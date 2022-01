Przemysław Czarnek musiał być zdziwiony przeglądając Fakt z tytułem: Taxi Czarnek. Państwowe auto wiezie ministra do Warszawy.

Reklama

- Po ministra edukacji do Lublina specjalnie z Warszawy przyjeżdża rządowy samochód. I to nie byle jaki, bo czarny mercedes z floty Służby Ochrony Państwa - donosi tabloid.

Przemysław Czarnek, czarny mercedes SOP i 180 km/h

Paparazzi utrzymują, że kierowca czarnego mercedesa wioząc Czarnka do Warszawy trasą S17 jechał z prędkością180 km/h. Na tej drodze obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Czyli szofer ministra edukacji przekroczył prędkość o 60 km/h, a odległość z Lublina do drzwi ministerstwa pokonał w 90 min. zamiast podróżować ok. 2 godziny (ok. 175 km).

Pytanie: Kto w przypadku konfrontacji z drogówką wyszedłby obronną ręką? Kierowca SOP wiozący mercedesem przedstawiciela rządu? Czy paparazzi, który na dowód przekroczenia prędkości przez śledzony samochód zrobił zdjęcie licznika własnego auta?

Reklama

Tabloid dociekał także, na jakiej podstawie Przemysław Czarnek korzysta z ochrony. Minister przemilczał pytania, a Służba Ochrony Państwa wykręciła się od odpowiedzi.

Reklama

Nowy taryfikator mandatów kontra kierowca Czarnka

Taryfikator 2022 wprowadził znacznie wyższe mandaty za przekroczenie prędkości. Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości wyglądają następująco:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h: mandat 50 zł;

od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł i 3 punkty karne;

od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne;

od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł i 6 punktów karnych;

od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł i 6 punktów karnych;

Mandat za przekroczenie prędkości: nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów szybują od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h.

W myśl taryfikatora od 1 stycznia 2022 roku za złamanie ograniczenia o 31 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem) grozi 800 zł mandatu.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary (od 17 września 2022 roku).

Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h: mandat 800 zł i 10 punktów (recydywa: 1600 zł);

o ponad 40 km/h: mandat 1000 zł i 13 punktów karnych (2000 zł zł w przypadku recydywy);

o ponad 50 km/h: mandat 1500 zł i 15 punktów karnych (recydywa: 3000 zł);

o ponad 60 km/h: mandat 2000 zł (4000 zł przy recydywie);

o ponad 70 km/h: mandat 2500 zł (recydywa: 5 tys. zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta

W myśl nowych przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może okazać się słona.

Grzywna w sądzie do 30 tys. zł

Sześć razy wzrosła wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. A to oznacza, że kiedy sprawa kierowcy trafi przed oblicze przedstawiciela Temidy wówczas grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł, a nie do 5 tys. zł jak wcześniej.