Fiat Topolino w najnowszym wydaniu odwołuje się wprost do kultowego modelu 500 „Topolino” produkowanego przez Fiata w latach 1936-1955, który w dużej mierze przyczynił się do zmotoryzowania Włoch. Teraz miniautem z tą nazwą woski koncern chce promować elektryczną mobilność w miastach.

"Topolino wprowadza na ulice miasta nową koncepcję dolce vita, na którą składają się radość, optymizm i zabawa. Nowy czterokołowiec to elektryczne urządzenie mobilne, które zostało zaprojektowane z myślą o szerokiej publiczności, w tym najmłodszych klientach, rodzinach i miłośnikach miast"– zachwala Fiat swojego mikromalucha w oficjalnym komunikacie.

Fiat Topolino – mieszczuch z krwi i kości

Mały czterokołowiec bazuje na znanym już na rynku Citroenie Ami i Oplu Rocks-e, ale włoscy styliści zadbali o jego indywidualny i uroczy wygląd. Stylistyką nadwozia z panelami z tworzywa sztucznego z charakterystycznymi wybrzuszeniami, okrągłymi reflektorami i białymi felgami wywołuje sympatię i uśmiech na twarzy. Ma materiałowy otwierany dach, a zamiast drzwi znajdziemy w nim odpinaną linę, która teoretycznie ma zabezpieczać przed wypadnięciem. Dobry humor dwóm pasażerom na pokładzie zapewni wykończenie detali w kolorach pastelowych.

Wymiary auta, takie jak długość ok. 2,4 m i szerokość 1,4 m czynią go idealnym do poruszania się po zatłoczonych ulicach i parkingach.

Fiat Topolino – 100 proc. elektryczny

Fiat nie podał jeszcze oficjalnych danych na temat napędu nowego Topolino, ale można przypuszczać, że tak jak bliźniacze konstrukcje Citroena i Opla dostanie on silniczek elektryczny o mocy 8 KM zasilany akumulatorem o pojemności 5,5 kWh. Taka bateria powinna pozwolić na przejechanie do około 75-80 km na jednym ładowaniu po ulicach miast z maksymalną prędkością 45 km. Oznacza to, że za jego kierownicą będą mogli zasiąść kierowcy z kategorią B1 prawa jazdy, która można uzyskać już w wieku 16 lat.

Fiat Topolino – na własność lub w wynajmie

Nie znamy jeszcze oficjalnych cen Topolino. Wiadomo jednak, że czterokołowiec może być dostępny w modelu subskrypcyjnym, wynajmie długoterminowym lub da się go po prostu kupić. Dla zobrazowania, o jakich kwotach może być mowa, niech posłuży kalkulacja na Citroena Ami we Francji, gdzie jedna z wersji tego modelu jest obecnie dostępna w cenie od 8990 euro brutto lub w formule wynajmu długoterminowego w cenie od 34,99 euro brutto /miesiąc (w przypadku 48-miesięcznego wynajmu długoterminowego z udziałem własnym w wysokości 3757 euro brutto). Kwestią otwartą pozostaje jego dostępność w Polsce. Dotychczas ani Citroen, ani Opel nie zdecydowały się na sprzedaż swoich wariantów na naszym rynku.

Fiat Topolino będzie powstawał w fabryce Kenitra w Maroku, w którą koncern Stellantis chce zainwestować 300 mln euro w celu zwiększenia jej zdolności produkcyjnych. Obecnie wytwarzane są tam konstrukcyjne bliźniaki Topolino.