GreenWay zainwestuje w rozwój sieci ładowania 330 mln zł do 2026 roku. W efekcie powstanie 825 ładowarek, czyli 1500 nowych punktów ładowania - kierowcy samochodów elektrycznych dostaną je do dyspozycji w ciągu czterech lat. A do końca 2022 roku firma włączy do sieci 120 punktów oraz wymieni 60 stacji na mocniejsze.