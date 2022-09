Citroen wprowadza nowe logo. Tym razem Francuzi zajrzeli na początek kroniki swoich dziejów. Cofnęli się o 103 lata do dnia, w którym pierwszy samochód Citroena - Typ A trafił do produkcji. Ujawniony właśnie nowy symbol zadebiutuje na aucie, które wyskoczy z pudełka jeszcze we wrześniu…

Citroen od 1919 roku już dziesiąty raz w swojej historii zmienia logo. Obecny znak szewrona (fr. chevron) obowiązujący od 2016 roku można zobaczyć na modelach C3, C4, C5 czy najnowszym C5 X. Francuzi doszli jednak do wniosku, że czas na kolejną wersję herbu. Tym razem wracają do korzeni, a dokładniej do 28 maja 1919 roku. Właśnie 103 lata temu pierwszy samochód Citroena model Typ A został wdrożony do produkcji. Odtąd podwójny szewron, czyli znak inspirowany kołami zębatymi, stał się znany na całym świecie, a auta uznano za uosobienie komfortowej jazdy (zawieszenie hydropneumatyczne np. w DS). Nowe logo Citroena zadebiutuje na prototypowym samochodzie, który zobaczymy jeszcze we wrześniu. Następnie od połowy 2023 roku odmieniony symbol będzie stopniowo pojawiać się na przyszłych modelach produkcyjnych i koncepcyjnych. Co oznacza logo Citroena Andre Citroen, założyciel francuskiej firmy, miał polskie korzenie po matce. Jako wojskowy w 1900 r. odwiedził mieszkających pod Łodzią krewnych. Właśnie wtedy w zakładach tekstylnych miał zapoznać się z technologią kół zębatych o daszkowym uzębieniu (tzw. szewron). Zaskoczony usłyszał, że dzięki takiej konstrukcji drewniane koła nie niszczyły się, pracowały płynniej i ciszej. Oficjalna wersja, przedstawiana przez francuską markę mówi, że Andre zakupił patent na to rozwiązanie od pewnego człowieka w Polsce. Citroen opuścił armię w 1904 i opatentował stalowe koła z podwójnym uzębieniem daszkowym. Jego firma "Engrenages Citroën" zajęła się seryjną produkcją metalowych szewronów. Tego typu koła były stosowane od kuchennych mikserów po maszynerię na Tytanicu. Wreszcie kiedy Citroen zdecydował się produkować samochody, na logo marki wybrał właśnie wzór szewrona. Od 1919 roku ten symbol przechodził różne modyfikacje, w latach 1932-1935 auta tej firmy zdobiło nawet logo z łabędziem i szewronem w tle. W 1976 roku Citroen stał się częścią francuskiego koncernu PSA Peugeot Citroen, a obecnie działa pod skrzydłami Grupy Stellantis i za sprawą takich modeli jak najnowszy C5 X utrzymuje swoją wysoką pozycję w dziedzinie odważnych rozwiązań oraz designu nadwozia i wnętrza. Oczywiście flagowy model również dostanie nowe logo.