Od 1 kwietnia operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych będą mogli korzystać z e-taryfy, czyli z nowych zasad rozliczania kosztów usług dystrybucji energii elektrycznej. Pozwala ona na obniżenie stałych stawek za dystrybucję energii na korzyść opłat powiązanych z rzeczywistym wykorzystaniem ładowarek. Oznacza to, że operatorzy stacji nie będą już ponosić tak wysokich kosztów stałych, jak do tej pory.

Wzrost mocy stacji. To nie jest prima aprilis

W efekcie GreenWay Polska jako pierwszy operator ogłosił, że od 1 kwietnia zwiększy moc około czterdziestu stacji ładowania z obecnych 40 kW do maksymalnej ich mocy technicznej na poziomie 50 kW.

– Część naszych ładowarek ma moc ograniczoną do 40 kW z uwagi na wysokie stałe opłaty dystrybucyjne – powiedział Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. – Obniżenie tych opłat w e-taryfie pozwala nam na podniesienie mocy i skrócenie czasu ładowania. Chcemy, aby pozytywne efekty tej zmiany odczuli jak najszybciej nasi klienci – dodał.

Firma zapowiada, że w przypadku kilkunastu stacji o obniżonej mocy, proces ten będzie rozłożony w czasie ze względu na konieczność zmiany mocy przyłączeniowej. A to leży po stronie zakładów energetycznych.

Nowy cennik. Taniej w abonamencie

Jednocześnie z wdrożeniem e-taryfy GreenWay zmienia cennik. Firma twierdzi, że dzięki temu plany abonamentowe są jeszcze bardziej opłacalne. Miesięczne opłaty obniżono o 10 zł.

Zmienią się również ceny usług ładowania. Stali klienci, którzy korzystają z tych planów zapłacą o kilka lub kilkanaście (zależy od programu abonamentowego) groszy mniej za kWh energii podczas ładowania auta ładowarką AC. – W efekcie kierowcy korzystający z planów Energia Max i Plus będą mogli rozliczać usługi ładowania po najniższych cenach dostępnych na rynku – podkreśla GreenWay. – Już przy przebiegu 300 km w miesiącu opłaca się zmienić plan na Energia Plus, aby za jedyne 29,99 zł miesięcznie znacząco obniżyć koszty ładowania samochodu – wylicza spółka.

Obniżenie cen ładowania na złączu DC

GreenWay przychyli też nieba kierowcom elektyków, którzy okazjonalne korzystają z usług ładowania. Dla klientów bez abonamentu, koszt usługi ładowania w stacjach AC co prawda nieznacznie wzrośnie, ale jednocześnie o 10 groszy obniżone zostaną ceny ładowania na najbardziej popularnym złączu DC o mocy 50 kW.

Do tego w cenniku pojawiły się nowe przedziały mocy ładowania na stacjach DC, tak aby lepiej dopasować to do nowowprowadzanych stacji ładowania do eksploatacji.

Dłuższy czas ładowania bez dodatkowych opłat

W nowym cenniku kilkukrotnie zmniejszyły się opłaty za minutę po przekroczeniu limitu czasu na ładowanie ze stacji AC (z 0,40 zł do 0,05 zł). Zwiększone zostały także limity minut (do 360 i nawet 480 minut) i czasy bezpłatnego postoju przy ładowaniu AC (w tym wypadku opłaty za postój nie obowiązują w nocy).

– Zmiany w naszym cenniku dopasowują naszą ofertę do potrzeb kierowców samochodów elektrycznych. Wprowadzając je staraliśmy się uwzględnić nie tylko wprowadzenie e-taryfy, ale także zgłaszane postulaty od naszych klientów, w tym w zakresie wydłużenia okres ładowania bez pobierania dodatkowych opłat za minuty – wyjaśnił Rafał Czyżewski.