Nissan GT-R R35 w unikalnej odmianie Prestige T-Spec to ostatnia sztuka tego modelu jaka trafiła do Polski. To też jedyny egzemplarz w Europie. Samochód w specjalnym kolorze Midnight Purple inspirowanym modelem Skyline GT-R R34 trafił w ręce miłośnika motoryzacji i biznesmena z Warszawy.