędniejszych modeli na rynku ładowanych z gniazdka, a do tego trafi do sprzedaży internetowej. Ile nowy model może kosztować w salonach nad Wisłą?