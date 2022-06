Reklama

Samochody spalinowe od 2035 roku znikną z salonów sprzedaży. Parlament Europejski w Strasburgu zagłosował za ograniczeniem dopuszczalnej emisji CO 2 przez nowe auta o 100 proc. To część pakietu "Fit for 55". Stanowisko w sprawie proponowanych przepisów przeszło stosunkiem głosów 339 do 249 (przy 24 wstrzymujących się). Wynik nagrodzono oklaskami...

– W przyjętym tekście, który stanowi stanowisko parlamentu do negocjacji z państwami członkowskimi, posłowie popierają propozycję Komisji Europejskiej, aby do 2035 r. osiągnąć zeroemisyjną mobilność na drogach – powiedziała dziennik.pl Dorota Kolińska z biura prasowego Parlamentu Europejskiego.

Samochody spalinowe tylko do 2035 roku, PE przegłosował ograniczenie emisji

Ograniczenia mają wchodzić w życie stopniowo.

– Pośredni cel redukcji emisji do roku 2030 zostałby ustalony na poziomie 55 proc. dla samochodów osobowych i 50 proc. dla samochodów dostawczych – wyliczyła. Dziś producenci samochodów muszą zagwarantować, że ich nowe auta będą emitować nie więcej niż 95 g CO 2 /km. Dla samochodów dostawczych cel ten wynosi 147 g CO 2 /km.

Posłowie są teraz gotowi do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

– Ambitna rewizja norm emisji CO 2 jest kluczowym elementem osiągnięcia naszych celów klimatycznych. Dzięki tym normom tworzymy przejrzystość dla przemysłu samochodowego i możemy stymulować innowacje i inwestycje producentów samochodów – powiedział Jan Huitema, europoseł sprawozdawca. – Ponadto, zakup i eksploatacja samochodów o zerowej emisji zanieczyszczeń stanie się tańsza dla konsumentów. Cieszę się, że Parlament Europejski poparł ambitną rewizję celów na rok 2030 i opowiedział się za 100-proc. celem na rok 2035, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku – podkreślił polityk z Niderlandów.

Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku

Tym samym po 2035 roku w salonach mają być sprzedawane wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, czyli elektryczne czerpiące energię z akumulatora czy wykorzystujące wodór do produkcji prądu przez ogniwa paliwowe.

Używany samochód spalinowy i ceny w górę?

Termin graniczny, czyli 2035 r., dla producentów będzie ostatnią okazją do sprzedaży aut spalinowych, a dla kierowców ostatnią chwilą by kupić fabrycznie nowy model na benzynę czy olej napędowy.

Od 2035 roku samochód spalinowy będzie można kupić jedynie na rynku wtórnym. Taka sytuacja najpewniej przełoży się na wzrost popytu na używane auta benzynowe i wysokoprężne, ponieważ niewielu kierowców będzie stać na nowego elektryka. Naturalnie ceny kilkuletnich modeli na paliwo kopalne pójdą w górę.

Dlaczego zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku?

- Transport odpowiada za jedną piątą wszystkich emisji w UE, a transport drogowy emituje najwięcej spośród rodzajów transportu - w 2021 r. odpowiadał za 72 proc. wszystkich krajowych i międzynarodowych emisji gazów cieplarnianych z transportu w UE. Samochody osobowe i dostawcze (czyli lekkie pojazdy użytkowe) wytwarzają około 15 proc. emisji CO 2 w UE. Zaostrzenie norm emisji z samochodów przyczyniłoby się do osiągnięcia unijnych celów w dziedzinie klimatu - podkreślają przedstawiciele PE.

Średni poziom emisji CO 2 z nowych samochodów wzrósł wynosił w 2019 r. 122,3 g CO 2 /km, co jest lepszym wynikiem niż cel UE na okres 2015-2019 wynoszący 130 g CO 2 /km, ale znacznie powyżej celu 95 g/km ustalonego na okres od 2021 roku. Liczba samochodów elektrycznych szybko rośnie - stanowiły 11 proc. nowo rejestrowanych pojazdów osobowych w 2020 roku.

Koniec silników benzynowych i diesli, nowe cele emisji

W lipcu 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała obniżenie limitu emisji spalin z samochodów osobowych i dostawczych o kolejne 15 proc. od 2025 r.; następnie obniżenie o 55 proc. dla samochodów osobowych i o 50 proc. dla dostawczych do 2030 r. i osiągnięcie zerowej emisji do 2035 roku. Czyli za 13 lat nastąpi koniec silników spalinowych - benzynowych i diesli.