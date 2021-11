Kia EV9 zadebiutowała w Los Angeles. To drugi po EV6 samochód elektryczny z serii 11 nowych modeli koreańskiej marki, które pojawią się na rynku do 2030 roku. I już wiemy, czego mogą spodziewać się kierowcy po najnowszym SUV-ie…

Kia EV9 także powstała na specjalnie opracowanej platformie z akumulatorem w środku. Stąd imponujący rozstaw osi (3100 mm) i koła rozstawione niemal na rogach 5-metrowej karoserii. Nowy SUV ma 4930 mm długości, 2055 mm szerokości i 1790 mm wysokości. Kształtem przypomina samochód zbudowany przez dziecko z klocków Lego, ale to poważna inżynierska robota...

Kia EV9 i nowy tygrysi nos

Na drodze EV9 nie da się pomylić z żadnym innym autem. Mimo kwadratowej sylwetki ustawionej na 22-calowych kołach aerodynamikę doszlifowano do perfekcji. Nawet słynny tygrysi nos zmienił kształt i został tak wkomponowany w nadwozie żeby zmniejszyć opory powietrza. Teraz przypomina chromowaną ramę. Do tego są jeszcze automatycznie wysuwane relingi dachowe, które dla płynnego przepływu powietrza znikają w dachu gdy nie są potrzebne. System kamer nowej generacji zastąpił staroświeckie lusterka boczne.

Kia EV9 i wnętrze jak salon

Za drzwiami otwieranymi na oścież niczym w garażu czeka nowatorska kabina. Zaplanowano ją tak, aby zapewnić kierowcy i pasażerom zmienną i funkcjonalną przestrzeń, którą można dowolnie aranżować. Obsługa wszystkich funkcji multimedialnych, systemu klimatyzacji oraz poprawiających komfort jest zintegrowana w interaktywnym 27-calowym szerokim wyświetlaczu. Podświetlane dotykowe pola zamiast fizycznych przycisków i kierownica o nietypowym kształcie, to tylko szczypta odważnych rozwiązań z wnętrza EV9.

Kia EV9 i trzy pomysły na kabinę

Elektryczny SUV oferuje trzy tryby wykorzystania wnętrza. W ustawieniu Active zapewnia kierowcy i pasażerom ma zapewnić maksymalne wrażenia z jazdy – wszystko widać jak na dłoni, a każde z sześciu miejsc zapewnia nieograniczoną swobodę ruchów.

Na postoju w trybie Pause kabinę EV9 można przekształcić w salon. Przednie fotele obracają się tyłem do kierunku jazdy, a środkowe składają w szeroki stolik. W efekcie pasażerowie siedzący w pierwszym i trzecim rzędzie mogą rozsiąść się i porozmawiać twarzą w twarz.

Trzeci tryb Enjoy zmienia wnętrze EV9 w taras wypoczynkowy. Klapa bagażnika unosi się automatycznie, można wskoczyć do środka i podziwiać widoki…

Wnętrze powstało z ekologicznych materiałów. Przetworzonych sieci rybackich użyto do wykonania wykładziny podłogi. Tapicerka foteli jest z materiału, który powstał z plastikowych butelek oraz wełnianych włókien. Kia we wszystkich swoich samochodach planuje stopniowo ograniczać stosowanie skóry zwierzęcej, stąd w EV9 zastosowano skórę wegańską.

Kia EV9 - ponad 480 km zasięgu i ładowanie szybkie jak tankowanie

Zastosowanie architektury na wzór platformy EV6 przyniesie błyskawiczne ładowanie akumulatora. EV9 zaoferuje możliwość "tankownia" prądem o napięciu 400 V i 800 V, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Stąd akumulator będzie można naładować z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 10 do 80 proc. pojemności w 20-30 minut; już po ok. 4,5 minuty pod kablem przybędzie energii na 100 km. Deklarowany zasięg to ponad 480 km na pełnym akumulatorze.

Kia EV9 i elektryczny napęd na cztery koła

Kia EV9 dostanie też technologię Vehicle to Load (V2L), która działa jako źródło prądu (110/220 V). Dzięki temu będzie możliwe zasilanie o mocy do 3,6 kW np. 55-calowego telewizora i klimatyzatora przez ponad 24 godziny. W razie potrzeby z akumulatora auta można naładować również inny samochód elektryczny (Vehicle-2-Vehicle V2V). Napęd na cztery koła zapewnią dwa silniki elektryczne.

Kia EV9 pokazana w Los Angeles to prototyp. Teraz trzeba poczekać na auto seryjne. Debiut rynkowy zaplanowano na 2023 rok.