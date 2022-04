Reklama

Skywell to chińska marka samochodów elektrycznych dotychczas specjalizująca się w produkcji m.in. w aut dostawczych, ciężarowych i autobusów. Spółka wchodzi w skład grupy Skyworth Group Co. założonej w 1988 roku, która na rodzimym rynku słynie z technologii inteligentnych systemów do domu, przemysłu i motoryzacji czy produkcji AGD. Na swoim koncie ma ponad 9 tys. patentów i prowadzi aktualnie 200 projektów badawczych.

Wyłącznym importerem marki Skywell jest firma Auto-Atut, wchodząca w skład grupy kapitałowej Polmozbyt Południe. Pierwszy samochód, którym zamierzają handlować w Polsce to model ET5.

Skywell ET5 nowy SUV z Chin już w Polsce

Za nazwą kryje się SUV o długości 4,7 m, szerokości 1,9 m, wysokości 1,7 m i rozstawie osi wynoszącym 2,8 m. Pod względem wymiarów rywalem ET5 może być np. Mercedes EQC. Volkswagen ID.4 jest krótszy (4,58 m długości). Na pokładzie miejsce dla pięciu osób, płaska podłoga i bagażnik o pojemności od 467 do 1141 litrów. Jakość? Skywell ET5 imponuje solidnością wykonania i zastosowanych materiałów. Kabinę czy kufer wyściełają dywaniki z pikowanej skóry ekologicznej. Czasy tandetnych samochodów z Chin to przeszłość.

Skywell ET5 na jednym ładowaniu z Gdańska do Białegostoku

Źródłem elektrycznego napędu jest silnik o mocy maksymalnej 204 KM (320 Nm). Przyspieszenie od zera do 100 km/h trwa 9,6 s. Litowo-jonowa bateria 72 kWh pozwala na uzyskanie zasięgu do 520 km (wg NEDC), a w cyklu miejskim WLTP do 456 km. Takim autem bez przystanku na ładowanie można np. przejechać z Gdańska do Częstochowy lub Białegostoku – przynajmniej teoretycznie.

Prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 150 km/h. Ładowanie baterii potrwa ok. 6,5 godziny przy wykorzystaniu zasilania AC (11 kW). Ładowarka DC o mocy 100 kW pozwoli uzupełnić energię z poziomu 20 proc. do 80 proc. w 30 minut.

Skywell ET5, czyli bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny w Polsce

Skywell ET5 jest oferowany w dwóch wersjach wyposażenia. Już najtańsza odmiana Comfort robi wrażenie bogactwem, a oferuje m.in. duży kolorowy wyświetlacz o przekątnej 12,8 cala, elektroniczny wyświetlacz zegarów o przekątnej 12,3 cala, osiem głośników, 17 systemów bezpieczeństwa. Elektrycznie regulowane, podgrzewane i wentylowane fotele są pokryte skórzaną tapicerką i wyposażone w rozkładany podnóżek umożliwiający drzemkę w samochodzie. Standard to także adaptacyjny tempomat, automatyczna 2-strefową klimatyzacja, bezkluczykowy dostęp czy system oczyszczania powietrza w kabinie (tzw antysmogowy PM2.5). Samochód kosztuje od 199 900 zł.

Skywell ET5 Luxury to flagowy wariant, którego wyposażenie obejmuje m.in. laserowe reflektory, panoramiczny szklany dach, gniazdo 220V w kabinie, bezprzewodowe ładowanie smartfona, funkcję "Kamping" (możliwość zasilania 230V zewnętrznych urządzeń z baterii samochodu) czy tryb "Party" (tryb oświetlenia dyskotekowego). Auto kosztuje od 224 900 zł.

Skywell ET5 taniej w programie Mój elektryk

W obu przypadkach cena wypada jeszcze bardziej atrakcyjnie po uwzględnieniu dopłat z programu "Mój elektryk" (do 27 tys. zł z Kartą Dużej Rodziny).

Gwarancja fabryczna na samochód wynosi 3 lata z limitem 120 tys. km i 8 lat/150 tys. km na baterię. Interwały serwisowe zostały określone na 24 miesiące lub 40 tys. km.

Jesienią 2022 roku Skywell pochwali się modelem o nazwie HT-i, to będzie hybryda plug-in z silnikiem benzynowym 1.5. W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie elektrycznym. Duży akumulator chińskiego auta powinien zapewnić zasięg EV na poziomie 200 km! Tę zaletę docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować baterie (dom, biurowiec), wtedy hybrydowy Skywell z wtyczką może być wykorzystywany jako samochód elektryczny.