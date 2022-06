GreenWay powiększa sieć o 70 nowych ładowarek. Teraz kierowcy będą mieli do dyspozycji 445 stacji ładowania. Tak duży zastrzyk nowych miejsc na mapie to efekt zakupu sieci Revnet – ustalił dziennik.pl. Nowy właściciel planuje podniesienie mocy ładowarek poprzez ich rozbudowę do szybkich stacji DC. Dzięki temu "tankownie" elektronów do auta elektrycznego potrwa krócej…

GreenWay przejmuje Revnet i przyspieszy ładowanie samochodów elektrycznych

70 nowych stacji w aplikacji GreenWay, zastrzyk z 85 mln euro już działa

Ładowarek w Polsce ciągle jak na lekarstwo

Zakaz samochodów spalinowych kontra rzeczywistość w Polsce

Ładowarek w Polsce ciągle jak na lekarstwo

Zakaz samochodów spalinowych kontra rzeczywistość w Polsce

UDT przyspiesza z odbiorem stacji ładowania samochodów elektrycznych GreenWay, czyli największy w Polsce operator sieci szybkiego ładowania samochodów elektrycznych właśnie przejął spółkę Rawicom EV wraz siecią Revnet. To pierwsza tak poważna konsolidacja na polskim rynku ładowania elektryków… – Dzięki transakcji klienci Revnet otrzymają dostęp do największej sieci ładowania w Polsce, wraz z naszą obsługą klienta i dostępnością usług ładowania na najwyższym poziomie w branży – powiedział dziennik.pl Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. – Z drugiej strony, włączając siedemdziesiąt nowych stacji do naszej sieci, zwiększamy dostęp do usług ładowania dla naszych obecnych klientów. Jesteśmy przekonani, że kierowcy chętnie skorzystają z nowych lokalizacji, szczególnie po ich rozbudowie – dodał. GreenWay przejmuje Revnet i przyspieszy ładowanie samochodów elektrycznych Sieć Revnet tworzą stacje ładowania prądem zmiennym AC o mocy 22 kW znajdujące się głównie miastach. GreenWay planuje jednak w wybranych lokalizacjach podniesienie mocy poprzez rozbudowę do standardu szybkich stacji ładowania prądem stałym DC. Dla kierowców samochodów elektrycznych oznacza to wyższy komfort podróżowania – ładowanie elektryka prądem stałym trwa znacznie krócej niż korzystanie ze stacji AC. Jakiej mocy można się spodziewać? GW odchodzi od 50 kW na rzecz 100 kW i 150 kW, rezygnuje też z CHAdeMO. Tam gdzie jest możliwość, instalowane są tylko urządzenia 2xCCS. 70 nowych stacji w aplikacji GreenWay, zastrzyk z 85 mln euro już działa 70 nowych stacji zostanie włączonych do publicznej sieci i udostępnione w aplikacji GreenWay. Jak usłyszeliśmy proces ten będzie realizowany sukcesywnie i ma zostać zakończony w ciągu najbliższych kilku miesięcy 2022 roku. Obecnie w sieci GreenWay znajduje się ponad 532 publicznych ładowarek, z czego w Polsce 445 (wliczając 70 zakupionych od Revnet). W większości są to stacje szybkiego ładowania o dużej mocy. W lutym GreenWay otrzymał 85 mln euro kapitału rozwojowego na inwestycje w sieć stacji ładowania. Ten solidny zastrzyk gotówki ma wzmocnić pozycję GW w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Dzięki inwestycji znacząco przyspieszyliśmy rozbudowę publicznej infrastruktury ładowania. Realizujemy ten proces zarówno przez budowę nowych stacji, jak i konsolidowanie rynku – powiedział Czyżewski. – Drugim filarem naszej strategii jest budowa pozycji partnera pierwszego wyboru dla biznesu, który coraz bardziej zainteresowany jest elektromobilnością. Również w tym obszarze wsparcie inwestorów stanowi dla nas niezwykle silny impuls rozwojowy – podkreślił. Ładowarek w Polsce ciągle jak na lekarstwo Z "Licznika elektromobilności" Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że wraz z rosnącą liczbą samochodów z napędem elektrycznym (EV) rozwija się również infrastruktura ich ładowania. Pod koniec maja w Polsce funkcjonowało 2190 stacji (4253 punkty). 39 proc. z nich to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W maju ruszyły 24 nowe ogólnodostępne stacje ładowania (36 punktów). Zakaz samochodów spalinowych kontra rzeczywistość w Polsce Jak wskazał dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, przegłosowany niedawno przez Parlament Europejski zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 r. to kolejny czynnik, który przyspieszy nieuchronną transformację sektora transportu w Polsce. – Obecnie nasz kraj nie jest jednak na nią gotowy pod względem infrastrukturalnym. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba osobowych EV przypadających na jedną stację ładowania wzrosła ponad dwukrotnie: z 10 do 21. Rozbudowa sieci ładowarek do poziomu umożliwiającego elektryfikację floty samochodowej na skalę masową jest projektem długoterminowym, dlatego administracja publiczna powinna wdrożyć niezbędne zmiany już teraz – podkreślił szef PSPA. Mazur zwrócił uwagę, że w pierwszej kolejności konieczne jest skrócenie procedur przyłączeniowych oraz rozwój niezbędnych sieci dystrybucyjnych. UDT przyspiesza z odbiorem stacji ładowania samochodów elektrycznych Z kolei Urząd Dozoru Technicznego zapewnia, że wnioski o przeprowadzenie badania technicznego stacji ładowania rozpatrywane są na bieżąco. – Zgodnie z rozporządzeniem, UDT ma 30 dni na przeprowadzenie badania odbioru stacji ładowania. Dzięki temu, że optymalizujemy nasze procesy wewnętrzne, okres ten statystycznie w 2021 roku wyniósł 10 dni - 1/3 czasu określonego w rozporządzeniu – powiedziała dziennik.pl Marta Stawierej-Radłowska, rzeczniczka UDT. – Inspektorzy ustalają dogodny z klientem termin badania w ciągu 7 dni od daty otrzymania poprawnie przygotowanej dokumentacji. Od 2019 roku przeprowadziliśmy 2800 badań, a tylko w samym 2021 roku ponad 1200 badań – podkreśliła. Tomasz Sewastianowicz