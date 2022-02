Volvo XC60 to najpopularniejszy model szwedzkiej marki w Polsce. W 2021 roku skusił ponad 4,2 tys. chętnych, a to lwia cześć rekordu firmy, która pierwszy raz w historii osiągnęła wynik przeszło 11 tys. rejestracji. Jednocześnie XC60 po raz 11 z rzędu został najchętniej kupowanym autem segmentu premium w nad Wisłą. Czas leci, konkurencja nie śpi, stąd Volvo wprowadza nową odsłonę hitu i jego krewniaków…

Rewolucja dotyczy Volvo XC60, XC90, S60, S90, V60 i V90 – zarówno w odmianach T6 Recharge jak i T8 Recharge (hybryd plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka). Samochody zyskały akumulatory trakcyjne o większej pojemności nominalnej (wzrost z 11,1 na 18,8 kWh). Tym samym wzrosła ich pojemność użyteczna – z 9,1 na 14,9 kWh. Teraz auta oferują lepszy zasięg w trybie elektrycznym – od 68 do nawet 91 km (WLTP).

Tylną oś wprawia w ruch mocniejszy o 58 KM silnik elektryczny – teraz zapewnia aż 145 KM. Moment obrotowy poszybował z 240 do 309 Nm. W układzie napędowym pojawił się zintegrowany generator rozruchowy o mocy 40 kW, który pozwolił wyeliminować mechaniczną sprężarkę z silnika spalinowego. Ten generator sprawia, że samochód sprawnie rusza, a przełączanie napędu z elektrycznego na benzynowy następuje niemal niezauważalnie.

Volvo XC60 i inne hybrydy z nowym napędem

Silnik elektryczny może obecnie samodzielnie napędzać hybrydowe Volvo aż do 140 km/h (wcześniej do 120 – 125 km/h). Znacznie poprawiono dynamikę podczas jazdy na samym silniku elektrycznym. Mocniejsza jednostka EV potrafi też skuteczniej wyhamować auto podczas odzyskiwania energii.

W Volvo XC60, S90 i V90 dodano też funkcję One Pedal Drive. Po wybraniu tego trybu, wystarczy puścić pedał gazu, by samochód całkowicie się zatrzymał. Nagrzewnica paliwowa została zastąpiona klimatyzacją wysokonapięciową (HVCH 5 kW). Dzięki temu podczas jazdy na prądzie hybryda w ogóle nie zużywa paliwa i nawet z zamkniętym garażu podczas ładowania można ogrzać kabinę, zostawiając sobie więcej energii do jazdy na prądzie. Silniki spalinowe mają moc 253 KM (350 Nm) w odmianie T6 i 310 KM (400 Nm) w wersji T8. Inżynierom Volvo udało się tez poprawić pracę układu AWD. Do tego oraz zwiększono dopuszczalną masę ciągniętej przyczepy o 100 kg.

Volvo XC60 i spółka, większy zasięg, lepsze przyspieszenie

Poprzednia generacja modelu V60 T8 w trybie Pure (wyłącznie na prądzie) przyspieszała od 0 do 80 km/h w około 13-14 sekund. Mocniejszy silnik elektryczny skrócił czas do 8,5 sekundy. Samochody zyskały na dynamice, gdy silnik elektryczny i spalinowy pracują razem. To szczególnie widać w przypadku Volvo XC60 T8 Recharge (310 KM i 400 Nm) - teraz sprint do "setki" trwa tylko 4,9 s! Elastyczność? Z tak dużym momentem obrotowym manewry wyprzedzania przypominają jazdę samochodem sportowym.

Czasy przyspieszenia od 0 do 100 km/h:

Volvo XC90 T8 Recharge – 310 + 145 KM: 5,4 s (5,8 s przed modernizacją)

Volvo XC60 T8 Recharge – 310 + 145 KM: 4,9 s (5,5 s)

(5,5 s) Volvo XC60 T6 Recharge – 253 + 145 KM: 5,7 s (5,9 s)

Volvo V90 T8 Recharge – 310 + 145 KM: 4,8 s (5,2 s)

Volvo V90 T6 Recharge – 253 + 145 KM: 5,5 s (5,5 s)

Volvo S90 T8 Recharge – 310 + 145 KM: 4,6 s (5,1 s)

Volvo V60 T8 Recharge – 310 + 145 KM: 4,6 s (4,9 s)

Volvo V60 T6 Recharge – 253 + 145 KM: 5,4 s (5,4 s)

Volvo S60 T8 Recharge – 310 + 145 KM: 4,6 s (4,6 s)

Volvo S60 T6 Recharge – 253 + 145 KM: 5,3 s (5,3 s)

Volvo zwiększyło zasięg w trybie elektrycznym

Zasięg w trybie Pure, gdy pojazd korzysta wyłącznie z silnika elektrycznego w przypadku modelu S60 T6 i T8 wzrósł z 56 do 91 km, w Volvo V60 T6 i T8 – z 55 do 88 km. W S90 – z 60 do 90 km, w V90 – z 58 do 87 km.

Volvo XC60 na prąd przejedzie teraz do 79 km zamiast z 53 km. Zasięg w trybie EV największego SUV-a, czyli XC90 wzrósł z 50 do 68 km.

Zaletę dużego zasięgu EV docenią osoby, które na co dzień mają gdzie uzupełnić prąd w akumulatorze (dom, biurowiec), wtedy ich Volvo plug-in może być wykorzystywane jako wygodny samochód elektryczny.

Volvo XC60 i inne hybrydy PHEV, ceny w Polsce

Volvo XC60 T6 Recharge po kuracji wzmacniającej kosztuje w Polsce od 249,9 tys. zł. Odrobinę tańsze jest V60 T6 Recharge – cena startuje z poziomu od 231,9 zł. Hybrydowa limuzyna S90 T8 Recharge to przynajmniej 299 900 zł. Volvo XC90 T8 Recharge wymaga 353 900 zł.