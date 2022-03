Kia EV6 okrzyknięta samochodem roku 2022. Koreański samochód elektryczny głosami 59 dziennikarzy motoryzacyjnych z 22 europejskich krajów zdobył tytuł Car of the Year 2022.

Reklama

– To miła niespodzianka, że tytuł Samochodu Roku zdobywa Kia EV6. Najwyższy czas, aby koreańska marka i grupa zostały nagrodzone. Ciężko pracowali nad tym samochodem. Tempo rozwoju Kii jest naprawdę imponujące – powiedział Frank Janssen, przewodniczący jury Car of the Year.

Kia EV6 to Car of the Year 2022

Ogłoszenie tegorocznych wyników plebiscytu można było obejrzeć tylko w internecie. Organizatorzy mają jednak nadzieję, że w 2023 roku powróci tradycja zapoczątkowana w 1964 roku i dzień przed salonem samochodowym w Genewie odbędzie się specjalna uroczystość – w błysku fleszy zostanie obwieszczony światu zwycięzca COTY. Obecnie szwajcarska wystawa pozostaje już trzeci rok w zawieszeniu.

Reklama

Kia EV6 to samochód roku 2022, które auta pokonała?

Elektryczna Kia EV6 zdobywając 279 punktów zasłużyła na tytuł Samochodu Roku 2022.

W pokonanym polu koreański model zostawił sześciu pretendentów do tej korony, w tym tylko jeden samochód spalinowy (znak czasów!):

- Renault Mégane E-Tech Electric - 265 punktów

- Hyundai Ioniq 5 - 261 pkt.

- Peugeot 308 - 191 pkt. (występuje z silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi oraz jako hybryda plug-in)

- Skoda Enyaq iV - 185 pkt.

- Ford Mustang Mach-E - 150 pkt.

- Cupra Born - 144 pkt.

Car of the Year 2022, czyli jak głosowali Polacy?

Wśród jurorów kapituły jest dwóch Polaków. Roman Popkiewicz, redaktor naczelny magazynu "Auto Motor i Sport" stwierdził, że Renault Mégane E-Tech Electric to najlepszy wybór i przyznał mu aż 5 pkt. (Kia EV6 zasłużyła w jego oczach na 4 pkt.).

Reklama

Maciej Ziemek, niezależny dziennikarz motoryzacyjny uznał, iż to Kia EV6 powinna mieć tytuł COTY 2022 i obdarował ten model 6 pkt. W efekcie gdyby wybierać auto roku 2022 nad Wisłą, to w ogólnym rozrachunku także wygrałaby elektryczna Kia. Od Polaków EV6 otrzymała 10 z 50 punktów, które mają do rozdysponowania.

– Atrakcyjny design z odważnymi detalami, bardzo dobra jakość wykonania wnętrza, ergonomiczna i prosta obsługa oraz znakomite – osiągi, właściwości jezdne i precyzja prowadzenia sprawiają, że Kia EV6 najlepiej spełnia wszystkie kryteria Samochodu Roku – powiedział Maciej Ziemek. – Do tego dochodzą możliwość ultraszybkiego ładowania i zasilania innych odbiorników energią zgromadzoną w akumulatorze – wskazał.

Kia EV6 i ładowanie szybkie jak tankownie

Bazę techniczną Kia EV6 stanowi platforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) stworzona z myślą o samochodach elektrycznych. Wyróżniającą ją cechą jest 800-woltowy system akumulatorów, który umożliwia ekstremalnie szybkie ładowanie, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. 800-woltową instalację stosują marki premium (Porsche Taycan i Audi e-tron GT). Za sprawą EV6 ta technika ma stać się dostępna "dla ludu". Stąd elektrony będzie można uzupełnić z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 10 do 80 proc. pojemności w zaledwie 18 minut. A powiększenie zasięgu o 100 km zajmie ledwie 4,5 minuty. Co ważne, taką prędkość Kia podaje dla obu akumulatorów - o dużym zasięgu (77,4 kWh) i standardowym (58 kWh).

Kia EV6 oddaje prąd - tak działa powerbank na kołach

Pokładowa funkcja V2L (vehicle-to-load) zmienia EV6 w powerbank na kołach z mocą do 3,6 kW. Technologia umożliwia też zasilanie pojazdów (V2V).

Najlepszy samochód 2022 w cieniu wojny, Rosja wykluczona

Jury konkursu większością głosów postanowiła zawiesić Rosję w wyborach w 2022 roku. W tym roku rosyjskie głosy nie były liczone. Rosyjska flaga także nie pojawiła się podczas ogłoszenia.

– To reakcja na rosyjski atak na Ukrainę. Zawieszenie nie jest osobiste, nie jest przeciwko naszym członkom (dwóch dziennikarzy motoryzacyjnych z Rosji). Członkowie jury rosyjskiego nie są wykluczeni z kapituły, ale ich prawo do głosowania jest zawieszone do czasu zmiany sytuacji w konflikcie. Zdaliśmy sobie jednak sprawę, że zawieszenie rosyjskich głosów nie ma żadnego wpływu na tegoroczne wyniki, ani na zwycięski samochód, ani na ranking. Wszyscy mamy nadzieję, że straszna wojna wkrótce się skończy – ogłosili przedstawiciele organizacji