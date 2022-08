Rozwiązanie zaprezentowane w Kijowie przez sekretarza stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego oraz wicepremiera, ministra transformacji cyfrowej Mychajło Fedorowa umożliwia wyświetlanie w polskim mObywatelu prawa jazdy obywatela Ukrainy. Rozwiązanie ma zostać wdrożone do końca 2022 r.

Cyfryzacja KPRM zaznaczyła, że to kolejne wdrożenie, po uruchomionym trzy tygodnie po rosyjskiej napaści procesie nadawania numerów PESEL i cyfrowym dokumencie tożsamości dla obywateli Ukrainy diia.pl, który stał się pierwszą w Europie w pełni cyfrową kartą pobytu. Aplikacja, okazana razem z dokumentem podróży, umożliwia obywatelom Ukrainy przekraczanie granicy UE, np. powrót na Ukrainę oraz ułatwia podróżowanie w ramach strefy Schengen.

– Internet od początku swojego istnienia przekraczał granice państw. Cieszę się, że ponad granicami będą działać także e-usługi, które rozwijamy wspólnie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Zaczęliśmy od rozwiązań, które miały wesprzeć osoby uciekające przed wojną, ale dziś skupiamy się na ułatwianiu życia tym, którzy na co dzień funkcjonują w Polsce i na Ukrainie. Rozwiązania które proponujemy mają działać w dwie strony – docelowo dokumenty polskich obywateli będą mogły funkcjonować w cyfrowej postaci na Ukrainie – powiedział minister Cieszyński cytowany w komunikacie Cyfryzacji KPRM.

Jak przypomniano, Polska wspiera dostarczanie na Ukrainę systemów łączności satelitarnej Starlink, które zapewniają łączność na terenach, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna uległa zniszczeniu w wyniku działań wojennych. Do przekazanych przez PKN Orlen 5000 jednostek w sierpniu dołączyło 5000 kolejnych, co stanowi połowę wszystkich urządzeń wykorzystywanych obecnie przez rząd Ukrainy.

Jak zaznaczył Fedorow, od początku pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej, Polska aktywnie wspierała i pomagała Ukraińcom. - Współpraca, którą mamy obecnie jest wzorowa, jeśli chodzi o stosunki sąsiedzkie. Uruchomienie bilateralnej współpracy w zakresie dokumentów e-państwa to potwierdza. To kamień milowy procesu cyfryzacji na całym świecie, gdyż jest to pierwszy przypadek w UE, kiedy dwa kraje wymieniają się dokumentami używając aplikacji. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej jest gotowe do rozpoczęcia procesu uznawania e-dokumentów z mObywatel w Ukrainie - podkreślił.

- W Kijowie podpisano też porozumienie o współpracy pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów RP a Ministerstwem Transformacji Cyfrowej Ukrainy oraz Państwową Służbą Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy. Porozumienie ma na celu promowanie współpracy między Polską a Ukrainą i prowadzenie wymiany w dziedzinach związanych z nowymi technologiami cyfrowymi i cyberbezpieczeństwem - podała Cyfryzacja KPRM.