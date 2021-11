Kia Niro nowej generacji gotowa do debiutu i na pierwszych szkicach uchyla rąbka tajemnicy wyglądu. Samochód zyskał bardziej sportowe proporcje, a to jeden z efektów zastosowania nowej platformy i zapatrzenia projektantów w skrzydlaty prototyp HabaNiro z 2019 roku (zdjęcia).

Nowa Kia Niro to rewolucja w porównaniu do obecnego modelu. Styliści pełnymi garściami czerpali w koncepcyjnego HabaNiro – auto produkcyjne odziedziczyło proporcje z kabiną przesuniętą do tyłu, kształt świateł przednich i tylnych czy słupek C pochylony do przodu.

Kia Niro będzie większa i bardziej przestronna

Nowe Niro będzie też większe od pierwszej generacji. Obraz zmian daje choćby porównanie dotychczasowego modelu z wymiarami HabaNiro. I jeśli zamknąć oczy, to można sobie wyobrazić, że Niro urośnie o 55 mm do 4430 mm długości. Większy rozstaw osi i kół na drodze przełoży się na stabilne prowadzenie. Naturalnie w większym nadwoziu wygospodarowano przestronniejsze wnętrze – miejsca przybędzie szczególnie z tyłu.

Kia Niro i nowe wnętrze jak w EV6

Za drzwiami kabina na wzór EV6, a to oznacza intuicyjną obsługę i wykonanie wysokiej jakości. Miejsce kierowcy jest totalnie cyfrowe. Mistrzem pierwszego wrażenia jest potężny bezramkowy, zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości, który łączy zestaw wskaźników przed kierowcą i wyświetlacz systemu multimedialnego na konsoli środkowej. Niżej także dotykowy panel sterowania klimatyzacją i ogrzewania wnętrza.

Kia Niro jako samochód elektryczny i hybryda

Niro powstała na platformie od początku pomyślanej o różnych typach napędu. Stąd samochód będzie dostępny jako hybryda plug-in, czyli z doładowaniem akumulatora z gniazdka oraz jako samochód elektryczny

Zastosowanie architektury na wzór platformy EV6 przyniesie błyskawiczne ładowanie akumulatora. Niro zaoferuje możliwość "tankownia" prądem o napięciu 400 V i 800 V, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Stąd akumulator będzie można naładować z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 10 do 80 proc. pojemności w 20 minut; już po ok. 4,5 minuty pod kablem przybędzie energii na 100 km. Zasięg? W przypadku HabaNiro inżynierowie deklarowali ponad 480 km na pełnym akumulatorze. Od debiutu prototypu minęły dwa lata, więc nowe Niro może zapewnić jeszcze większy dystans na jednym ładowaniu.

Kia Niro naładuje inny samochód elektryczny

Kia NIRO dostanie też technologię Vehicle to Load (V2L), która działa jako źródło prądu (110/220 V). Dzięki temu będzie możliwe zasilanie o mocy do 3,6 kW np. 55-calowego telewizora i klimatyzatora przez ponad 24 godziny. W razie potrzeby z akumulatora auta można naładować również inny samochód elektryczny (Vehicle-2-Vehicle V2V).

Nowa Kia Niro oficjalnie zadebiutuje 25 listopada w Seulu. W Polsce pojawi się na początku 2022 roku.