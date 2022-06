Reklama

Pierwsza w Polsce ultraszybka ładowarka Siemens Sicharge D już działa przy węźle Rybnik w ciągu autostrady A1. Nowa stacja może jednocześnie obsłużyć dwa samochody elektryczne - pobierana jest wtedy moc maksymalnie do 300 kW z każdego punktu ładowania prądem stałym.

Stację można jednak rozbudować, stąd po dodaniu kolejnych dystrybutorów w tym samym czasie mogą podpiąć się cztery auta (do źródła prądu stałego DC). Piąty samochód EV będzie zasilany z gniazda AC.

Nowa ultraszybka ładowarka na śląskim odcinku autostrady A1 przy węźle Rybnik

Nowa ładowarka charakteryzuje się wysoką wydajnością (nawet 96 proc.), cichą pracą oraz dynamicznym inteligentnym podziałem mocy, by jak najlepiej wyregulować czas ładowania każdego podłączonego samochodu (wykorzystanie pełnego potencjału stacji). Początkowo urządzenie będzie działać z minimalnym poziomem mocy do 150 kW, jednak docelowo moc zostanie zwiększona do 300 kW.

Reklama

Na początek ładowanie z mocą 150 kW, ale w kilka godzin moc zwiększy się do 300 kW

– Stacja zlokalizowana przy węźle Rybnik oferuje obecnie moc minimalną, ale w razie zapotrzebowania może ona zostać zwiększona, i to w ciągu zaledwie kilku godzin – powiedział Łukasz Bancarzewski, specjalista ds. rozwoju biznesu elektromobilnośći w Siemens Polska. – Nasze stacje cechują się ponadto wysokim bezpieczeństwem cybernetycznym i funkcjonalnym. Intuicyjny interfejs ułatwia obsługę. Pomyśleliśmy także o osobach ze specjalnymi potrzebami. Możliwość regulacji wysokości dotykowego wyświetlacza zwiększa dostępność i komfort obsługi menu – wskazał.

Ładowarka należy do sieci operatora NOXO Energy – to pierwsze ultraszybkie urządzenie w ofercie firmy i setne uruchomione wspólnie z Elocity i stacją paliw Shell Bełk.

Będzie 100 nowych stacji szybkiego i ultraszybkiego ładowania

– Modułowa budowa umożliwia skalowalność urządzenia i jego dostosowywanie do zmieniających się standardów rynkowych - zarówno pod względem liczby stanowisk ładowania równoległego, jak i dostępnej mocy – zauważył Bancarzewski. – Obecnie z szybkiego ładowania w przypadku Sicharge D mogą korzystać dwa pojazdy elektryczne jednocześnie. Pobierana jest wtedy moc maksymalnie do 300 kW z każdego punktu ładowania prądem stałym. Dzięki możliwości dodania kolejnych dystrybutorów możliwe jest jednoczesne ładowanie aż czterech pojazdów w tym samym czasie. Dodatkowy, piąty samochód może ładować się z gniazda AC – podkreślił.

Do końca 2023 r. Siemens planuje dostarczyć na polski rynek 100 stacji szybkiego i ultraszybkiego ładowania.