Volvo S90 jakie znasz to klasyczna limuzyna o długości niemal 5 metrów. Występuje jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Próżno szukać odmiany w 100 proc. elektrycznej. Wyjątkiem jest 4 razy krótszy model, który w nadwoziu z tworzyw sztucznych skrywa napęd całkowicie bateryjny.

To zabawkowe S90 przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat i wadze do 25 kg. Prędkość maksymalną ograniczono do 4,5 km/h. Do wyboru przewidziano także dwa wolniejsze tryby: 3,6 i 2,7 km/h. Samochód waży 21,5 kg łącznie z akumulatorem. Długość to 1,25 m. Można nim parkować obok łóżeczka… Kolory nadwozia są jak w dorosłym Volvo. Można wybrać Bursting Blue metallic, Osmium Grey metallic, czy Red metallic.

Volvo kupi autka elektryczne dzieciom w szpitalach

Właśnie takie zabawkowe, w 100 proc. elektryczne S90 Volvo zamierza sprezentować do dziecięcych szpitali. Wystarczy kupić swojemu dziecku podobny samochód (cena: 1700 zł), a diler szwedzkiej marki przekaże identyczne autko na oddział dziecięcy w najbliższym szpitalu. Bagażnik zostanie wypełniony przyborami do malowania i zabawkami. Akcja trwa do 17 grudnia, a pierwsze pojazdy już trafiły do małych pacjentów.