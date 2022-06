Izera ma być produkowana w Jaworznie. Jednak spółka ElectroMobility Poland nie przejęła jeszcze gruntu pod fabrykę samochodów. Do tego miasto chce zaciągnąć 40 mln kredytu by pokryć podatek VAT, ponieważ specustawa jest nieprecyzyjna. Platforma do polskiego elektryka także złapała poślizg. Skąd tyle zamieszania? Kto trzyma hamulec?

Izera i platforma do budowy polskiego samochodu elektrycznego to cztery umowy

Fabryka Izery w Jaworznie, budowa przesunięta, wymiana gruntów przeciągana

Jaworzno zaciągnie 40 mln zł kredytu, Lex Izera nieprecyzyjna

Izera i 69 mln zł na projekt fabryki w Jaworznie

Izera to dwie pojemności baterii i 400 km zasięgu

Elektryczna Izera, cena i na raty rozwiń > Reklama Izera ostatni raz dawała o sobie znać w lutym. Wówczas spółka ElectroMobility Poland pochwaliła się podpisaniem umowy z inwestorem zastępczym oraz planistą fabryki w Jaworznie. Wybór padł odpowiednio na warszawską spółkę Prochem i niemiecką grupę Dürr Systems AG. Co dziś słychać w sprawie produkcji polskiego samochodu elektrycznego? Izera ma już platformę – gruchnęła wieść jesienią 2021 roku. Dostawcę tego najważniejszego i najdroższego w całym aucie komponentu mieliśmy poznać w styczniu 2022 roku. Czerwiec dobiega końca, a droga do sukcesu wychodzi znacznie bardziej wyboista… – Obecna sytuacja międzynarodowa wpływa na założenia biznesowe projektu. W tej chwili trwa ostatnia faza negocjacji dotyczących zakupu platformy, na której będą budowane samochody marki Izera – powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek, dyrektor ds. komunikacji i rozwoju biznesu EMP. Reklama Izera i platforma do budowy polskiego samochodu elektrycznego to cztery umowy Reklama Wskazał jednocześnie, że niektóre założenia przedsięwzięcia - szczególnie dotyczące dzielenia łańcucha dostaw - wymagają dodatkowych analiz. Najwidoczniej EMP chce w przyszłości uniknąć kłopotów z dostępnością komponentów. A takie po napaści Rosji na Ukrainę dotknęły m.in. Grupę Volkswagen czy BMW. Niemieckie koncerny przez brak wiązek elektrycznych produkowanych w Ukrainie zostały zmuszone do wstrzymania swoich fabryk w całej Europie. – Analizy są na ukończeniu i dotyczą zapewnienia alternatywnych możliwości pozyskania wybranych części i komponentów oraz optymalizacji procesu projektowania samochodu w oparciu o planowaną technologię – wyjaśnił. Zdaniem Tomaszka platforma to kluczowy komponent, który wpływa na wszystkie aspekty realizacji przedsięwzięcia: techniczne, biznesowe i harmonogramowe. – Negocjacje są wielowątkowe, obejmują równolegle pakiet czterech umów. Rozpoczęcie wojny w Ukrainie skomplikowało rozmowy. Kluczowe jest dla nas zapewnienie warunków tych umów, które zagwarantują, że projekt w długiej perspektywie będzie miał zapewnione solidne fundamenty biznesowe. Z uwagi na tajemnicę negocjacji biznesowych do czasu ich zakończenia nie komentujemy publicznie ich przebiegu. O szczegółach harmonogramu projektu będziemy jednak mówić po ogłoszeniu dostawcy platformy oraz pozyskaniu praw do terenu, na którym ma powstać fabryka – zapowiedział przedstawiciel EMP. Fabryka Izery w Jaworznie, budowa przesunięta, wymiana gruntów przeciągana Właśnie, a co z gruntem pod fabrykę Izery w Jaworznie? Przecież specustawa uchwalona w zeszłym roku miała ułatwić EMP zdobycie ziemi, tak by budowa zakładu mogła ruszyć w drugiej połowie 2022 roku. Okazuje się, że i te terminy są nierealne (przez opieszałość urzędników?). Przy czym pierwotnie symboliczne wbicie łopaty pod inwestycję planowano jeszcze jesienią 2021. – Trwa proces zamiany gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi a władzami samorządowymi Jaworzna. Jego zakończenie umożliwi pozyskanie terenu przez ElectroMobility Poland. EMP nie uczestniczy w tym procesie i formalnie nie jest stroną w postępowaniu. Na podstawie informacji z Gminy Miasta Jaworzno spodziewamy się, że proces zamiany gruntów powinien się zakończyć w III kwartale 2022 roku. W efekcie prawo do dysponowania terenem EMP nabyłoby w I kwartale 2023 roku – wyjaśnił nasz rozmówca. Jaworzno zaciągnie 40 mln zł kredytu, Lex Izera nieprecyzyjna Dziennik.pl zapytał Lasy Państwowe oraz UM Jaworzno o harmonogram i przebieg rozmów na temat przekazania gruntów pod przyszłą fabrykę Izery. Co ciekawe, Jaworzno zamierza zaciągnąć 40 mln zł kredytu na pokrycie podatku VAT od transakcji z Lasami Państwowymi. Chodzi tu o wymianę działek, na których ma powstać m.in. fabryka Izery. Z uzasadnienia zmian w najnowszej uchwale budżetowej wynika, że potrzeba zabezpieczenia pieniędzy na ten cel to efekt niejednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących podatku VAT przy transakcji wymiany. Przegłosowana w 2021 roku specustawa (Lex Izera) nie precyzuje wszelkich fiskalnych obowiązków. Pożyczką miasto chce zabezpieczyć się na wypadek konieczności zapłaty tego zobowiązania. Koszt całej inwestycji ma wynieść ok. 5 mld zł. Produkcja w nowej fabryce samochodów w Jaworznie miała ruszyć w 2024 roku, jednak w obliczu kolejnego przesunięcia prac budowalnych data wyjazdu pierwszej seryjnej Izery straciła ważność. Przypominamy, że plany przewidują produkcję na poziomie 150 tys. aut rocznie. EMP spodziewa się, że dzięki nowej fabryce pracę znajdzie ok. 15 tys. osób: 3 tys. przy produkcji Izery w Jaworznie oraz 12 tys. u dostawców i kooperantów. Izera i 69 mln zł na projekt fabryki w Jaworznie Obecnie ElectroMobility Poland zatrudnia 60 osób. A na realizację projektu Izera spółka wydała dotąd ok. 69 mln zł. Gdzie jest efekt tych inwestycji? Jak usłyszeliśmy, owocem pierwszego etapu prac z niemiecką spółką planistyczną Dürr Systems AG jest zaprojektowanie linii produkcyjnych dla fabryki Izery, opracowanie koncepcji procesu produkcyjnego dla wszystkich trzech wydziałów produkcyjnych (spawalni, lakierni i montażu), opracowanie wytycznych do projektu budowlanego w zakresie technologii produkcji, a także opracowanie wewnętrznego procesu logistycznego zakładu oraz schematów funkcjonalnych dla procesu lakierniczego wraz z systemami oczyszczania powietrza. – Wszystkie działania zostały wykonane zgodnie z planem. Układ zakładu został wpisany w plany terenu w Jaworznie – skwitował Tomaszek. Izera to dwie pojemności baterii i 400 km zasięgu EMP planuje zaoferować dwie pojemności baterii, a jedno ładowanie do pełna powinno zapewnić 400 km zasięgu. Z deklaracji spółki wynika, że zastosowany w samochodach elektryczny napęd pozwoli przyspieszyć od 0 do 100 km/h w niecałe 8 sekund. Nad wyglądem Izery, wraz z zespołem polskich inżynierów i stylistów, pracowali m.in. projektanci z Torino Design. To prywatne, niezależne włoskie studio stylistyczne, założone 15 lat temu przez Roberto Piattiego, które pracuje z europejskimi i światowymi markami, w tym również z segmentu premium. Konsultantem projektu był Tadeusz Jelec, wieloletni projektant Jaguara. W ocenie twórców architektura elektryczna i systemy sterowania wpisują się w obecne trendy. Przewidziano aplikację, która umożliwi uruchomienie klimatyzacji podczas ładowania. Do tego system pozwoli na ustawienie wybranego czasu i cyklu ładowania, by zmniejszyć jego koszt. Użytkownicy będą mogli również dogadać się z samochodami za pomocą aplikacji lub naturalnego głosu, czy skorzystać z dotykowego ekranu. Elektryki marki Izera zadbają też o bezpieczeństwo, wyposażenie obejmuje m.in.: ESC (system stabilizacji toru jazdy), FCW (ostrzeganie przed zderzeniem), BSW (monitorowanie martwego pola) czy TSR (rozpoznawanie znaków drogowych). Elektryczna Izera, cena i na raty Izera od początku jest przedstawiana jako marka samochodów rodzinnych. Świadczyć o tym ma m.in. przestronność wnętrza lepsza niż w przypadku innych aut kompaktowych. To efekt dużego rozstawu osi, ustawienia kół na rogach karoserii i przesunięcia kabiny do przodu. Spółka podkreśla, że krajowe elektryki nie będą towarem luksusowym, ale pojazdami w zasięgu możliwości finansowych Polaków. – To było jedno z najważniejszych założeń naszego projektu. Chcemy wprowadzić dogodny ratalny system sprzedaży, aby całościowy koszt posiadania samochodu utrzymać na poziomie atrakcyjniejszym niż samochody spalinowe porównywalnej klasy – zapowiedział Piotr Zaremba, prezes EMP. Spółka ElectroMobility Poland powstała w październiku 2016 r., a jej zadaniem jest uruchomienie produkcji seryjnej polskiego samochodu elektrycznego Izera. Udziałowcami EMP są cztery polskie koncerny energetyczne: PGE, Energa, Enea oraz TAURON. Każdy objął po 25 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki, uzyskując w ten sposób po 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji EMP przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem. Kapitał zakładowy wynosi 302 296 890 zł. Tomasz Sewastianowicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję