Mandaty od 1 stycznia 2022 roku poszybowały. Nowy taryfikator już w pierwszych dniach obowiązywania zabolał kierowców. Policja informowała o stawkach sięgających 2,5 tys. zł za przekroczenie prędkości, które sprawcy kwitowali podpisem w bloczku mandatowym. Dopiero szalone wyczyny pewnego kierowcy z Jastrzębia-Zdroju zakończyły się rekordową grzywną…

Policjanci chcieli skontrolować Audi z… papierową tablicę rejestracyjną. Jednak kierowca niemieckiego auta docisnął gaz by uciec.

Kierowca uciekał przed policją

– Pędził ulicami Jastrzębia-Zdroju, a następnie Zebrzydowic oraz Kończyc Małych. 32-latek jechał całą szerokością drogi, ignorował znaki i sygnały drogowe, jechał pod prąd, zjeżdżał na przeciwny pas ruchu by zajechać drogę pojazdom uprzywilejowanym – relacjonuje policja. – Swoją agresywną jazdą naraził innych uczestników ruchu drogowego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – podkreślili mundurowi.

Kierowca Audi spychał radiowozy z drogi, hamował bez przyczyny, utrudniał wyprzedzanie, by nie dopuścić do jego zatrzymania. W trakcie ucieczki uderzył w radiowóz i usiłował zepchnąć go do rowu.

– W miejscowości Kończyce Małe policjanci po raz kolejny próbowali zatrzymać mężczyznę, wykorzystując radiowóz. W pewnym momencie Audi zwolniło, a silnik pojazdu zgasł z powodu uszkodzeń. Stróże prawa wybiegli z radiowozu, aby zatrzymać uciekinierów, jednak wtedy kierowca zdołał uruchomić silnik i ruszył w kierunku jednego z policjantów. Drugi z mundurowych widząc to, wyciągnął broń służbową i oddał strzały w samochód, doprowadzając do jego zatrzymania. 32-latek został obezwładniony i zatrzymany. W aucie znajdował się jeszcze 30-latek oraz 19-latka. Policjanci znaleźli broń gazowa, pałkę teleskopową oraz narkotyki – wyjaśnili mundurowi.

Nowy taryfikator mandatów kontra kierowca Audi: 32,5 tys. zł grzywny

Policja posumowała wykroczenia: doprowadzenie do dwóch kolizji drogowych, stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym, jazda bez wymaganej przedniej tablicy rejestracyjnej oraz kierowanie pojazdem w trakcie aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

– Zgodnie z nowym taryfikatorem, mundurowi nałożyli karę grzywny w kwocie 32 500 zł oraz wnioskują o 3 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jastrzębianin dobrowolnie poddał się karze. Za popełnione przestępstwa został tymczasowo aresztowany. O ostatecznej karze zdecyduje sąd – skwitowali policjanci.

Kodeks karny wyczyn kierowcy Audi określa jako "niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego" (Art. 178b.): Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nowy taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości

Taryfikator 2022 wprowadził znacznie wyższe mandaty za przekroczenie prędkości. Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości wyglądają następująco:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h: mandat 50 zł;

od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł i 3 punkty karne;

od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne;

od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł i 6 punktów karnych;

od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł i 6 punktów karnych;

Mandat za przekroczenie prędkości: nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów szybują od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h.

W myśl taryfikatora od 1 stycznia 2022 roku za złamanie ograniczenia o 31 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem) grozi 800 zł mandatu.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary (od 17 września 2022 roku).

Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h: mandat 800 zł i 10 punktów (recydywa: 1600 zł);

o ponad 40 km/h: mandat 1000 zł i 13 punktów karnych (2000 zł zł w przypadku recydywy);

o ponad 50 km/h: mandat 1500 zł i 15 punktów karnych (recydywa: 3000 zł);

o ponad 60 km/h: mandat 2000 zł (4000 zł przy recydywie);

o ponad 70 km/h: mandat 2500 zł (recydywa: 5 tys. zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta

W myśl nowych przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może okazać się słona.

Grzywna w sądzie do 30 tys. zł

Sześć razy wzrosła wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. A to oznacza, że kiedy sprawa kierowcy trafi przed oblicze przedstawiciela Temidy wówczas grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł, a nie do 5 tys. zł jak wcześniej.