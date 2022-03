Fotoradary to główna broń Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w walce z kierowcami przekraczającymi prędkość. Obecnie jest ich ponad 500. Większość to używane od dekady urządzenia Fotorapid CM, które zdaniem GITD są już wyeksploatowane i często ulegają awariom.

Inspektorat zamierza rozwiązać problem psujących się urządzeń. 247 starych fotoradarów GITD zastąpi zupełnie nowymi i znacznie skuteczniejszymi urządzeniami do rejestracji wykroczeń.

Nowe fotoradary staną przy polskich drogach, 100 na początek

W pierwszym etapie drogowej rewolucji pojawi się 100 takich urządzeń (lokalizacje niżej w tabeli). Żeby wybrać najskuteczniejszy sprzęt na lotnisku w Borsku przeprowadzono specjalne próby. W szranki stanęły dwa przyrządy.

– Testom jakościowo-funkcjonalnym poddano urządzenie MultaRadar CD oraz MESTA Fusion RN – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. – Postępowanie na wymianę 100 fotoradarów prowadzone jest na podstawie umowy ramowej zawartej z wykonawcami. Szacowny koszt instalacji jednego fotoradaru to blisko 250 tys. zł – wyjaśniła.

MESTA Fusion RN, czyli francuski fotoradar na polskich drogach

Pierwszy przyrząd jest już masowo obecny przy polskich drogach. Jednak drugi, czyli MESTA Fusion RN, to debiutant zamknięty w czterometrowym wąskim słupie. Fotoradar opracowała francuska firma Idemia Identity&Secure.

MESTA Fusion RN został już zatwierdzony przez Główny Urząd Miar. Pod koniec stycznia 2022 roku zdobył zatwierdzenie typu, czyli dokument potwierdzający zgodność z polskimi przepisami metrologicznymi. To oznacza, że urządzenie może być montowane przy polskich drogach i używane przez polskie służby. Jakie są jego możliwości?

Francuski fotoradar potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na 8 pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy. Ale MESTA Fusion RN nie tylko wychwytuje przekroczenia dozwolonych limitów. Umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, z prędkością utrudniającą ruch (blokowanie), po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym (np. kiedy inne auta stoją w korku), przekraczanie linii czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Francuski przyrząd może jednocześnie rejestrować wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania - ta funkcja jest istotna m.in. ze względu na motocyklistów.

Fusion RN ustawiony przy skrzyżowaniu wyłapie przejazd na czerwonym świetle. Jego uwadze nie umknie skręt w lewo z pasa do jazdy prosto lub w prawo. Złamanie zakazu zawracania też skończy się zdjęciem i mandatem. Warto zauważyć, że podobne parametry i funkcje zapewnia produkowany przez ZURAD Fotorapid PRO.

Wyraźne zdjęcie twarzy i mandat 8 tys. zł za krycie sprawcy

MESTA Fusion RN w zależności od specyfikacji wykonuje zdjęcia matrycą o rozdzielczości 24 lub 45 megapikseli. To ponad cztery razy lepiej niż rywal. MultaRadar CD blado wypada przy francuskim urządzeniu - wykonuje pomiary do 6 pasów ruchu, do wyboru jest aparat cyfrowy o rozdzielczości 5 lub 11 Mpx.

GITD w wymogach podkreśla, że zdjęcia ze 100 nowych fotoradarów muszą przedstawiać czytelny wizerunek kierującego pojazdem, niezależnie od warunków pogodowych. Ten parametr w świetle nowych przepisów może okazać się kluczowy. Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku grozi mandat do 8 tys. zł za niewskazanie przez właściciela osoby prowadzącej samochód lub motocykl w chwili popełnienia wykroczenia.

Sprawdzili, jak NOWE fotoradary łowią kierowców

Fotoradar MESTA Fusion RN czy MultaRadar CD? GITD analizuje materiał, który zebrała podczas testów obu urządzeń na lotnisku w Borsku. Próby prowadzono zarówno w dzień, jak i w nocny. Wykonano kilkaset zdjęć.

Scenariusz prób zakładał szereg symulacji różnych sytuacji drogowych. Stworzono tam warunki zbliżone do rzeczywistych, m.in. poprzez wyznaczenie kilku pasów ruchu. Wytyczono też obszar detekcji, czyli miejsce, gdzie powinna nastąpić rejestracja naruszenia i identyfikacja pojazdu, uwzględniając również pas awaryjny. Podczas testów symulowano naruszenia przepisów w zakresie przestrzegania dopuszczalnej prędkości, zarówno samochodami osobowymi, busami i ciężarówkami. Oceniano m.in. prawidłowość pomiarów, jak i skuteczność rozpoznawania wizerunku kierującego.

– Podstawowym celem przeprowadzenia testów było faktyczne sprawdzenie deklarowanych przez wykonawców parametrów oferowanych stacjonarnych urządzeń rejestrujących w złożonej ofercie, w tym badanie wskaźników jakościowych - np. prawidłowości odczytu tablicy rejestracyjnej, możliwości identyfikacji wizerunku kierującego, prawidłowości rozpoznania wykroczenia czy poziomu detekcji prawidłowo zarejestrowanych wykroczeń – wyjaśniła Monika Niżniak. – Uzyskane w trakcie testów materiały zdjęciowe podlegają ocenie przez członków komisji przetargowej wedle przyjętych wcześniej kryteriów. Wyłoniony wykonawca będzie miał 52 tygodnie od czasu podpisania umowy na instalację fotoradarów – zapowiedziała przedstawicielka GITD.

– Większość kierowców widząc na trasie fotoradar redukuje prędkość nawet o 20 km/h w stosunku do aktualnego limitu – powiedziała dziennik.pl Julia Langa, Yanosik.pl. – Już w pierwszych dniach stycznia tego roku, po wprowadzeniu nowego taryfikatora mandatów, zauważyliśmy zmniejszenie udziału przekroczeń prędkości o 6,54 proc. na obszarze zabudowanym i niezabudowanym, w porównaniu do ubiegłego roku. Wymiana starych fotoradarów na nowocześniejsze urządzenia zapewne również przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach – podkreśliła.

Oto lokalizacje 100 nowych fotoradarów