Skoda Enyaq iV będzie miała mniejsze rodzeństwo. Poniżej tego modelu pojawią się trzy nowe samochody elektryczne. W ten sposób czeski producent chce zwiększyć udział w europejskim rynku aut EV do poziomu nawet 70 proc. do 2030 roku. Jedocześnie do końca tej dekady Skoda chce być w Top 5 najlepiej sprzedających się marek w Europie.

Żeby tego dokonać zamierza w najbliższych latach wdrożyć plan NEXT LEVEL EFFICIENCY. W myśl zaprezentowanej właśnie strategii Czesi będą inwestować w rozwój przynajmniej 2 mld euro rocznie i – uwaga! – radykalnie zmienią stylistykę samochodów. Skoda rozkwitnie jeszcze w tym roku…

Skoda zmienia styl na Modern Solid w 2022 roku

– Skoda jest na solidnej pozycji i na drodze do kwitnącej przyszłości. Jesteśmy gotowi na następny rozdział. Wprowadzimy nowy język stylistyczny. Nazwaliśmy go Modern Solid – ogłosił Thomas Schafer, dyrektor generalny Skoda Auto podczas międzynarodowej konferencji. – Dlaczego to robimy? Ponieważ wymagania klientów zmieniają się błyskawicznie. Chcemy być jak najbliżej ich stylu życia i potrzeb. Mogę zapewnić, że będzie to moment, w którym klienci oraz konkurencja krzykną WOW! – zapowiedział Shafner. Czyli mówiąc wprost – wszystkim opadnie szczęka…

Skoda i jej SUV w nowym stylu

Na dowód nadciągających zmian producent opublikował pierwsze zdjęcie nowej Skody zaprojektowanej w myśl stylistyki Modern Solid. Auto ustawiono na tarasie za... mleczną szybą. Proporcje podwyższonej sylwetki, wielkość kół, rozstaw osi oraz płaski przód wskazują, że będzie to elektryczny SUV zbudowany w oparciu o platformę MEB. Jeden z trzech nadchodzących EV pozycjonowanych poniżej modelu Enyaq iV.

– Modern solid to nowy kierunek dla marki Skoda – powiedział Martin Jahn, członek zarządu Skoda Auto odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

Jego zdaniem to największa rewolucja od czasu kiedy ponad 30 lat temu czeska marka została częścią Grupy Volkswagen (1991 rok). Czego powinni spodziewać się nowożytni?

Skoda jakiej nie było od przejęcia przez Grupę Volkswagen

– Nadchodząca przemiana przygotuje Skodę na nową cyfrową i zelektryfikowaną erę. Szczegóły nowej stylistyki zaprezentujemy w drugiej połowie 2022 roku. Mogę zapewnić, że zachowamy zalety Simply Clever – auta będą praktyczne i funkcjonalne dla rodzin, ale inne niż do tej pory. To będzie Skoda na nowym poziomie mobilności. Jestem przekonany, że język stylistyczny Modern solid odniesie sukces – ocenił Jahn.

Pod hasłem "Simply Clever" kryją się drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność samochodu. To popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to nadciąga nowy model z pakietem kolejnych sprytnych patentów.

Już nikt nie powie, że Skoda to Volkswagen?

Przedstawiciele Skody spodziewają się również, że nowy design raz na zawsze utnie pytania o podobieństwa do Volkswagena. Oczywiście w ramach koncernu technologia pozostanie wspólna (m.in. dla obniżenia kosztów i szybszego rozwoju technicznego), jednak stylistyka czy proporcje będą stanowić o wyjątkowości Skody na tle innych marek Grupy VW. – To będzie kompletnie inne auto od Volkswagena – zapewnił Shafner.

Skoda wybuduje własną gigafabrykę akumulatorów

Żeby ziścić plany związane z nowymi modelami samochodów elektrycznych Skoda planuje także zbudować nową gigafabrykę akumulatorów. Obecnie trwa poszukiwanie lokalizacji. Na liście są oczywiście Czechy. Firma prowadzi rozmowy z rządzącymi. Shafner zastrzegł jednak, że na stole są też inne opcje. Niebawem okaże się, czy Polska także jest wśród krajów rywalizujących o tę inwestycję.

Skoda Octavia elektryczna, Superb nowej generacji

Skoda Octavia z napędem w 100 proc. elektrycznym – to powinno wydarzyć się w następnej dekadzie. Przynajmniej tak wynika z zapowiedzi szefa czeskiej marki. Z kolei Skoda Superb nowej generacji zadebiutuje już w 2023 roku (kolejny Passat powstanie na tej samej platformie co nowy Superb).

Skoda szuka też rozwiązania problemu z dostępnością mikroprocesorów. Producent liczy, że sytuacja poprawi się drugiej połowie 2022 roku. Jednak już teraz w laboratoriach trwają prace nad chipami o większej mocy obliczeniowej, które byłby zdolne w jednostce skupić więcej funkcji rozłożonych obecnie na kilka elementów.

Skoda Octavia najpopularniejsza, Enyaq iV zaskoczył wzięciem

Skoda w 2021 roku, pomimo pandemii i niedoboru półprzewodników, zanotowała 17,7 mld euro przychodu. To prawie o 4 proc. więcej niż w 2020 (17,1 mld euro). Zysk operacyjny wzrósł z 756 mln euro do 1,08 mld euro, czyli o przeszło 43 proc. Rentowność sprzedaży przekroczyła 6 proc, co stanowi wynik znacznie wyższy niż w 2020 roku.

– Dostarczyliśmy 878 200 pojazdów klientom na całym świecie. Nasze oczekiwania przerosła popularność w pełni elektrycznego modelu Enyaq iV. Do klientów w całej Europie wyjechało prawie 45 tys. egzemplarzy naszego elektrycznego SUV-a – wyliczył Shafner. – W kontynuowaniu naszej ofensywy modelowej pomoże nam emocjonujący Enyaq Coupe iV, odświeżony Karoq oraz sportowa Fabia Monte Carlo. Jednocześnie stoimy w obliczu wielkiej niepewności związanej z wojną w Ukrainie. Nieustannie analizujemy jej wpływ na naszą działalność – podkreślił dyrektor generalny Skoda Auto.

Najpopularniejszym modelem w 2021 roku była Skoda Octavia (ponad 200 tys. sprzedanych aut). Drugie i trzecie miejsce zdobyły SUV-y – Kamiq (120,7 tys. szt.) oraz Karoq (119,2 tys. egz.).

Firma liczy się z niepewną sytuacją w dalszej części 2022 roku – analitycy biorą pod uwagę skutki wojny w Ukrainie i związane z nią zakłócenia w łańcuchu dostaw (m.in. przez brak wiązek elektrycznych wstrzymano produkcję Skody Enyaq iV).