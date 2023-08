Reklama

Zmiany w prawach jazdy dla seniorów

Projekt zmian w przepisach dotyczących prawa jazdy zaproponowany przez Komisję Europejska zakłada m.in. nowe zasady prowadzenia pojazdów dla seniorów. Bruksela planuje wprowadzić ograniczenia w związku z prowadzeniem pojazdów przez tą grupę wiekową.Według tych przepisów osoby od 65. lub 70. roku życia chcące przedłużyć termin ważności swojego prawa jazdy, musiałyby przejść badania psychologiczne. Specjalnie przygotowany test miałby na celu sprawdzenie ich kondycji psychicznej i koncentracji. Pozytywne przejście testu byłoby warunkiem koniecznym otrzymania pozwolenia na dalsze kierowanie pojazdami.

Termin ważności uprawnień do kierowania pojazdami dla seniorów miałby zostać skrócony i wynosiłby on maksymalnie 5 lat. Póki co przedstawione założenia są tylko w fazie projektu, więc dużo jeszcze może się w tej kwestii zmienić.

Prawo jazdy ważne przez 15 a nie 10 lat

Projekt nowych regulacji autorstwa Komisji Europejskiej zakłada także zmianę okresu ważności prawa jazdy. Reforma miałaby wydłużyć jego ważność do 15 lat w całej Unii Europejskiej. Obecnie obowiązują one na lat 10. Przy czym warto pamiętać, że piętnastoletni okres ważności prawa jazdy nie dotyczyłby osób powyżej 70. roku życia zgodnie z wcześniej opisanymi założeniami. Prawo jazdy dla seniorów wydawane będzie maksymalnie na 5 lat.

Prawo jazdy dla 17-latków

Jeśli reforma weszłaby w życie, to zmiany dotyczyć będą również najmłodszych kierowców. Plan zakłada bowiem możliwość wyrobienia prawa jazdy na pojazdy osobowe oraz pojazdy ciężarowe przez osoby, które ukończyły 17. rok życia. Najmłodsi kierowcy od 17. roku życia mogliby zdobyć doświadczenie w prowadzeniu pojazdów i uzyskać prawo jazdy pod opieką wykwalifikowanego kierowcy.

Zero tolerancji dla kierowców prowadzących po alkoholu i inne zmiany w prawach jazdy

Do pozostałych zmian zaproponowanych przez Unię Europejską dotyczących praw jazdy należałoby między innymi:

wprowadzenie dwuletniego okresu próbnego dla początkujących kierowców

wspólny dla całej Unii Europejskiej system kar i mandatów

zasadę zerowej tolerancji w stosunku do kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu.

W planach jest także zachęcanie kierowców do regularnego szkolenia się i uzupełniania wiedzy w zakresie nowych technologii. A także częstsze kontrole stanu zdrowia kierowców, zwłaszcza tych cierpiących na choroby przewlekłe takie jak na przykład cukrzyca.

Prawo jazdy w formie cyfrowej

Komisja Europejska proponuje także wprowadzenie cyfrowych praw jazdy. Mając takie prawo jazdy, można by je wymienić lub przedłużyć jego ważność przez Internet z dowolnego miejsca na świecie.