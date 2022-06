Reklama

Używanie antyradarów czy antylaserów, czyli urządzeń wykrywających lub zakłócających pracę sprzętu pomiarowego policji i innych służb jest zabronione. Nie wolno ich też przewozić w stanie gotowości do użycia. Można je jednak legalnie kupować. W zależności od modelu kosztują od kilkuset złotych do nawet 24 tys. zł za sztukę.

Policja w Polsce do pomiaru prędkości używa wielu typów urządzeń – wliczając w to najnowsze konstrukcje. Nie ma na rynku wykrywaczy, które radzą sobie ze wszystkimi miernikami.

Antyradar to sposób na radary? Kierowca wpadł za przekroczenie prędkości

Mimo to pewien kierowca mercedesa sprawił sobie antyradar i przeświadczony o jego skuteczności jadąc drogą krajową S8 wcisnął gaz mocniej niż pozwalają na to przepisy. Gadżet jednak nie zadziałał, bo policjanci suwalskiej drogówki zatrzymali go w miejscowości Czerwonka.

Policyjny miernik prędkości wskazał, że prowadzący niemieckie auto 54-latek przekroczył dozwoloną prędkość o 27 km/h.

Kierowca zdziwiony kontrolą na S8, policja znalazła antyradar

Mężczyzna był zaskoczony kontrolą. Chwilę później okazało się dlaczego.

– W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli antyradar, który ku zdziwieniu 54-latka nie ostrzegł go przed kontrolą drogową – wyjaśnili policjanci.

Antyradar w samochodzie i mandat 3 tys. zł

Efekt? Za popełnione wykroczenia kierowca został ukarany dwoma mandatami o łącznej wysokości 3400 zł. W tym aż 3 tys. zł kary mundurowi wypisali za wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego.