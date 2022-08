Policja na terenie całej Polski nie miała wolnego w długi weekend. Funkcjonariusze policji drogowej działali głównie w rejonach popularnych miejscowości wypoczynkowych. Właśnie tam najczęściej przeprowadzano kontrole stanu trzeźwości oraz stanu technicznego pojazdów.

Na drogach pojawiło się sporo nieoznakowanych radiowozów policyjnej grupy SPEED (BMW, Skody Superb, Cupra Leon). Mundurowi skupiali się głównie na agresywnych kierowcach oraz takich, którzy nie przestrzegają obowiązujących limitów prędkości. Przy okazji drobiazgowo sprawdzano trzeźwość kierujących. Słoneczna pogoda zachęcała bowiem do schładzania się przy pomocy napojów wyskokowych.

Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji poinformował, że w trakcie długiego sierpniowego weekendu na polskich drogach doszło do 268 wypadków. W wyniku tych zdarzeń zginęło 29 osób, a 341 osób zostało rannych.

Nadal zatrważa liczba nietrzeźwych osób z kierownicą. Od soboty do poniedziałku policjanci zatrzymali ponad 1600 kierowców. Policja podkreśla, że nadal jest to zbyt duża skala. Zaostrzone przepisy obowiązujące od początku tego roku nie zniechęciły kierowców od wsiadania za kółko po alkoholu.

- Ponad 1600 potencjalnych zabójców na polskich drogach - podsumowuje gorzko podkomisarz Kurczyk z Komendy Głównej Policji w rozmowie z Radiem Szczecin. Oprócz alkoholu coraz większym problemem są agresywni kierowcy. Mundurowi podkreślają, że już dawno nie mieli do czynienia z tak wysokim poziomem agresji na polskich drogach.

Dowodem na to jest coraz więcej nagrań publikowanych w internecie, na których można zobaczyć, jak kończy się brak opanowania za kierownicą. Jazda na zderzaku i zajeżdżanie drogi to już praktycznie codzienność na polskich drogach. W wyniku takiego zachowania dochodzi do tragicznych wypadków. Według policyjnych statystyk, od początku wakacji na polskich drogach zginęło 249 osób.