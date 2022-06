Reklama

Policja od piątku 27 czerwca przez całe wakacje zamierza baczniej przyglądać się kierowcom na polskich drogach.

– Prowadzący pojazdy powinni spodziewać się zwiększonej liczby patroli policyjnych. Funkcjonariusze będą sprawdzać zarówno stan techniczny pojazdów, ale również stan psychofizyczny kierujących – zapowiedział insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji podczas prezentacji czwartej odsłony mapy wypadków drogowych.

Policja rusza w wielką akcją, łatwiej stracić prawo jazdy

– Statystyki wakacyjne pokazują, że przede wszystkim w czerwcu, lipcu i sierpniu zdarzeń drogowych jest najwięcej. W 2021 roku 32 proc. wypadków odnotowaliśmy właśnie w tych miesiącach. Niestety czas relaksu, jest też czasem nieodpowiednych zachowań na drodze – powiedział kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Reklama

Nieoznakowane radiowozy grup SPEED w akcji

Wskazał, że czas wakacji to dla drogówki okres wytężonej pracy. Do egzekwowania przepisów policja wyśle na flotę radiowozów nieoznakowanych (grypy SPEED) i oznakowanych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych w urządzenia pomiarowe. Stąd ryzyko utraty prawa jazdy jest wysokie.

– Przeprowadzimy wzmożone kontrole prędkości oraz trzeźwości prowadzących – zapowiedział Opas. – A celem mapy wypadków drogowych jest dotarcie do świadomości kierujących, aby zachowali rozsądek i bezpieczeństwo podczas kierowania pojazdami – podkreślił.

Na drogach o 30 proc. więcej kontroli prędkości

– Z naszych danych wynika, że podczas takich ogólnopolskich działań aktywność policji na drogach znacznie wzrasta – powiedziała dziennik.pl Julia Langa, Yanosik.pl. – Średnio odnotowujemy w naszym systemie około 30 proc. przyrost potwierdzonych zgłoszeń o kontrolach prędkości, w stosunku do dni bez akcji. Warto jednak zachować ostrożność nie tylko podczas wzmożonych działań policji. Zdrowy rozsądek to podstawa za kierownicą, zarówno na co dzień, jak i od święta – zaznaczyła.

Kiedy widząc psa lub dziecko można wybić szybę w aucie?

Ciarka przestrzegł przed pozostawieniem dzieci i zwierząt w samochodach podczas gorących dni. – Mając na uwadze niedawne zdarzenia apelujemy o rozwagę. Kiedy widzimy, że pojeździe pozostawiono dziecko czy zwierzę, a temperatura jest bardzo wysoka, to w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy drzwi samochodu są na pewno zamknięte. Chwyćmy za klamkę i spróbujmy je otworzyć – poradził policjant. – Jeżeli będą zamknięte, nie mamy możliwości ich otworzyć, krzyknijmy, czy w pobliżu znajduje się osoba, która kierowała tym samochodem – wskazał.

Przedstawiciel KGP podkreślił, że jeżeli będzie odzewu, a sytuacja nie pozwala na czekać dłużej na przyjazd służb ratunkowych lub policji, wówczas trzeba działać bardzo szybko.

Czy za wybicie szyby w samochodzie grozi kara?

– Nie obawiajmy się wybić szyby, działamy w stanie wyższej konieczności, ratując życie lub zdrowie. Polskie prawo przewiduje w takim wypadku zwolnienie od odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie mienia – wyjaśnił Ciarka. – Samochód można porównać z piekarnikiem. Kiedy na zewnątrz panuje temperatura 20 st. Celsjusza to auto może nagrzać się nawet do 90 st. Celsjusza – zauważył.

Jak wybić szybę w samochodzie? To nie takie łatwe

Policjant wskazał aby wybijać szybę, która nie przylega bezpośrednio do tego miejsca, w którym siedzi dziecko lub znajduje się zwierzę.

– Należy rozbić szybę np. po przeciwnej stronie, by odłamki szkła nie poraniły ciała. Po otworzeniu drzwi należy wyjąć dziecko, przenieść je w zacienione lub chłodne miejsce, udzielić pomocy i wezwać służby ratunkowe – wyjaśnił.

W rozbiciu szyby najlepiej działają specjalistyczne narzędzia ratownicze. Jednak jeśli nie ma nic takiego pod ręką, skuteczne są też szpiczaste przedmioty z twardego materiału. Nieźle sprawdzają się np. klucze do kół, gaśnice i wkręcane zaczepy do holowania.

Najwięcej wypadków w wakacje, szokujące dane

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że miesiące letnie tj. czerwiec, lipiec oraz sierpień charakteryzują się największą liczbą wypadków drogowych w całym roku. Łącznie w 2020 roku stanowiły one ponad 31 proc. ogółu a w roku ubiegłym aż 32 proc. wszystkich wypadków. Te wskaźniki niekorzystnie przekładają się na liczbę ofiar i poszkodowanych. W 2021 roku niemal 30 proc. wszystkich zabitych oraz 33 proc. rannych przypadło na miesiące letnie. Niewiele lepiej było w 2020 roku – 26,5 proc. zabitych oraz 32,3 proc. rannych przypadających na okres wakacji.

– Dane jednoznacznie wskazują, że najwięcej wypadków ma miejsce przy dobrych warunkach atmosferycznych - przy ładnej pogodzie, w świetle dziennym i na suchej nawierzchni. Wówczas kierujący czują większy komfort jazdy i rozwijają znaczne prędkości, co w sytuacji wypadku rodzi często tragiczne następstwa. W 2021 r. najwięcej wypadków miało miejsce w miesiącach letnich - w czerwcu (11,4 proc. ogółu), w lipcu (11,0 proc.) i w październiku (10,3 proc.) – powiedziała Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Najwięcej dzieci ginie na drogach w wakacje

Liczby pokazują także, że nasilenie wypadków w miesiącach wakacyjnych dotyczy dzieci w wieku do 14 lat. W ubiegłym roku najwięcej wypadków z ich udziałem wydarzyło się w czerwcu – 253, w lipcu – 227 oraz w sierpniu – 221. Najwięcej dzieci zginęło w czerwcu – 8 i w lipcu – 7. W sierpniu 2020 roku miały miejsce 245 wypadki, w lipcu – 214, a najwięcej dzieci straciło życie w czerwcu – 9 i w sierpniu – 7.

– Znaczną część poszkodowanych dzieci stanowią pasażerowie pojazdów w wieku do 6 lat – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. – Oznacza to, że w wielu przypadkach najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na utratę życia lub zdrowia wskutek niefrasobliwości opiekunów. Sumarycznie w okresie minionych wakacji życie straciło ośmioro-dzieci w najmłodszej grupie wiekowej. Problem znaczącego odsetka zabitych oraz rannych dotyczy także grupy 7-14 lat – w czerwcu 2021 roku życie straciło 5 dzieci, w lipcu 3, a w sierpniu 4. Taki stan rzeczy wynika także z faktu wzmożonego ruchu na drogach w okresie letnim i warunków pogodowych, które przekładają się na większą mobilność niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym dzieci – dodał.

Motocykliści i rowerzyści, trzy miesiące grozy

Tragiczne letnie statystyki w ruchu drogowym dotyczą także motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów. W ubiegłym roku kierujący rowerami najczęściej uczestniczyli w wypadkach w czerwcu - 578 (16 proc. ogółu) i w lipcu - 543 (15 proc.). Także najwięcej wypadków z udziałem motorowerzystów było w czerwcu 166 (18 proc.), a osób zabitych w lipcu 11 osób (20 proc.).

Motocykliści w miesiącach czerwiec-sierpień ubiegłego roku także najczęściej uczestniczyli w wypadkach - w czerwcu - 405 (20 proc.) i w lipcu - 367 (18 proc.). Najwięcej motocyklistów zginęło w sierpniu - 43 (20 proc.).

Jak na drodze powinien zachować się pieszy?

Eksperci ITS przypominają zasady zachowania w ruchu drogowym:

Podróżując pieszo:

należy korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku, z pobocza

idąc poboczem lub jezdnią należy iść gęsiego lewą stroną drogi (twarzą do nadjeżdżających pojazdów)

należy przechodzić przez jezdnię w miejscach oznaczonych pasami, czyli tzw. zebrą – wyjątek, gdy odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów

przechodząc przez jezdnię należy zawsze upewnić się, czy jest to bezpieczne patrząc w lewo, potem w prawo i znowu w lewo

od 1 czerwca 2021 roku zabrania się korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję

nie należy przebiegać przez jednię

dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat

osoby poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym powinny nosić jaskrawe ubrania i używać elementów odblaskowych, gdyż gwarantują one wczesne dostrzeżenie przez kierowcę – kamizelkę odblaskową kierowca zauważy nawet z odległości 200 metrów!

Rowerzysta na drodze i jego obowiązki

Podróżując rowerem:

rowerzystom zaleca się jazdę w kasku oraz w miarę możliwości w ochraniaczach

rower powinien być sprawny technicznie - niezbędne wyposażenie to światło barwy białej z przodu oraz czerwone z tyłu (lampki mogą być migające). Rower musi mieć obowiązkowy odblask koloru czerwonego z tyłu o kształcie innym niż trójkątny, a także sprawne hamulce i sygnał dźwiękowy (dzwonek)

dziecko w wieku do 7 lat przewozimy na rowerze na specjalnym foteliku lub w przyczepce

rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów; nie może jeździć po chodniku, chyba że szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów

dzieci do lat 10 wraz z opiekunem mogą jeździć po chodniku. Należy jednak pamiętać, że w powyższych przypadkach kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym

rowerzysta nie może przejeżdżać przez przejście dla pieszych, przy którym nie wyznaczono przejazdu rowerowego, musi zejść z roweru i go przeprowadzić

Motocyklista powinien stosować zasadę ATGATT

przed wyruszeniem w trasę trzeba zadbać o stan techniczny jednośladu, sprawdzić ważność aktualnego przeglądu i polisy ubezpieczeniowej

motocykl należy dostosować do transportu większego obciążenia, w tym celu trzeba skontrolować stan układu napędowego oraz ciśnienie w ogumieniu

kierujący powinien być wypoczęty przed podróżą, a w trakcie jazdy powinien robić kilkunastominutowe przerwy co 2-3 godziny, nawet jeśli nie odczuwa zmęczenia

kierujący jak i pasażer mają obowiązek jazdy w kasku

właściwy ubiór do bezpieczeństwo – najlepiej stosować zasadę ATGATT (z ang. All The Gear All The Time), czyli pełen strój przez cały czas podróży

jeśli motocykl nie jest wyposażony w dedykowane podnóżki w tylnej części lub tylną kanapę, wówczas przewożenie pasażera jest zabronione

Samochód to nie tylko ważny przegląd techniczny