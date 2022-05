Reklama

Skoda Karoq to SUV czeskiej marki mniejszy niż Kodiaq. Jego nazwa pochodzi z języka alaskiego ludu Alutiiq i oznacza "strzałę". Od chwili debiutu w 2017 r. trafił w gust ponad 500 tys. kierowców, był też najlepiej sprzedającym się SUV-em Skody. W gamie marki ustąpił jedynie królowej Octavii.

Teraz Czesi ponownie napięli łuk i są gotowi do wypuszczenia strzały ze znacznie ostrzejszym grotem. W Polsce debiutuje Skoda Karoq po metamorfozie…

Skoda Karoq w nowej odsłonie aerodynamiczna, jak strzała

Różnice widać gołym okiem. Karoq błyszczy świeżością. Przednia część dostała większą bardziej pionową, sześciokątną osłonę chłodnicy złożoną z podwójnych żeber, grill jest szerszy niż u poprzednika. Nowe spojrzenie to bardziej przymrużone reflektory, które sięgają czarnej ramki atrapy chłodnicy. Wysmuklony design podkreślają przeprojektowane światła do jazdy dziennej. Skoda dla górnych reflektorów Karoqa po raz pierwszy oferuje technologię Full LED Matrix. W tym przypadku dwa moduły świateł diodowych są umieszczone jeden nad drugim. Taka lokalizacja pozwoliła utworzyć charakterystyczne "czterookie" światła do bezpiecznej jazdy po zmroku.

Skoda Karoq oszczędna z nowym nadwoziem, oto różnice

Karoq zmienił się też z tyłu. Najbardziej zauważalną nowością są węższe światła z seryjną technologią Full LED. Kształtem i krystaliczną grafiką nawiązują do lamp Kodiaqa. Wzbogacono je o dynamiczne kierunkowskazy oraz animowaną funkcję iluminacji na powitanie. Do tego projektanci zafundowali dłuższy spojler i przeprojektowany zderzak z czarnym dyfuzorem. Co ważne, zabiegi stylistyczne nie są tylko na pokaz – każda innowacja pełni określoną funkcję. Dłuższy tylny spojler, przedni zderzak z żaluzjami we wlotach, osłony zbiornika paliwa i nowe alufelgi (o średnicy 17, 18 lub 19 cali) poprawiają aerodynamikę. W efekcie współczynnik oporu powietrza Cx ścięto o 9 proc. do wartości 0,30. Ta różnica – poza tym, że jest jedną z najlepszych w klasie – w czasie jazdy przekłada się na mniejsze zużycie paliwa oraz lepszy komfort akustyczny w kabinie.

Skoda Karoq to nowe wnętrze i multimedia oraz przemyślany bagażnik

Wnętrze także awansowało. Wita ekologicznymi tworzywami i szerszym wachlarzem systemów bezpieczeństwa czy nowoczesnymi multimediami. Widok z fotela kierowcy pozwala daleko sięgać wzrokiem i czuć się pewnie na drodze. Zamiast tradycyjnych zegarów można wybrać 8-calowy cyfrowy zestaw wskaźników lub większy wirtualny kokpit o przekątnej 10,25 cala. Ten drugi oferuje pięć przejrzystych widoków i pozwala na dowolną konfigurację prezentowanych informacji. Jakość grafiki porządna. Po dwóch minutach za kierownicą Karoq okazuje się przyjaznym autem z mnóstwem schowków (bardzo wygodny podłokietnik) oraz skrytek najróżniejszej wielkości.

Nowa Skoda Karoq, jaki pojemność bagażnika i wymiary?

Przy kompaktowo poręcznej długości 4,39 m SUV Skody oferuje przyjemne warunki podróżowania. W obu rzędach wygospodarowano ponadprzeciętną ilość miejsca na nogi, nad głowami i na szerokości ramion. Z przodu można się rozsiąść, a z tyłu wygodnie będzie pasażerom o wzroście 186 cm.

W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie też obszerny i funkcjonalny bagażnik (pojemność od 521 do 1630 l). W połączeniu z opcjonalnym systemem VarioFlex, przestrzeń ładowni jest zmienna i pomieści od 479 do 588 l (dwa zewnętrzne fotele są przesunięte o 150 mm w przód); 1810 l po wyjęciu siedzeń.

Skoda Karoq nowym wyposażeniem pomaga w czasie jazdy

Skoda Karoq może być wyposażona w dziewięć poduszek powietrznych. Standard to airbagi kierowcy i pasażera z przodu, przednie boczne poduszki powietrzne, kurtyny powietrzne i poduszka chroniąca kolana kierowcy. Boczne poduszki w drugim rzędzie foteli to opcja wraz z układem Crew Protect Assist. System ten w razie gwałtownego hamowania (lub niebezpieczeństwa kolizji) automatycznie zamyka wszystkie otwarte okna i panoramiczny dach, włącza światła awaryjne i wstępnie napina przednie pasy bezpieczeństwa. Z kolei układ Multi-Collision Brake zapobiega toczeniu się pojazdu po zderzeniu.

Karoq oferuje także szereg nowych systemów wspomagających kierowcę. Jednym z ciekawszych jest Travel Assist. System ten czyta ograniczenia i automatycznie dostosowuje do nich prędkość auta, utrzymuje samochód na pasie ruchu oraz odstęp od poprzedzających pojazdów. W modelach z automatem potrafi także poruszać się w korku bez udziału kierowcy lub bezpiecznie zatrzymać się, jeśli ten nie zareaguje na komunikaty systemu. Pozostałe funkcje pokładowe to np. asystent parkowania Park Assist, układ ułatwiający cofanie z przyczepą Trailer Assist czy system kamer 360 stopni Area View.

Skoda Karoq to pięć silników do wyboru, 1.5 TSI złotym środkiem

Silniki? Tu Skoda stawia na poprawę wydajności bez stosowania układów hybrydowych. Stąd tak mocny nacisk na wspomnianą wcześniej poprawę aerodynamiki. Dzięki sprytnym zmianom w nadwoziu inżynierom udało się zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję CO 2 aż o 15 proc. Kierowcy w Polsce mogą wybierać spośród trzech jednostek benzynowych oraz dwóch diesli. Wszystkie silniki należą do rodziny EVO, czyli konstrukcyjnie również są udoskonalone pod kątem ekonomicznego zapotrzebowania na bezołowiową czy olej napędowy.

Jak jeździ Skoda Karoq z silnikiem 1.5 TSI?

Bazowy silnik to trzycylindrowa jednostka 1.0 TSI/110 KM. Jednak złotym środkiem, jeśli chodzi o dynamikę i koszty, naszym zdaniem będzie czterocylindrowy 1.5 TSI/150 KM seryjnie łączony z 6-biegową skrzynią manualną (7-biegowa przekładnia DSG to opcja) i napędem na przednie koła. W tej jednostce przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy. Jednostka sprawnie radzi sobie z autem już od niskich obrotów, a reakcję na gaz można ożywić wybierając tryb Sport.

Napęd 4x4 i przekładnia DSG to standard dla silnika benzynowego 2.0 TSI/190 KM, który zarezerwowano dla najbardziej dynamicznej Skody Karoq Sportline. Układ ten wykorzystuje elektronicznie sterowane sprzęgło wielotarczowe szóstej generacji, które jest o około 0,8 kg lżejsze od swojego poprzednika i bardziej wydajne. Zintegrowana jednostka sterująca umożliwia szybsze reagowanie systemu, wyłączanie i ponowne włączanie napędu na wszystkie koła w razie potrzeby, w ciągu ułamków sekundy.

Słabszy turbodiesel 2.0 TDI/116 KM oddaje napęd na przód; w opcji skrzynia DSG. Automat i układ 4x4 - ten duet można zażyczyć w konfiguracji ze 150-konnym 2.0 TDI.

Skoda Karoq, czyli jaka cena i wersje wyposażenia w Polsce?

Skoda Karoq to trzy poziomy wyposażenia: Ambition, Style i Sportline.

Już wersja Ambition oferuje wysoki standard, który obejmuje m.in.: 17-calowe alufelgi, dwuramienna skórzana kierownica wielofunkcyjna (radio, telefon) z pakietem skórzanym, reflektory LED Basic, światła tylne w technologii LED, LIGHT ASSIST z czujnikiem deszczu i zmierzchu, czujniki parkowania z tyłu, KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna CLIMATRONIC, relingi dachowe, Bluetooth, przyciemniane tylne szyby, tempomat z ogranicznikiem prędkości, wspomaganie ruszania pod wzniesienia, elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania FRONT ASSIST, elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne. Skoda Karoq Ambition z silnikiem 1.0 TSI kosztuje od 106 750 zł.

Odmiana Style (od 113 100 zł) jest bogatsza od Ambition o reflektory FULL LED Matrix, czujniki parkowania z tyłu i z przodu, srebrne relingi dachowe, pakiet wewnętrznego oświetlenia LED Ambiente, podgrzewanie kierownicy i foteli przednich, spryskiwacze reflektorów, kamerę cofania, listwy chromowane wokół szyb bocznych czy manetki do zmiany biegów dla przekładni DSG. W wersji Style debiutuje regulacja fotela z funkcją pamięci dla pasażera siedzącego z przodu. Zapisuje ona ustawienia i przywraca je za dotknięciem jednego przycisku. Możliwa jest także elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego.

Skoda Karoq Sportline (od 131 150 zł z silnikiem 1.5 TSI) to m.in. 18-calowe alufelgi, 3-ramienna sportowa, podgrzewana kierownica wielofunkcyjna, manetki do zmiany biegów dla DSG, stalowe nakładki na pedały, reflektory FULL LED Matrix, wnętrze Sportline ze sportowymi fotelami i czarną podsufitką, czujniki parkowania z tyłu i z przodu, pakiet wewnętrznego oświetlenia LED Ambiente, podgrzewane fotele przednie, spryskiwacze reflektorów przednich, kamera cofania i czarne lakierowane elementy stylistyczne nadwozia.

Nowa Skoda Karoq, silnik, skrzynia biegów, cennik

Skoda Karoq Ambition Style Sportline 1.0 TSI/110 KM skrzynia 6-biegowa manualna 106 750 zł 113 100 zł – 1.5 TSI ACT/150 KM skrzynia 6-biegowa manualna 115 250 zł 121 600 zł 131 150 zł 1.5 TSI ACT/150 KM automat 7-biegowy DSG 123 400 zł 130 100 zł 139 550 zł 2.0 TSI/190 KM 4x4 automat 7-biegowy DSG – – 158 100 zł 2.0 TDI/110 KM skrzynia 6-biegowa manualna 121 550 zł 127 850 zł – 2.0 TDI/110 KM automat 7-biegowy DSG 129 800 zł 136 400 zł – 2.0 TDI/150 KM skrzynia 6-biegowa manualna 129 550 zł 135 900 zł 145 400 zł 2.0 TDI/150 KM 4x4 automat 7-biegowy DSG 148 200 zł 154 800 zł 164 350 zł

Skoda Karoq, dane techniczne, zużycie paliwa, przyspieszenie, osiągi