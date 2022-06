Ioniq 6 to będzie nowy numer popisowy marki samochodów elektrycznych należącej do Hyundaia. Sedan w stylu coupe powstanie na platformie, z której korzysta Ioniq 5. A to oznacza świetne właściwości jezdne i duży zasięg…

Ioniq 6 został zaprojektowany jako streamliner, czyli pojazd z opływowym kształtem zapewniającym zmniejszony opór powietrza. Twórcy mieli inspirować się kosmicznie stylizowanymi pociągami kolei dużych prędkości z lat 30. XX wieku czy autami wyścigowymi. I wyszedł im aerodynamiczny sedan w kształcie coupe. Na pierwszych szkicach przypomina spodek UFO… Ioniq 6 wykorzystuje elektryczną platformę modułową Hyundai Motor Group (E-GMP). Architektura ma zapewnić duży rozstaw osi i przestronne wnętrze podatne na aranżację. Z tej samej konstrukcji korzysta Ioniq 5 oraz Kia EV6. W obu autach nie można narzekać na ciasnotę... Ioniq 6 to nowy samochód elektryczny z napędem na tył lub 4x4, jaka moc? Wspólna platforma oznacza zastosowanie podobnych komponentów układu napędowego. Stąd Ioniq 6 będzie autem elektrycznym z napędem na tył lub 4x4 (po jednym silniku przy każdej osi). Moc? Ioniq 5 zapewnia maksymalnie 305 KM. Topowa Kia EV6 GT to dwa silniki o łącznej mocy 585 KM (740 Nm) i osiągi ze świata supersamochodów. Można spodziewać się, że w przypadku Ioniq 6 Hyundai postara się o złoty środek. Ioniq 6 zapewni dwa akumulatory do wyboru, jaki zasięg? Z naszych ustaleń wynika, że Ioniq 6 dostanie akumulatory zbliżone do Ioniq 5. Stąd można spodziewać się największego o pojemności ponad 77 kWh i standardowego ok. 53-55 kWh, czyli mniejszego niż w hatchbacku. Zasięg? Przy tak opływowej sylwetce przekroczenie granicy 500 km nie powinno stanowić problemu (wersja z napędem na tył i topowym akumulatorem). Ioniq 6 to nowy sedan w stylu Prophecy, jakie wyposażenie i wnętrze? Wnętrze i wyposażenie? To można puścić wodze fantazji. Ioniq 6 w wersji seryjnej będzie oparty na spektakularnym prototypie Prophecy, który debiutował w marcu 2020 roku. W tym koncepcie zamiast tradycyjnej kierownicy zastosowano dwa dżojstiki. Zlokalizowano je na boczku drzwi na lewo od kierowcy oraz na konsoli środkowej po prawej stronie. Hyundai utrzymuje, że dzięki temu aż 90 proc. funkcji auta może być obsługiwanych za pomocą przycisków zlokalizowanych właśnie na tych wolantach. Rozwiązanie zwiększa także pole widzenia i bezpieczeństwo. Ale koreański producent zrezygnował z "koła sterowego" nie tylko ze względów ergonomicznych. Chodziło również o stworzenie bardziej przestronnej kabiny. Konsola środkowa ustąpiła miejsca wielkiemu wyświetlaczowi i ruchomemu elementowi, który składa się lub rozkłada w zależności od wybranego trybu jazdy. To rozwiązanie raczej nie trafi do Ioniq 6, ale kolejne wyglądają bardziej przyziemnie... Ioniq 6 do produkcji, które wyposażenie w modelu seryjnym? Na pokładzie Prophecy zastosowano też nowy system Smart Posture Care pozwalający kierowcy na dobranie pozycji, opartej o indywidualne cechy fizyczne. Prowadzący może ręcznie ustawić fotel wedle w swoich preferencji albo pozwolić, by samochód zasugerował inteligentną pozycję. W trybie inteligentnym szofer wprowadza informacje o swoim wzroście, wysokości siedzenia i wadze, a samochód automatycznie ustawia fotel w oparciu o wprowadzone zmienne. Poza fotelem system steruje także pozycją lusterek oraz wyświetlaczem Head Up. Prophecy potrafi także oczyszczać powietrze. A to za sprawą sytemu filtracji z czujnikiem drobnych cząstek pyłu wbudowanych w auto. Gdy poziom cząstek w pojeździe staje się zbyt wysoki, układ oczyszczania powietrzna aktywuje się, pobiera świeże powietrze z zewnątrz, filtruje je oraz cyrkuluje czystym powietrzem w całym pojeździe. Co więcej, dzieje się tak nie tylko podczas jazdy. Elektryczny Hyundai oczyszcza powietrze, nawet gdy jest na biegu jałowym lub ładuje się, również jeśli nie ma nikogo w środku. Który z tych bajerów trafi do seryjnej produkcji pod postacią elektrycznej limuzyny Ioniq 6 przekonamy się już w połowie lipca 2022 roku. Oby księgowi byli łaskawi... Nowy Ioniq 6 w Polsce, kiedy cena? Ioniq 6 do sprzedaży wejdzie pod koniec 2022 roku. W Polsce pojawi się na początku 2023 roku, wtedy też poznamy ceny. A w 2024 roku dołączy ostatni z elektrycznych trojaczków – Ioniq 7, czyli nowy duży SUV na prąd oparty na prototypowym modelu SEVEN z rozstawem osi sięgającym 3,2 m. Tomasz Sewastianowicz