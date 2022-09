Kierowca Audi zaparkował w Zielonej Górze na drodze dojazdowej do Pałacu w Zatoniu i spacerował sobie po parku przez trzy godziny. Kiedy wrócił zdziwił go mandat na kwotę 5 tys. zł. Co poszło nie tak?

Mandat 5 tys. zł za parkowanie

Kierowca Audi zdziwiony srogim mandatem Reklama Mandat za parkowanie w miejscu niedozwolonym czy objętym zakazem zgodnie z obecnym taryfikatorem może wynieść od 100 do 300 zł. Warto też pamiętać o ewentualnych kosztach za holowanie i przechowanie pojazdu na parkingu pomocy drogowej. Inaczej w przepisach traktowany jest znak B-1 – zakaz ruchu. Nie został on wymieniony w taryfikatorze, w tym przypadku stosuje się ogólne przepisy kodeksu wykroczeń. Mandat 5 tys. zł za parkowanie Złamanie tego zakazu jest wykroczeniem z artykułu 92 §1 kodeksu wykroczeń. Reklama Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Obecnie grzywna nałożona przez policjanta może wynieść 5 tys. zł i właśnie tak wysoki mandat zapłaci kierowca Audi, który wjechał na teren Pałacu w Zatoniu. – Zatrzymał swój samochód na środku drogi dojazdowej blokując dojazd uprawnionym pojazdom i trzy godziny spacerował po parku. Inni goście pałacowego kompleksu byli zbulwersowani postępowaniem kierującego Audi – relacjonuje policja. - Dyżurny zielonogórskiej komendy odebrał kilka zgłoszeń w tej sprawie. Sami świadkowie mówili policjantom, ze samochód w ten sposób zaparkowany blokuje dojazd karetce pogotowia czy pojazdom straży pożarnej gdyby ktoś w tym czasie potrzebował pomocy. Mężczyzna bardzo się zdziwił kiedy policjant wystawił mandat na kwotę 5 tys. zł – dodali mundurowi. Poza srogim mandatem funkcjonariusze do jego konta dopisali też 5 punktów karnych. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję